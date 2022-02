Pred izbore u Srbiji u Srebrenici primaju prijave za nove državljane iz BiH

Foto: Sakib Selimović(RFE-RL)

U prostorijama bivše veterinarske stanice u Srebrenici, na istoku Bosne i Hercegovine, građani su u subotu, 12. februara popunjavali obrasce za dobijanje državljanstva Srbije.

To je za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdio načelnik Opštine Mladen Grujičić, koji je inače iz redova Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), vodeće partije u bh. entitetu Republika Srpska (RS), na čijem je čelu član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Grujičić kaže da Opština nije uključena u taj proces.

“Ja sam vidio gužvu, ljudi dolaze sa strane, znam da se tu izdaju neka uvjerenja. Tu se pruža neka vrsta pomoći tim ljudima”, kaže Grujičić.

Kako ističe, iako je načelnik, nije mu poznato ko je organizator.

“U veterinarskoj stanici se ne može dobiti ništa od validnih papira. Koliko znam, tu se dobijaju neki obrasci koji se šalju u ambasadu (Srbije). To svako može i individualno da uradi, ali, eto, to su oni organizovali na jednom mjestu”, kaže Grujičić ne odgovarajući na upit ko su “oni”.

Ambasada Srbije se nalazi u glavnom gradu BiH, Sarajevu. A ispred nekadašnje srebreničke veterinarske stranice u subotu je bilo oko stotinjak građana.

Niko od njih nije želio da govori zbog čega je došao, niti kojim putem su dobili informaciju o mogućnosti prijvljivanja za srbijansko državljanstvo u Srebrenici. U okolini bilo je parkirano, u šta se uvjerio i reporter RSE, oko pedesetak automobila sa bh. registracijama.

Veterinarska stanica u Srebrenici ne radi oko tri godine, a otvorena je posljednje tri sedmice samo subotom, kada je zabilježeno cjelodnevno okupljanje građana.

Ko se sve prijavljuje?

Srebrenički načelnik ističe kako po uvjerenje u veterinarsku stanicu ne dolaze samo građani Srebrenice, već i drugih okolnih gradova.

“Mislim da dolaze iz cijelog Podrinja, iz opština Milići, Zvornik, Vlasenica, Bratunac. Zaista ne znam zašto se to radi, kada to može svako da uradi odlaskom u Ambasadu. Ne vjerujem da je neko iz ambasade Srbije došao da to organizuje ili da je neko došao sa strane”, kaže Grujičić.

Dodaje da ne misli da se događa nešto protuzakonito, te da, ukoliko i jeste, “trebao bi reagovati neko iz policije”, čija zgrada se nalazi preko puta veterinarske stanice gdje se obrasci popunjavaju.

Policijska stanica u Srebrenici se nalazi u okviru Policijske uprave Zvornik, koja nije odgovorila na upit RSE da li su evidentirali ijednu prijavu, te da li im je poznato šta se dešava subotom u veterinarskoj stanici u Srebrenici.

Edin Ramić, predstavnik Bošnjaka u Vijeću naroda RS, koji živi u Srebrenici, kaže za RSE kako mu je poznato da se vrši evidencija građana u veterinarskoj stanici, nakon čega dobijaju državljanstva. Ni njemu nije poznato ko je organizator cijelog procesa.

“Ono što čujem od ljudi jeste da se pripremaju za naredne izbore u aprilu u Srbiji. Pitao sam neke ljude, tu se predaje dokumentacija, ispune se zahtjevi za dobijanje državljanstva”, kaže Ramić.

U Srbiji se 3. aprila održavaju redovni predsjednički i vanredni parlamentarni izbori, te izbori za grad Beograd.

Ramić, također, podsjeća da je policijska stanica u Srebrenici, smještena na dvadesetak metara od mjesta prijavljivanja.

“Ukoliko je nešto sumnjivo, MUP bi trebao da reaguje, ali s obzirom da je i MUP uključen u izborni inžinjering, kada ljudi iz Srbije dolaze da glasaju na izborima u BiH i ako je to vraćanje ‘duga’ Milorada Dodika prema Aleksandru Vučiću (predsjednik Srbije) za ono što je on radio za njega za izbore, onda se ne treba čuditi zašto niko ne reaguje”, ističe Ramić.

Tokom bh. lokalnih izbora 2020. godine zabilježene su brojne nepravilnosti u registraciji birača. Najviše sumnje izazvao je veliki broj prijavljenih birača izvan BiH, odnosno za glasanje putem pošte. Centralna izborna komisija BiH je početkom oktobra 2020. godine odbila upis 27.960 birača u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH, zbog utvrđenih malverzacija ili nepotpune dokumentacije.

Pokušaji prevara su zabilježeni i za glasanje u Srebrenici gdje je prijavu mjesta prebivališta tražilo i dobilo 940 osoba, najvećim dijelom iz Srbije.

Iz MUP-a Srbije nije odgovoreno za RSE da li su upoznati sa prijavama građana Podrinja za dobijanje državljanstva Srbije.

Istovremeno, dvojica Srebreničana kažu za RSE kako su i sami bili iznenađeni gužvom u subotu ispred veterinarske stanice.

“Išao sam u subotu do benzinske stanice i vidim nešto se dešava. Pitam šta je, kažu, ‘ma to se dijele neka državljanstva’. Ako se izdaje državljanstvo u veterinarskoj stanici, onda stvarno ne znam da li je to u redu”, kaže Šefket.

Njegov sugrađanin Branimir dodaje:

“Imam državljanstvo Srbije, ja sam išao regularnim putem, išao u ambasadu, predao i čekao dvije i po godine i dobio sam ga. Vidio sam da se ljudi skupljaju subotom, kažu da su u pitanju državljanstva”, ističe Branimir.

Ima li elemenata izbornog inženjeringa?

U Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD za RSE kažu kako nemaju nikakva saznanja o tome šta se dešava u Srebrenici.

Radovan Kovačević, savjetnik Milorada Dodika i portparol SNSD-a, navodi da građani Republike Srpske (RS) imaju pravo na državljanstvo Srbije, shodno ugovoru o dvojnom državljastvu potpisanom između Srbije i BiH pre devetnaest godina, te da im to “niko ne može ni na koji način osporiti niti ikome treba tako nešto da pada na pamet”.

“Sramni su napadi na građane RS u političke i predizborne svrhe koje danas neko primjenjuje u Srbiji, a koji za posljedicu imaju to da su građani RS na društvenim mrežama izloženi najskandaloznijem i najsramnijem izlivu mržnje kakav se nije dogodio nikada u istoriji”, navodi Kovačević, aludirajući na video spot koji je objavio Dragan Đilas, lider u Srbiji opozicione Stranke slobode i pravde, 5. februara.

Na snimku koji je, kako se navodi, nastao 3. februara, a navodno prikazuje način na koji se organizuje izdavanje državljanstva i mjesta prebivališta za ljude koji nisu iz Beograda, kao i kako se koordiniše čitavim procesom.

Lider opozicione partije u RS Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Šarović, kaže za RSE da nije upoznat sa slučajem u Srebrenici, ali i da podržava sve “što je u skladu sa zakonom”.

“U neka zakonska prava građana koji imaju dvojno državljanstvo ne bih zalazio, oni imaju pravo da iskoriste to svoje pravo, onako kako je to zakon predvidio”, rekao je Šarović.

U ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini nisu odgovorili na pitanje RSE da li su inicirali popunjavanje obrazaca u Srebrenici. Uputili su nas na Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, koje, također, nije dostavilo odgovor do zaključenja teksta.

Na web portalu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije se navodi da se zahtjev za državljanstvo Srbije podnosi preko policijske uprave, odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Rok u kome se mora donijeti odluka o podnijetom zahtjevu nije naveden.

Kakva su pravila za građane BiH?

Bosna i Hercegovina i Srbija imaju ugovor o dvojnom državljanstvu.

Da bi neka osoba iz BiH dobila državljanstvo Srbije treba aplicirati u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.

Za to je potrebno da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji Srbije, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države, da nije osuđivana za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine, da mu nije izrečena mjera bezbjednosti protjerivanja stranca, te da će poštovati pravni poredak.

Prilikom podnošenja zahtjeva za sticanje državljanstva Srbije potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu BiH, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu Srbije bračnog druga, dokaz o boravku, fotokopiju dokumenta sa fotografijom (pasoš) ili drugi dokument (lična karta).

“Kada biste vi sada javili da zakažete termin u ambasadi, ja bih vam zakazao termin. Došli biste i predali zahtev za državljanstvo, ako ispunjavate uslove za to. Uslove za državljanstvo imate na našoj web stranici. Nije vam bitno koje ste veroispovesti. Mi zakazujemo termine za dolaske u ambasadu”, kažu u konzularnom odjeljenju Ambasade Srbije u BiH za RSE, navodeći da ne mogu reći koliko dugo se čeka na dobijanje srbijanskog državljanstva.

Građani Sarajeva o sticanju srpskog državljanstva

Sarajka koja je željela ostati anonimna (ime i prezime poznato redakciji) je prije šest mjeseci predala zahtjev za državljanstvo Srbije, a na osnovu oca koji je rođen u toj zemlji. Prije nekoliko dana su je kontaktirali iz ambasade i rekli da uz zahtjev mora priložiti dokaz o pripadnosti srpskom narodu.

“Ja sam mislila da se mogu prijaviti za državljanstvo na osnovu toga što mi je otac rođen i živi u Srbiji, ali on je trebao da me tamo upiše u matičnu knjigu, što nije uradio. Zbog toga su mi u ambasadi rekli da tako ne može, vratili su mi sve njegove dokumente. Uzeli su moj formular, odnosno moju aplikaciju, moj rodni list, državljanstvo BiH i rečeno mi je da dostavim dokaz o pripadnosti srpskom narodu.

Ako nemam taj dokument, onda mogu od predaka neki dokument da dostavim, krsni list, vojna knjižica, vjenčani list, samo da je navedena pripadnost srpskom narodu. Ja sam predala onda krštenicu od dede i sad čekam državljanstvo”, kaže ova sagovornica.

Svijetlan iz Sarajeva nije imao problema pri sticanju srbijanskog državljanstva. Za RSE kaže kako se o tome šta mu od papira treba prvo informisao na web stranici ambasade Srbije u BiH. Nakon toga, dodaje, zvao je ambasadu, gdje je dobio detaljne informacije.

“Dobio sam informacije šta trebam priložiti od papira i termin, pošto je korona virus prisutan, pa daju termin za dolazak u ambasadu. Čekao sam nekih mjesec i po na termin. Tamo smo popunili zahtjeve koji su potrebni. To su poslali u Srbiju. Državljanstvo Srbije smo djeca i ja dobili za oko šest mjeseci”, kaže Svijetlan.

O dvojnom državljanstvu

Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) je stupio na snagu 15. maja 2003. godine.

Pored Srbije, Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom ima sklopljen ugovor o dvojnom državljanstvu.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu kako nemaju informacije o broju državljana BiH koji su dobili i državljanstvo susjednih zemalja.

Saradnja na tekstu: Sadik Salimović i Goran Katić.

