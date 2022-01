Policajci koji su tukli migrante vraćeni na posao

Policija se ograđuje

Kakva će biti njezina državnoodvjetnička odluka, odnosno hoće li ti izvidi rezultirati kaznenim postupkom, ovisi o činjenicama koje će pritom biti prikupljene. Policija se odmah nakon objave rezultata svoje istrage ogradila od svojih kolega, tvrdeći da su oni radili na svoju ruku, odnosno da ne postoji zapovijed ili preporuka kojom bi se opravdavalo njihovo ponašanje. No, podsjećamo, Jutarnji je list prije dva mjeseca objavio novinarski članak kojim smo nagovijestili ovakav rasplet slučaja. Izvor vrlo blizak istrazi otkrio nam je da slučaj klizi prema blagoj disciplinskoj kazni za trojicu policajaca zbog nanošenja štete ugledu policije, odnosno da će se cijeli incident svesti na to da su policajci službenu odoru okrenuli naopako bez vidljivih oznaka policije te bi im to bio jedini krimen iz te za policiju nezgodne situacije.

Interventna kao vojska

– U tom trenutku na mjestu događaja nisu bila samo njih trojica, nego je nedaleko bilo dvadesetak ljudi, također policajaca. Ova trojica vidljiva su na snimkama i oni će podnijeti teret disciplinskog postupka. Ono što javnost možda ne zna, jest to da je Interventna policija ustrojena poput vojske, njihovi pripadnici ne rade ništa bez direktne zapovijedi svojeg nadređenog. Nitko od te trojice sigurno neće dobiti otkaz zato što je jedan od njih zaprijetio da i on posjeduje snimke događanja na granici te da će u slučaju takvog raspleta slučaja on objaviti drugu stranu priče i tako malo jače kompromitirati policijski sustav – rekao nam izvor. Iako obrazloženje presude nismo dobili, sankcija koja je određena trojici policajaca sugerira rasplet ovog slučaja – baš onakav kakav je “predvidio” naš policijski sugovornik.