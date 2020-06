Odliv mozaka

Utrka je počela. Svi za jednog, on za ponekog od njih. Predsednik je spremno dočekao i ove izbore zajedno sa svojim „drugarima“ i šansa da ga pomere sa pozicije na kojoj se nalazi teško će i ovoga puta opoziciji poći za rukom. On je tu gde je i, po svemu sudeći će, uzimajući u obzir količinu retarda na suprotnoj strani, ostati još dugo. Da zlo bude veće, mogao bi se steći utisak da svi rade za njega, a da on radi isključivo za sebe.

Mnogi u Srbiji, a i van nje, su našli sto razloga za jedan klik. Predsednik je većini omogućio da praktično gratis dobiju cipele, tašnu, mašnu… Narod se masovno odazvao šopingu gurajući „privredu“ napred i vraćajući jedan deo dobijenog novca kroz PDV državi. Kuma dala, a delom i uzela. Svi na dobitku, a niko oštećen. Predsednik je jednim ovako humanim potezom zasigurno „zakucao“ svoje sigurne glasove i obezbedio sebi najmanje 65%, ako ne i više, glasova na izborima koji slede tako da oni koji su se nadali „otpadanju“ maski mogu se nadati jedino eventualnom skorijem ukidanju preporuke o nošenju maski u vozilima GSP.

Sa druge strane, opozicija, tačnije jedan deo one demokratsko-građanske opcije, obezbedio je sebi, imam utisak, sigurnu propast. Neki od opozicionara trče svoj „poslednji krug u Monci“. Naravno, nekima će „svemogući“ pomoći ulazak u Skupštinu kako bi simulirao parlamentarizam u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Potpuno je iluzorno očekivati da će stranke šizofrenog glumca ili koalicija okupljena oko bivšeg premijera preskočiti i ovako jadno spušten cenzus. U ništa boljoj poziciji nisu Čedina „manjinska“ i Miloševa „metla“. Eventualni prelazak cenzusa ovih kombi, ili bolje rečeno trabant stranaka i koalicija mogao bi da leži na duši velikog Aleksandra Vučića i njegovih ogromnih „upravljačkih“ mogućnosti. Dakle, ako oni prođu, on im je pomogao.

„Suverenisti“ nekada liberalnog Radulovića i grupa sitnih lovaca na plen i pozera odbeglih iz kojekakvih stranaka nastalih raspadom Demokratske stranke, a okupljena oko „velikog“ vojvođanskog licemera mogli bi da imaju neke šanse da ufuraju u Parlament. Dosta dobra i agresivna kampanja potpomognuta „parama“ iz meni nepoznatih izvora mogla bi da da za rezultat eventualni ulazak nekih novih i nekih ofucanih faca u Skupštinu Srbije. Zaista će biti mučno „gledati“ sve ono smeće nekadašnjeg stožera demokratske opozicije u prenosima sednica koje su generalno teško sranje koje i onako retko ko gleda.

Da li je realno očekivati ulazak nekog od prvih 12 Vučićevih projekata u Parlament teško je reći. Ukoliko Predsednik želi nekoga od njih da pogura moraće da odlomi deo svog „kolača“ što je, realno, shit opcija jer mu nisu potrebni ali ni da sede tamo. Šešelju je prolaz na izborima zagarantovan za života i to je lepo, fino i nežno. Ipak, on i Velja su dostojanstveno ispreskakali Tadićevog „doktora“ za politički marketing kod onog bambusa u Ćirilici. Nešto je bolje prošao pavijan iz Ajvara u Utisku nedelje kada ga je lice DW i suverenista ubacio u mašinu. Da kojim slučajem glumac ne puši mogao je opasno da puhće i hukće u studiju, ali spasila ga pljuga.

Na mene je poseban utisak ostavila količina kompleksa i licemerja pojedinih kandidata na listama za poslanike. Ono što mi se posebno dopalo jeste izjednačavanje titule doktora medicine sa titulom doktora nauka. Tako na listama imate veliki broj lekara opšte prakse i stomatologa koji su svoje zvanje „doktor“ iskoristili kako bi se igrali slovima ispred svog imena u nameri da se predstave kao naučni radnici jer šta zna seljak da li je „on“ ili „ona“ stomatolog, lekar ili naučnik, lice sa petim, šestim ili sedmim stepenom stručne spreme ako mu ispred imena stoji dr. Doktori u pohodu da animiraju „boraniju“.

Pisati o Ivici i njegovim drugarima je suvišno. Oni su tu da budu svedoci i ovog vremena i to im po svemu sudeći ide za rukom. Oni dobijaju svojih 8% i kusur i „ključ u ruke“. Ekipa koja se ovoga puta opredelila za bojkot ovih izbora možda profitira u periodu ispred nas i bude iznenađenje u nekom budućem vremenu. Do tada njihove doskorašnje zarade će im omogućiti opstanak. Pitanje je šta će biti sa onim kombi strankama koje ovoga puta neće preskočiti cenzus i kako će se snaći u narednom četiri godine dugom periodu? Da li će se ujediniti? Da li će nestati? S obzirom na njihovu alavost i bahatost, teško da će nestati. Smisliće oni već nešto, a ja se nadam da im to „nešto“ neće uspeti. Svakako, odgovornost, nikakva, opravdanost postojanja isto nikakva, uživanje, ogromno, a efekat, nikakav. Jadno i bedno.

Kako bilo, 21. juna možemo očekivati trijumf SNS i drugara, formiranje jedne nove, stare vlade i verujem osmeh na licima onih koji su znali kako će proći gomila projekata, stranaka d.o.o. i kombi stranaka. Sigurno je, šou se nastavlja, a mi kao njegovi učesnici nastavljamo da igramo njihovu igru jer za bolje ne znamo. Oni su tu da nas svađaju, vesele i dele dok se mi zabavljamo na društvenim mrežama prosipajući ogromno znanje i iskustvo u svim oblastima jer nema onoga što mi ne znamo i ne možemo iako očito ne možemo već 30 godina da se dovedemo u nekakav red.