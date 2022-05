Ostaje li Dudić u Veležu? Put ka dnu ili nastavak evropskog puta

Foto: FK Velež/Facebook

Ostaje li najbolji trener Veleža, u 21. stoljeću, u klubu? Da li je osvajanje kupa BiH i dvostruki izlazak u Evropska takmičenja bio izolirani slučaj ili se Velež zaista vratio i postao konstanta Premijer lige? Odgovor na to naredne sedmice dat će skupština kluba i upravni odbor.

Piše: Nermin Bise

Naslov ovog teksta mogao je biti i Dudić jednom nogom ostaje u Veležu. Ali, pošto se fudbal igra objema nogama onda tu nema ili-ili. I tamo si i ovamo. Ne može to tako. A hoće li zaista ovaj vrhunski stručnjak s dokazanim kvalitetom i postignutim rezultatima i dalje s klupe predvoditi Rođene najmanje ovisi o Feđi Dudiću. Sve je sada na Upravnom odboru FK Velež. I samo taj organ kluba će odgovarati javnosti i navijačima ukoliko Feđa odluči podići sidro i isploviti iz mostarskih vrelih voda. A Neretva je još dovoljno hladna i odlična za osvježiti glave. Doduše, vremena je malo (utorak ili srijeda će dati odgovor na ovo pitanje). Kada je dolazio u Mostar da preuzme klub koji za mjesec dana proslavlja 100. rođendan Dudić je zatekao prilično turbulentnu i haotičnu atmosferu. Pričalo se o grčevitoj borbi za opstanak. I autor ovog teksta bio je od većine onih koji su bili skeptični naspram trenera koji je došao iz Gabele. Ubrzo su mnogi shvatili (neki još nisu) da su ozbiljno promašili u procjeni Dudićevih sposobnosti i njegovog znanja. Pokušajmo sada hronološki (u ciframa najviše jer oko njih se sve vrti) sagledati učinak Feđe Dudića. Ako već nisu zapamtili u UO Veleža neka onda “nabubaju” ovo napamet. Trebaju vidjeti gdje je Velež bio kad je Feđa došao u klub, a gdje je sada. Kakve su ambicije bile kad je preuzeo ekipu (samo opstanak), a kakve su sada (Evropa je postala normalna). Koliko se igrača isprofilisalo, koliko je Velež dao reprenzetativaca, i počeo da prodaje igrače. Napravljen je najveći poslijeratni transfer prodajom Fejsala Mulića i afirmisalo se mnogo mladih igrača. U dvije godine cijenjena gospodo iz UO znate koliko je klub kasirao čiste zarade? Znate vjerovatno jer vaše je da vas možda isključivo novac interesuje. Prošle godine 1.000.000 € (milion eura), ove godine zagarantovanih 450.000 € s mogućnošću da se i ovaj iznos udupla ili utrostruči, možda umnogostruči. Od sponzora lige prošle godine za plasman na 3. mjesto kasirano je 211.860 maraka, ove godine za 5. mjesto 157.000 maraka. Ne spominjemo ulaznice od evropskih utakmica i veliki broj sponzora koji je ušao u klub zbog dobrih rezultata. I onda gospodo iz UO lijepo to stavite na papir i imate čistu računicu koliko se isplatio Dudićev dolazak, a isto tako koliko bi bio težak njegov odlazak jer bi se vrlo brzo Velež vratio u borbu za opstanak i to bi bila realnost.

Feđa Dudić već ima ozbiljne ponude iz inostranstva i BiH da preuzme klubove. Zaradio je to svojim trudom, znanjem i zalaganjem. Sam Dudić kaže da bi volio ostati u Mostaru i s upola manje od onog što mu se trenutno nudi u nekim drugim klubovima. Ali, kako će ostati ako njegov kolega preko Neretve u rivalskom klubu ima četiri puta višu platu od Dudića. Je li to realan omjer, evo pitam vas sve koji čitate ovaj tekst? Naravno da nije realno. Osim povećanja plate Dudić od UO traži i angažovanje najmanje četiri vrhunska nova fudbalera kako bi Velež bio konkurentan u Evropi i možda napao titulu prvaka BiH u narednoj sezoni. Zar je to gospodo iz UO previše što se od vas zahtijeva? Neka sportska javnost i navijači sami prosude. Naredna tri-četiri dana će jasnije iskristalisati sliku po ovom pitanju. U jedno možemo biti sigurni, ako UO ostane tvrdokožno zakovan u neku samo sebi svojstvenu politiku kluba, Dudić će (nerado) napustiti Mostar i presjeći – prihvatiti ponudu nekog od klubova koji se bukvalno otimaju za njega. Samo da ne bude nismo znali. I da ne bude kasnije hvatanja i češkanja po glavi. Jer, jedno je sigurno: Feđa Dudić je nešto najljepše što se velikom klubu kakav je Velež moglo desiti za 100. rođendan. U rangu je s velikanima kakvi su kao treneri Rođenih bili Sulejman Sula Rebac, Miloš Milutinović i Duško Bajević.