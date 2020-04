Prerano ukidanje vanrednih mjera može dovesti do uvoza virusa ili nekontrolisanog širenja unutar zemlje

Foto: Ilustracija

Pojedine evropske zemlje počele su sa ublažavanjem restriktivnih mjera uvedenih radi suzbijanja širenja koronavirusa. Tako je Austrija nakon Uskrsa otvorila manje trgovine. Danska je otvorila vrtiće i škole, a djeca u Norveškoj su se počela vraćati u vrtiće.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je ranije već upozorila zemlje da budu oprezne u vezi sa donošenjem odluka o ukidanju ograničenja uvedenih radi zaustavljanja pandemije virusa korona jer bi to moglo prouzrokovati novi val koronavirusa.

Na naš upit prošle sedmice o tome koje bi bile moguće posljedice preranog ukidanja vanrednih mjera u našoj zemlji načelnik Štaba civilne zaštite FBiH Fahrudin Solak kazao je da ako se prerano popusti s mjerama automatski imamo mogućnost uvoza virusa ili nekontrolisanog širenja unutar same zemlje, stoga je rano da se govori o nekom velikom popuštanju mjera i da su zemlje, kao što je slučaj s Austrijom, počele s otvaranjem nekih specijaliziranih radnji koje su kod nas ostale da rade.

„U Austriji su nagovijestili da bi mogli otvoriti neke bau centre, specijalizirane prodavnice sa dječijom opremom, to kod nas nije ni zatvoreno. To je kod nas ostalo da radi. Neke obrtničke radnje smo apsolutno zatvorili, a neke su slobodne da rade.“

Dr. Erdin Alajbegović, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravstvo HNK, je na naše pitanje da li možemo očekivati scenarij koji je zadesio Italiju i Španiju, ukoliko dođe do preranog ukidanja mjera, kazao da to ipak nije moguće, jer unutar populacije su i osobe koje su stvorile imunitet, a to su svi oni koji su prebolovali koronavirus. „Vjerovatno ne bi imali takvu situaciju, jer su ove mjere očigledno donijele neki plus, a koliki plus to je sad viša matematika.“

Grad Wuhan je nakon skoro 78 dana karantene počeo da se vraća u normalu, nakon popuštanja većine restriktivnih mjera. Dr. Alajbegović je dodao da je sličan razvoj situacije u BiH moguć jedino ukoliko nadležni za ovu situaciju poduzmu adekvatne mjere prije ukidanja vanrednih mjera.

„Zavisi kad će se mjere ukidati. Ja mislim da se mjere neće ukidati prije kraja šestog mjeseca, kad će zbog velike temperature biti manja mogućnost interhumanog prenosa, smanjit će mu se mogućnost transmisije.“

Kada su u pitanju mjere koje će ostati na snazi i nakon ukidanja vanrednog stanja, Solak je izjavio da je Krizni štab Ministarstva zdravstva FBiH zadužen da napravi analizu pojedinih mjera koje su na snazi, kako bi se neke od tih mjera popuštale, odnosno koje bi ostale i dalje na snazi.

„Ono što je sigurno jeste da su socijalna distanca i korištenje zaštite mjere koje će definitivno biti zadnje povučene. Mislim da su to neke koje će se zadnje ukinuti“, dodao je.

Iz Štaba civilne zaštite FBiH jučer su najavili da razmatraju opciju o popuštanju mjera zabrane za starije osobe i mlađe od 18 godina. Pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez kazao je kako su uspjeli iskontrolisati pandemiju, ali da najavljeno ublažavanje mjera ne znači povratak na stari način života.

“Razmatramo sedmični izlazak osobama treće dobi i mlađim osobama. Vidjet ćemo kada i koliko. Sve mjere koje budemo uvodili radit ćemo na period od 15 dana da možemo pratiti efekte”, izjavio je te naveo kako se razmišlja i o dopuštanju rada manjim obrtima koji nemaju veći broj radnika.