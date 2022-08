Proustaški Hrvatski tjednik iz Zadra godinama objavljuju tekstove o zločinima Tita, komunista i partizana, ali prešućuju krvoločne pokolje ustaške NDH!

(Foto: Tilli Černjul) Naslovnica Hrvatskog tjednika

Ivica Marjačić, vlasnik, direktor i glavni urednik okupio je oko sebe suradnike, desničarske novinare Tomislava Držića, Joška Čelana, Davora Dijanovića, Josipa Jovića (bivšeg člana SKJ i sekretara OK SKJ-SKH u Imotskom!), Tomislava Vukovića, povjesničara, odvjetnika i političara dr. sc. Tomislava Jonjića, Ivicu Karamatića i druge, poput blogerice i tzv. kolumnistice Lili Benčik…

Hrvatski tjednik, politički tjednik u Zadru, utemeljen je 2002. kao Hrvatski list, a od 7. ožujka 2013. izlazi pod nazivom Hrvatski tjednik. Nažalost, poznat je kao ultradesničarski i proustaški list – neki ga nazivaju fašistički. Dosad je objavio više tisuća članaka i feljtona u nastavcima o zločincima Josipu Brozu Titu, komunista i partizana. Napisima rabe govor mržnje, poluistina i povijesnih krivotvorina i uglavnom napadaju one koji su ih nazvali pravim imenom. Ali da ne idem u daleku prošlost, osvrnut ću se na zadnja dva broja – 931 od 28.7.2022. i 932 od 4.8.2022. godine. Poznato da je nakladnik, direktor i glavni i odgovorni urednik Ivica Marijačić, konfliktna, komplicirana i nadasve bezobrazna osoba koja iz broja u broj objavljuje laži, poluistine, uvrede i klevete, a najviše povijesne krivotvorine. Sa svojim listom izazvao je brojne skandale, a najveći je svakako onaj kad je objavio fotografiju gole maloljetnice i zbog toga optužen u zadarskom sudu, a drugi je kad je objavio ustaški pozdrav Za dom spremni. Taj ustaški priljepak, zanimljivo, uzbudio je njemačku vlast, ali Marijačić se nikoga ne boji!

Novinar Glasa Koncila sotonizira Josipa Broza Tita

Započet ću storiju o Hrvatskom tjedniku broj 931 s nadnaslovom “Uz monografiju Groblje hrvatskih vojnika na Mirogoju, Zagreb, 1941.-1945., naslovom “Quo vadis, narode hrvatski?” i provokativnim podnaslovom “Zar nije porazno da su na Vlasti u Hrvatskoj sljedbenici i baštinici Aleksandra Rankovića, Vicka Krstulovića i Tita koji ne dopuštaju pravo na grob poginulim hrvatskim vojnicima”, autora Tomislava Vukovića, inače dugogodišnjeg novinara Glasa Koncila. Rođeni Subotičan, Hrvat, završio je Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu i tu se zaposlio, a zapažen je suradnik Hrvatskog tjednika. Taj Tomislav Vuković ostao mi je u pamćenju, ali ne vjerujem samo meni, po morbidnom i klevetničkom napisu “JASENOVAC JE NAJVEĆI VELIKOSRPSKI, KOMUNISTIČKI, PARTIZANASKO-SUBNOROVSKI I ŽIDOVSKI MIT” (pod. A. Č) koji je objavljen baš u Hrvatskom tjedniku prije deset godina. Već taj tekst oslikao je Tomislava Vukovića, hrvatskog nacionalista, šovinista, klevetnika i povijesnog krivotvoritelja! Neću komentirati njegov politički pamflet, jer to može objaviti samo nastrojeni proustaški novinar. No, u Hrvatskom tjedniku od 28. srpnja ove godine objavio je pamflet s nadnaslovom Uz monografiju Groblje hrvatskih vojnika na Mirogoju, Zagreb, 1941.-1945. O uklanjanu u poraću 1945.-1946. grobalja i grobova ‘okupatora’ i ‘narodnih neprijatelja’ poginulih 1941.-1945. u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj… Naslov je “Quo vadis, narode hrvatski? i s optužnim podnaslovom “Zar nije porazno da su na vlasti u Hrvatskoj sljedbenici i baštinici Aleksandra Rankovića, Vicka Krstulovića (dalmatinski Hrvat – op. A. Č.) i Tita ne dopuštaju pravo na grob poginulim hrvatskim vojnicima”. U monografiji koja ima 516 stranica i 435 manjih i većih fotografija i preslika dokumenata, dr. Tomislav Jonjić “dao je kratki povijesni presjek opće prihvaćenoga moralnoga shvaćanja uobičajenog prava tijekom svih razdoblja i svih civilizacija o smrti koja sve ‘poravnava’, te o poštivanja i zaštiti groblja od oskvrnuća i pljačke, od aforizma Marka Aurelija: ‘Aleksandar Makedonski i njegov mazgar poslije smrti su postali jednaki’, preko srednjovjekovnih europskih gradova i općina, do zakonika donesenih tijekom 19. st., primjerice Napoleonov ‘Code penal’ iz 1810. i kazneni zakon kralja Franje Josipa I. iz 1852., koji je ipso facto vrijedio i u hrvatskome zakonodavstvu (…)”.

Na vlast gradom Zagrebom žele dovesti unučad ustaške NDH!

U klevetničkom međunaslovu “Antifašističko-komunistička perverzija u ukrasnom bilju”, nastavljaju zboriti o “monografiji u šest poglavlja (šteta što nisu objavili koliko je novaca utrošeno na monografiju i tko je to financirao!?), spominje, uz ostalo, dokument Ministarstva unutarnjih poslova Federativne Države Hrvatske br. 2.811/45. od 6. srpnja 1954. koji je potpisao ministar Vicko Krstulović u kojem pored ostalog stoji: “Treba izbrisati svaki trag zloduha fašističke vladavine (pod. T. V.).” Nadalje piše:”Monografija treba biti poticaj za razmišljanje hrvatskim rodoljubima i domoljubima jer je nedavno njezin suautor Marko Krznarić, koji se godinama bori da se grobovi na Mirogoju vrate onakvi kakvi su bili prije preoravanja 6. srpnja 1945., izjavio kako sadašnja zagrebačka vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem stopirala sva nastojanja da se barem donekle ispravi 77-godišnja civilizacijska unakaženost i nazadovanje hrvatske metropole. Zar nije porazno da se ponovno dovode na vlasti sljedbenici i baštinici Aleksandra Rankovića, Vicka Krstulovića i njihova idola – ‘najvećeg sina svih naroda i narodnosti’ Josipa Broza Tita? Quo vadis, narode moj hrvatski?”.

Što imaju Tomislav Vuković, dr. sc. Tomislav Jonjić i ostalo društvo te Hrvatski tjednik protiv novoizabrane zagrebačke vlasti i gradonačelnika Tomislava Tomaševića? Zar nije bilo previše HDZ-ove vlasti? Kakve veze ima Tomašević s Rankovićem, Krstulovićem i Titom? Što Vuković i Hrvatski tjednik lupetaju o tomu tko su “sljedbenici” i “baštinici”? Znam i znamo na što cilja svećenik-novinar T.V. i Ivica Marijačić, koji objavljuje tekstove skribomanima, koji bi na vlast htjeli dovesti unučad ustaša i domobrana!! Zar nije bilo dosta 20-godišnje vladavine glavnim gradom RH Zagrebom hercegovačkog „komunista“ Milana Bandića, koji je iza sebe ostavio goleme dugove!! Vaši kompanjoni vladaju u mnogim gradovima i općinama te županijama, medijima koji su u velikoj većini ultradesničarski i proustaški!!

Pišu novinske tekstove kao idioti i zločinci: Falsifikat o 100 000 uhićenih muškaraca i oko 3 000 žena!

Lijepo im je rekao Franjo Habulin, predsjednik SABA-e RH u Banskom Grabovcu, a Hrvatski tjednik od 28. srpnja 2022. u rubrici “Fusnote za fah idiote” (Ivica Marjačić i urednik koji je objavio uvredljivu i klevetničku rečenicu “predsjednik zločinačke SABA-e RH su idioti i zločinci!). Prenijeli su dio govora predsjednik SABA-e RH Franje Habulina: “Ovdje smo i kako bi se suprotstavili svim revizionistima koji niječu zločinački karakter NDH i tome nasuprot hrabri partizanski otpor. Brezovica, Banski Grabovac i Srb su zajednička borba i otpor srpskog i hrvatskog naroda, to je istina na koju moramo stalno podsjećati.” Na to Hrvatski tjednik ukratko je komentirao: Fascinantno je kako četnici lako pronađu svoje pristaše među Hrvatima. Što reći na još jednu klevetu? Bolje ništa.

U navedenu broju objavljen je 5. nastavak feljtona s nadnaslovom “Hrvatske djevojke sveučilištarke i žene žrtve su strašnoga nasilja komunističkih vlasti” i naslovom “U Jugoslaviji bilo je 3 000 Hrvatica političkih zatvorenica”, autorice Maje Runje. Posebno je drugoj od pet objavljenih stranica na istaknutom mjestu velikim slovima tiskano: “Tijela Jugoslavije, u razdoblju od 1945. do 1990., zatvorske kazne zbog otpora Jugoslaviji gotovo 100 000 muškaraca i oko 3 000 žena. Najteža stradanja doživjele su žene u prvim godinama nakon što su jugoslavenski komunisti došli na vlast, i to poglavito one koje su bile angažirane u strukturama Nezavisne Države Hrvatske. Tako je Vlasta Arnold robijala 13 godina u zatvoru, Kaja Pereković osuđena na 20 godina robije, a Slavicu Đaković batinali su do smrti u zatvoru”. Premda spominju velike brojke uhićenih muškaraca, konačni broj saznat će se nakon što Hrvatsko društvo političkih zatvorenika u Zagrebu koje je dosad u arhivima o sudskim presudama i izdržavanju kazni prikupljeno za oko 40 000 političkih zatvorenika! KAKO ONDA IZMIŠLJAVAJU PODATAK O GOTOVO 100 TISUĆA POLITIČKI ZATVORENIKA?? (pod. A. Č.). Prema tomu autorica teksta i Hrvatski tjednik objavljuju povijesne krivotvorine i šire dezinformacije o zločinima komunista i partizana! I kakvi su to politički zatvorenici i zatvorenice koji su osuđene na zatvorske kazne, a bili su u službi Pavelićeve ustaške NDH, koja je ratovala s fašistima i nacistima protiv pripadnika NOP-a (posebna su sorta četnički-zločinci!)? To su lažni politički zatvorenici i zatvorenice, a podržavaju ih Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Hrvatski tjednik i drugi proustaški mediji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini!!

Povjesničar dr. sc. Tomislav Jonjić: “Tito i njegovi komunisti oteli su Hrvatskoj Neum, Boku, Bosnu, Srijem…”

U najnovijem broju Hrvatskog tjednika od 4. kolovoza ove godine, nanovo su tiskani brojni tekstovi s uvredama i klevetama protiv predsjednika Josipa Broza Tita, komunista i partizana. Na naslovnici najavljen je pamflet s okusom nebuloze “Evo što je Tito oteo Hrvatskoj 1945: Neum, Boku, Bosnu, Zemun, Srijem…” s klevetničkim podnaslovom “Priznajem da nikad nisam shvatio zašto ga se naziva osloboditeljem, a ne najvećim izdajnikom”, pokraj teksta foto-portret dr. sc. Tomislava Jonjića, ekskluzivno za Hrvatski tjednik. Riječ je 57- godišnjaku, rođenom u Imotskom, povjesničaru, odvjetniku i političaru koji je uređivao Politički zatvorenik, glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika. Od 2017. do 2019. godine član je političke stranke Neovisni za Hrvatsku, ali nakon što su se razišli Zlatan Hasanbegović, mnogima poznat po “akciji” da se skine Trg Josipa Broza Tita, osnovao je minornu političku stranku Blok za Hrvatsku, a za člana predsjedništva izabran je dr. sc. Tomislav Jonjić. Na četiri stranice objavljen je Jonjićev problematični, neukusni i nikakav ekskluziv, jer što je objavio povjesničar manje-više sve je poznato široj javnosti. Naslov je isti onome s naslovnice, a novost je nadnaslov “Pelješki most. Podsjetnik na nacionalnu izdaju”, a podnaslov je malko izmijenjen u “Priznajem da nikad nisam shvatio zašto se ne naziva najvećom izdajom u povijesti umjesto oslobođenje”. Autor piše o stoljetnom sakaćenju Hrvatske (možda je u nekim pojedinostima u pravu), no želim ga citirati o važnim povijesnima događajima: “Zato se u našim udžbenicima i priručnicima, na našim ulicama, trgovima i društvenim manifestacijama slave oni koji su početkom 20. stoljeća prepustili BiH Srbima, a potom kao cijenu nastanka Jugoslavije ustupili Zadar s okolicom, Istru bez Kastva, Cres, Lošinj i Lastovo, usput se odričući Rijeke; zato nekadašnji pulski gradonačelnik, a sada bistrooki istarski župan (navodi mnoga imena, a ne imenuje Borisa Miletića – op. A. Č.) može nesmetano demonstrirati vlastitu glupost tvrdnjom da je Pavelić i ustaše predali Istru Italiji; zato navlas istu budalaštinu u odnosu na svoj grad može ponoviti donedavni riječki gradonačelnik, elegantni Vojko Obersnel; zato je te ljude – koji, dakle, ne znaju ni osnovne činjenice iz nedavne povijesti gradova i županija kojima su na čelu – mogla slijediti i nekadašnja Predsjednica Republike Hrvatske koja je, u stanci između dvije frizerskih hauba, sličnom izjavom bila kadra javno pokazati da ljudska glupost i neznanje nemaju granica. U današnjoj Hrvatskoj jugoslavenstvo opet na cijeni (…)”

Poglavnik dr. Ane Pavelić prodao Italiji dio Hrvatskog primorja, Gorski kotar, veliko područje Dalmacije i Boku Kotorsku!

Slažem se s dr. sc. Jonjićem glede izjave Borisa Miletića u svezi da su Pavelić i ustaše predali Istru Italiji, a to vrlo dobro znaju i srednjoškolci! Ustaše, uostalom, nikad nisu bili u Istri, ali povjesničari su bili u Istri! Međutim, dr. sc. Tomislav Jonjić kao povjesničar, koji je doktorirao suvremenu povijest, ne može obmanjivati javnost i objavljivati povijesne krivotvorine! Ne drže vodu njegove; “kao cijenu nastanka Jugoslavije ustupili Italiji Zadar s okolicom, Istru bez Kastva, Cres, Lošinj i Lastovo, usput odrečući se Rijeke (…)”. Točno je, naime, da je propašću Austro-Ugarske 1918. godine Istra pripala Kraljevini Italiji. Što se tiče ostalih područja koje navodi, običan srednjoškolac znade što se dogodilo, a dr. sc. pao je na ispitu iz povijesti. Naime, izdajnik hrvatskog naroda dr. Ante Pavelić, poglavnik ustaške NDH je fašističkoj Italiji prodao ne samo velik dio Dalmacije, već i druge krajeve u kojima su živjeli Hrvati i Hrvatice!! Poglavnik dr. Pavelić je u svibnju 1941. otputovao u Rim gdje se sastao s vođom – Duceom fašističke Italije Benitom Musolinijem. U palači Venezia 18. svibnja 1941. u 12:30 sati potpisali su ugovore, koji su u povijest ušli kao Rimski ugovori, kojima su Gorski kotar, otoci Krk i Rab u Hrvatskoj primorju, Zadar, Šibenik i Split, te otoci Vis, Lastovo, Korčula i Mljet u Dalmaciji i Boka Kotorska ustupljeni Italiji!! Poglavnik ustaške NDH dr. Ante Pavelić ugovorom se obvezao da će savojski princ Aimone Roberto Margherito Maria Giuseppe di Torino biti okrunjen hrvatskim kraljem Tomislavom II. (pod. A.Č.). Međutim, prema pisanju akademika Ljube Bobana, Pavelić je znatno prije potpisivanja navedenih ugovora, ponudio Mussoliniju dijelove spomenutih teritorija u zamjenu za formiranje NDH! To je povijesna istina, a dr. sc. Jonjić neka prodaje povijesne krivotvorine u kojima optužuje “najvećeg izdajnika” Tita proustaškom Hrvatskom tjedniku, a Ivica Marijačić nema pojma o gradu u kome radi i živi!

Blogerica i tzv. kolumnistica Lili Benčik ponovno opanjkava Tita, komuniste i partizane

Blogerica i tzv. kolumnistica Lili Benčik, službenica u mirovini, nastavlja svaštariti u ultradesničarskim i proustaškim portalima, zagrebačkom tjedniku Hrvatski fokus, a sada evo je u Hrvatskom tjedniku i na gotovo tri i pol stranice pod Aktualno, objavila je još jedan od njezini pamfleta “Do kada? Antifašizam je u Hrvatskoj farsa” i podnaslovom “komunisti se koriste tim pojmom da otklone odgovornost za svoje zločine”. Što se tiče njenih tema ona je ostala na istoj poziciji u kojoj su Tito, komunisti i partizani zločinci, a ustaše i domobrani rodoljubi, domoljubi i heroji, jer nijedno prilikom nije dirala zločine krvoločnih ustaša! Tko zna po koji put piše da su istarski seljaci prvi pravi antifašisti i da komunistički antifašizam nije ugrađen u Ustav RH (u drugim tekstovima objavila da antifašizam nije ugrađen u Ustav RH). Ona je, poput Zlatana Hasanbegovića i drugih nepoćudnih hrvatofila koji to negiraju i sto puta ponavljaju o tomu da ANTIFAŠIZAM NIJE UGRAĐEN U USTAV RH, A PITAM IH ŠTO JE ZAVNOH (pod. A.Č.). Čini se da oni ne znaju ili se prave ludi da skraćenica ZAVNOH znači; Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. U dokumentima je zapisano da su Odluke ZAVNOH-a imale presudno i dalekosežno značenje u obrani hrvatske državnosti te su bile pravni temelj suvremene Republike Hrvatske. Prvo zasjedanje održano je u Otočcu i na Plitvičkim jezerima 13-14. lipnja 1943., a za predsjednika je izabran pjesnik i sudionik NOP-a Vladimir Nazor koji je najveći dio svoga života proveo u Istri gdje radio i živio. Drugo zasjedanje je održano u Plaškom 12-15. lipnja 1943., a treće zasjedanje u Topuskom 8-9. svibnja 1944. godine.

Tito je umro kao čovjek, antifašist i komunist

Benčićka je objavila veliku glupost i falsifikat: “partizani se nisu borili za Hrvatsku nego za Jugoslaviju”. Istina je, međutim, samo jedna: partizani su se borili za Hrvatsku i Jugoslaviju. Njezina druga laž, a u laži su kratke noge, jest da je “Tito umro kao komunist, a ne kao antifašist”. Tito je umro kao čovjek, antifašist i komunist! Nepopravljiva antikomunistkinja (iako komunizam u Hrvatskoj više ne postoji) piše o nametljivom tzv. antifašizmu: “Od kada je u Hrvatskoj taj nametljiv, agresivan i sveprisutni antifašizam? Tko su antifašisti u Hrvatskoj? Protiv kojega se fašizma bore? To su oni koji su kao zečevi bježali od rata.” Neću za pomoć pitati SABA-e RH i njegova predsjednika Franju Habulina ili tajnika mr. Miroslava Kirinčića što da odgovorim toj prepotentnoj mrziteljici antifašizma; Antifašizam postoji i postojat će dokle god proustaše i neofašisti nameću svoje ideje, govore da je Republika Hrvatska stvorena 10. travnja 1941. i koji slave ustaškog krvoločnika Rafaela Bobana i njemu sličnih zločinaca!! Ne znam je li nešto od tega kapila Lili Benčik? Ne virujen, ne vervan…!! Na kraju ću samo spomenuti nebulozni tekst s nadnaslovom “Otvoreno pismo komunističkoj klateži koja susljedno provocira javnost drskim veličanjem jugo-partizanske okupacije Hrvatske” s morbidnom i klevetničkim naslovom “Sotonistički zločini, protuhrvatstvo i terorizam glavne su osobine isključivo Titovih antifašista”, “bombardira” piskaralo Ivica Karamatić. To su, uz ostale, mediokritetski tekstovi koje je nepotrebno i suvišno komentirati!!

SABA.HR

Pula, 7. kolovoza 2022.