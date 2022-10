PROUSTAŠKI HRVATSKI TJEDNIK BRANI TZV. HRVATSKE NAVIJAČE I NAPADA VELEPOSLANSTVO RH U CANBERRI DA NIJE ZAŠTITILO POZDRAV “ZA DOM SPREMNI”!

Foto: Armando Černjul

Stanovita autorica pamfleta Ina Vukić zločudno kritizira australsku novinarku i TV voditeljicu Lucy Zelić, podrijetlom iz Vrane kod Zadra, samo zato što je je izrazila zgraženje što su Hrvati salutirali nacističkim pozdravom.

Piše: Armando Černjul

U hrvatskim medijima se naveliko pisalo o skandaloznom političkom incidentu za koji postoje i brojni dokazi u obliku video-snimaka, a dogodio se pred utakmicu Milan-Dinamo 1-0, odigranu 14. rujna ove godine, kada je više tisuća tzv. navijača zagrebačkog Dinama marširalo ulicama milijunskog Milana s podignutom desnom rukom u zraku i salutiralo nacističkim pozdravom! No, nevjerojatno i istinito jest da nitko od hrvatske vlasti, Olimpijskog odbora za Hrvatsku i ostalih športskih organizacija nije osudilo taj suludi “nastup” tih tzv. navijača! Jedino je hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je toga dana bio u berbi grožđa i nije znao za tu nacističko-ustašku aferu (učinilo mi se da gledam snimke iz 1933. u Njemačkoj, ali oni su bili odjeveni u nacističke odore ili da gledam neki igrani film), na upit srbijanskog novinara izjavio da ne zna ništa. Ipak, dao je izjavu da osuđuje tako nešto i na tomu je ostalo. Ali “gospoda” iz nekih medija, koji o tom skandalu u Milanu nisu kritizirali tzv. navijače Dinama našli su za shodno da se zgražaju na kritike književnika i enciklopedista Velimira Viskovića i novinara Romana Bolkovića, koji je vrlo oštro i pravedno osudio tzv. navijače Dinama; drvljem i kamenjem napali su dvojicu uglednih građana Republike Hrvatske. O tomu sam na SABH.hr i Tačno.net u Mostaru, objavio kritički osvrt i dakako branio napadnute Viskovića i Bolkovića.

Što se događalo na kup utakmici Macarthur-Sidney United 58 već smo čitali, ali…?

Čitateljstvo koje će pročitati moj uvodni dio ovog kritičkog osvrta upitati će se što ovaj ponovno piše iste stvari? Međutim, kad pročitaju cjelovito štivo zgražat će se što se dalje dogodilo (normalni, a takvih je najviše u našoj zemlji potpuno će razumjeti i nadam se osuditi ono što dalje slijedi), a o tome je objavio opširan tekst kolumnist portala Tačno.net Marijan Vogrinec. Kolega je 11. ovog mjeseca objavio članak pod naslovom “Gooooo! – Bijednoj Našoj iz proustaškog zaleđa” u kojem je opisao događaje pred utakmicom Milan-Dinamo 1-0, zatim o utakmici Austrija-Hrvatska 25. rujna ove godine na stadionu u Beču, kada su tzv. navijači Hrvatske pjevali ustaške pjesme, dizali desnicu u zrak sa pokličem “Za dom spremni”. I zatim, iznio podatke o nemilom događaju na finalnoj nogometnoj utakmici za kup Australije između momčadi Macarthura i Sidney Uniteda 58 (klub Hrvatske zajednice u Australiji). Na toj utakmici, prema pisanju Vogrinca, grupa australskih Hrvata skandirala je ustaški pozdrav i salutirala dizanjem desnice u zrak nacističkim pozdravom. Veleposlanstvo RH u Caberni osudilo je postupak australskih Hrvata u svezi incidenta na spomenutoj nogometnoj utakmici i to je pohvalno od naših diplomata koji nisu skrivali svoj odnos prema nacističkim pozdravom i uzvicima “Za dom spremni”. Na taj način očitali su lekciju svojim nadležnim u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i hrvatskoj Vladi i Saboru u Zagrebu koji nisu osudili ustaško-nacistički marš u Milanu.

Javlja se proustaški Hrvatski tjednik koji opet plaši vrane…!

Nije nikakvo iznenađenje da se u svezi događaja na utakmici u dalekoj Australiji javio proustaški Hrvatski tjednik sa adresom u lijepom gradu Zadru i, kao uvijek, postigne pogodak – plaši vrane! No, prije nego objavim o tom novom pamfletu, postavio bih pitanje dokle će se DORH u Zadru ponašati kao da se ništa ne događa u spomenutom gradu u kojem izlazi tiskovina koja veliča ustaštvo=fašizam, što je kazneno djelo. Evo, još jedna prilika: novi broj Hrvatskog tjednika opet brani ustaški i nacistički pozdrav; i ako nadležni DORH u Zadru ne poduzme zakonske mjere, tada to može učiniti DORH RH.

Dakle, zadarska proustaška tiskovina u broju 943 od 20. listopada ove 2022. godine na 3. stranici, u rubrici Aktualno, objavila je najavu članka “U napadima na hrvatske navijače (sic) u Australiji sudjeluje Hrvatsko veleposlanstvo u Canberri i neodgojena novinarka Lucy Zelić”, uz dvije fotografije: tzv. navijači – australski Hrvati i novinarke Lucy Zelić. Pamflet na dvije stranice pod naslovom “Napadi na navijače i na čitavu hrvatsku zajednicu (sic) u Australiji zbog legalnog pozdrava (sic)!” s nadnaslovom “Gorki incident finala nogometnog kupa Australije”, autorice stanovite Ine Vukić. Nije mi poznato je li naslov dala stanovita autorica ili Ivica Marijačić, vlasnik, direktor i glavni urednik proustaškog Hrvatskog tjednika?! Svejedno, tri riječi su me zasvrbjele i to: “… zbog legalnog pozdrava”. Sigurno da ima političara u hrvatskoj Vladi i Hrvatskom saboru koji smatraju da je ustaški pozdrav “Za dom spremni” legalan, ali nacistički pozdrav je zasigurno kazneno djelo. Ili, ima i među političarima istih ili sličnih onima – poklonika pozdrava desnicom u zrak?! Koliko je javnosti Europe i cijelog svijeta znano, s tim pozdravom salutirali su Hitler, Mussolini i Pavelić, najveći ratni zločinci u svijetu!!!

Zašto stanovita Ina Vukić napada Veleposlanstvo RH u Canberri?

Zabrinjavajući je i podnaslov pamfleta stanovite Ine Vukić u kojem je istaknula “Velikosrpskim klevetama protiv navijača (sic) i Hrvata u Australiji pridružila se novinarka Lucy Zelić i Hrvatsko poslanstvo u Canberri koji nisu ni pokušali zaštititi pozdrav ZDS” (“Za dom spremni” – op. A. Č.), koji samo potvrđuje da Hrvatski tjednik, Ivica Marijačić i stanovita autorica pamfleta Ina Vukić, razmišljaju drugačije i objavljuju ustašoidne članke. Ma, o kakvim velikosrpskom klevetanju lupetaju, jer Srbi nemaju ništa s utakmicom u Australiji. Ali stanovita I.V. beskrupulozno napada hrvatske diplomate u Canberri samo zato što su osudili tzv. navijače hrvatskog podrijetla kojima je, čini se, u glavi Hitler i Pavelić!! Jer, oni, diplomati, postupili su kao razumni ljudi i koji znaju raditi svoj posao!

Što je to proustaškom HT zasmetalo Veleposlanstvo RH u Australiji?

U tomu mi je pomogla stanovita I. V., autorica pamfleta koja piše: “Hrvatsko je poslanstvo RH (autorica je očito nepismena jer u jednoj rečenici dva puta spominje Hrvatsko poslanstvo RH – op. A. Č.) u Canberri na svojoj Facebook stranici brzo osudilo te događaje na utakmici ističući kako je to bila ‘mala skupina pojedinaca čije šokantno i prijekorno ponašanje ne predstavlja niti bi trebalo biti sramota cijele marljive i zakonske australsko-hrvatske zajednice’.”. Stanovita I. V., nadalje, među ostalim, zbori: “No, istodobno, kako mi mnogi javljaju iz Hrvatske zajednice, izjava na toj Facebook stranici ‘snažno odbacujemo sve oblike antisemitizma i čvrsto vjerujemo da u društvu nema mjesta bilo kakvom veličanju totalitarnih režima, ekstremizma ili netolerancije’ imala je i taj učinak da je potvrdila navode australskih medija i nekih utjecajnih osoba i udruga Australije da je pozdrav “Za dom spremni” fašistički i nacistički te da u Hrvatskoj zajednici postoji možda i znatan i zabrinjavajući broj simpatizera tih režima! Većinu žalosti da i to što službena mrežna stanica Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH u ime hrvatskog poslanstva u Canberri nije objavila nikakvu izjavu u svezi s tim incidentom jer je mrežna stranica prvi prozor u široki svijet, a ne Facebook (…)”. Njihova je obrana apsurdna i šokantna! Uostalom, vodstvo Židovskog odbora je nakon utakmice pozvalo javno na snažnu osudu i akciju, uključujući i doživotne zabrane gledanja utakmice. Zar ni to nije dovoljno HT i I.V.??

Lucy Zelić: Nikad me nisu odgajali da budem fašist, rasist ili antisemit!

Zbog čega su HT i I.V. oštrim riječima napali Lucy Zelić? Odgovor je vrlo jednostavan: nekadašnja novinarka i televizijska voditeljica Lucy Zelić, koja je poznata u cijeloj Australiji, je na svome Twitteru, kako piše stanovita I.V., komentirala da se zgražala nad onim što se dogodilo na utakmici, duboko razočarana na postupke navijača (sic) te pozvala na doživotnu zabranu igranja i obvezni obrazovni tečaj za one koji su uključeni. Zelić je nastavila: “Rođena sam 80-tih godina i nikad me nisu odgajali da budem fašist, rasist i antisemit – to nije bila opcija. Znali smo kakav je osjećaj biti drugačije tretiran zbog tvoje etničke pripadnosti i gubitka voljenih u besmislenom ratu. Ono što se dogodilo na sinoćnjem finalu Australia Cupa bilo je šokantno i jednostavno poražavajuće, nisam željela vjerovati u to. Bilo je to prvi put da sam se osjećala posramljeno zbog postupaka svojih zemljaka i nisam bila sama (…)”. Dirljiv je komentar Hrvatice iz daleke Australije i velika joj hvala na onome što je napisala. Tog sramotnog 7. listopada 2022. godine istragom je utvrđeno da je osam tzv. navijača izbačeno s utakmice Australia Cupa, a dvojica su dobila doživotnu zabranu sudjelovanja na utakmicama širom Australije! Isto tako, priopćeno je da će se istraga proširiti na nogometni klub Sidney United 58, pa ćemo jednoga dana saznati kakav je konačan rezultat.

Obitelj Zelić poznata u cijelom svijetu

Valja istaknuti da je Lucyjin otac Franko Zelić, rođen u Vrani kod Zadra, a emigrirao u Australiju kada je imao samo 20 godina, a nakon toga u Sidney je doputovala njegova supruga. Lucy je sestra poznatih nogometaša Neda i Ivana Zelića; prvi je igrao u hrvatskim klubovima u Australiji i igrao je za reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, a mlađi brat Ivan bio je poznati nogometaš, ali kasnije je postao filmski glumac i producent. Lucy Zelić bila je voditeljica državne televizije SBS za koju prenosila utakmice sa FIFA prvenstva u Rusiji 2018., a jedno je vrijeme bila voditeljica televizijske postaje The World Game.

Na kraju ukratko o novom broju proustaškog Hrvatsko tjednika koji je na naslovnici objavio fotografiju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kojeg je “popljuvao” Ivica Marijačić na dvije stranice svoje kolumne. Marijačić je na dvije stranice objavio i intervju s Mariom Radićem, političkim tajnikom i zamjenikom predsjednika Domovinskog pokreta, a naslov “Plenković je bruxelleski i beogradski igrač i to je sad svima jasno”, dovoljno kazuje o čemu je riječ. S druge strane stalni suradnik HT Igor Vukić objavio je oštar pamflet “Jugosrpski propagandist Goran Hutinec” i u podnaslovu “neravnine na jasenovačkim fotografijama proglasio masovnim grobnicama, ali na pitanje gdje su posmrtni ostatci žrtava, ovaj jasenovački ekspert ostaje bez riječi”. Podsjećam čitateljstvo da sam tom Vukiću “uzeo” oštru mjeru na SABH.hr i Tačno.net. U odnosu na Vukića, mišljenja sam da je Goran Hutinec, kojeg osobno ne poznajem, s pravom kritizirao Vukića, kojeg od danas nazivam proustaškim propagandistom!

Isto nama poznati suradnik HT Ivica Karamatić objavio je opširan i pozitivan tekst o knjizi Floriana Thomasa Rulitza “Bleiburška i vetrinjska tragedija. Partizansko nasilje u Koruškoj na primjeru protukomunističkih izbjeglica u svibnju 1945.” Posebna je storija i reklama knjiga poput one “Stvarni Jasenovac” autora Tomislava Vukovića i “Deklaracija o Jugoslaviji” autora Josipa Pavičića, bivšeg novinara i člana Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) te vlasnika Naklade Pavičić d.o.o. u Zagrebu.

SABH.hr