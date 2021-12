Palmer i Eichhorst dolazak u Sarajevo odgađaju do daljnjeg, Peach se sastao s Schmidtom i Nelsonom

Foto: Marija Augustinović/RSE

Specijalni američki predstavnik za Izborni zakon Matthew Palmer i predstavnica Evropske unije Angelina Eichhorst odgodili su dolazak u Sarajevo povodom nastavka pregovora o Izbornom zakonu.

Ove sedmice bio je planiran nastavak pregovora o reformi Izbornog zakona, odnosno finalni razgovori koji su trebali dovesti do konačnog dogovora.

Kako portal Klix.ba nezvanično saznaje Palmer i Eichhorst zbog trenutne političke krize izazvane usvojenim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, ali i najavama pojedinih stranaka, neće nastaviti pregovore, te odgađaju dolazak u Sarajevo, odnosno nastavak pregovora o izbornim reformama.

Očigledno da je procjena medijatora o stvarnoj mogućnosti postizanja brzog dogovora bila sasvim pogrešna. Nejasno je da li će se i kada nastaviti pregovori.

Specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuart Peach i britanski ambasador Matthew Fieldom sastali su se danas u Sarajevu s visokim predstavnikom Christianom Schmidtom te američkim ambasadorom Ericom Nelsonom.

Ambasada SAD-a je na svom Twitter profilu napisala da se raduju zajedničkom radu s Peachom i ambasadorom Fieldom, kao i visokim predstavnikom Schmidtom na “očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine te podršci institucijama i građanima u borbi protiv korupcije i unaprijeđenju reformi potrebnih za bolje ekonomske perspektive”.

Na sastanku je poručeno da je budućnost BiH u euroatlantskoj zajednici.

