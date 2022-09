Proustaški hrvatski tjednik objavio je članak “Jesu li navijači nacisti” protiv Romana Bolkovića i Velmira Viskovića, te Index.hr koji su osudili dinamove navijače u Milanu

Preslika članka iz zadarskog Hrvatskog tjednika. Foto: Tili Černjul

Ivica Marijačić napada novinara Bolkovića i književnika Viskovića te portal Index.hr zbog kritike navijačima Dinama koji su salutirali nacističkim pozdravom?

Piše: Armando Černjul

Ovo je treći put u ovoj godini da se bavim proustaškim Hrvatskim tjednikom i glavnim urednikom i direktorom Ivicom Marijačićem i njegovim suradnicima. Nadam se da ću, ako nastavi s tom „nevjerojatnom“ uređivačkom politikom, biti još glasniji protivnik. U novom broju te zlonamjerne tiskovine (22.9.2022.), za oko mi je zapela kolumna “Jesu li navijači nacisti”, objavljena u rubrici Na rubu pameti, suradnika Damira Pešorde. Sam nadnaslov Na rubu pameti, po mom uvjerenju, kazuje da na vrući pladanj dolaze junaci Pešordinog pamfeta. U sredini kolumne na cijeloj stranici (to je zadnji člančić u toj proustaškoj tiskovini) doslovce piše: KLINAC S PODIGNUTOM RUKOM U MILANU NIJE NIKAKAV USTAŠA, POGOTOVO NIJE NACIST. MOŽE LI SE TAKAV KLINAC RAZVITI U HULIGANA, KRIMINALCA, PRIPADNIKA PARAVOJNE SKUPINE? MOŽE, NARAVNO DA MOŽE! ALI NE TREBA ZABORAVITI DA JE ON U SVAKOJ OD NAVEDENIH MOGUĆNOSTI TEK ORUĐE, SREDSTVO U NEČIJIM RUKAMA (pod. A. Č.).

Među tzv. dinamovim navijačima s nacističkim pozdravom nije bilo klinaca!

Autor Pešorda je malo rafiniraniji od ostalih suradnika koji su u Hrvatskom tjedniku ne tako dugo bili na udaru mog pera. On je, stoga čini se malo skrenuo, jer zaboga o kojem to klincu u Milanu piše? Osim što je veoma bezobrazan čovjek, on (nazovi kolumnist) falsificira sramotni fašističko-nacistički i ustaški incident. Najvjerojatnije zbog toga jer nije vidio snimke i video-zapis o maršu više tisuća tzv. dinamovih navijača… Gledao sam jedno i drugo, pa smatram da on nije vidio video…?! Ako ga je gledao, je li bio slijep ili se izgubio?! Jer u pjevanju skladbe posvećenoj pravim navijačima zagrebačkog kluba bilo je muškaraca od cca 20 do 60-ak godina, a klince je vidio samo kolumnist Pešorda i njegovi istomišljenici koji su se doselili u Zagreb i ni makac! Umjesto da su ostali u rodnoj državi i vječno čuvali hrvatstvo! Umjesto toga, on drži prodike u Hrvatskom tjedniku. A što se, pak, tiče friške priče o marširanju, pjevanju i nacističkom pozdravu – meni osobno taj 14. rujna je izgledao da gledam neki ratni igrani film i kako nacifašisti slave pobjedu. Ali povijest nas uči da su fašisti, nacisti i ustaše zajedno s domobranima izgubili rat!!! I dakako, da su pod redateljskom palicom Benita Mussolinija Ducea, Adolfa Hitlera i Ante Pavelića ubijali i spaljivali Židove, Srbe, Rome, Hrvate, Slovence, Bošnjake i druge, ne samo u Jugoslaviji, nego u mnogobrojnim europskim zemalja nacisti su pobili civile, starce, odrasle muškarce, žene i djecu. Također s nacističkim pozdravom!

Pešorda se okomio na novinara Romana Bolkovića

Kolumnist u svom uvodnom dijelu piše: ”O čemu ovdašnji dušebrižnici prepoznaše nacistički pozdrav (to ne može reći ili napisati ni psihički bolesna osoba! – (op. A. Č.). Tako zahvaljujući njima, doznah za taj zločin dinamovih navijača. Index.hr prenosi zgražanje Romana Bolkovića: “Badava bi bilo sada baviti se pseudsociopsihološkim profiliranjem razloga i uzroka ovog gnjusnog nacističkog defilea navijača Dinama. On se naprosto dogodio. Baš kao što se u krilu ovog naroda dogodio genocid.” I nadalje, kolumnist Bolkovićev tekst citira punom parom. HT kolumnist Damir Pešorda je objavio da ne zna je li Bolković ikada završio studij filozofije ili zapeo negdje na trećoj ili četvrtoj godini, ali da logično rasuđivati očito nije naučio. Potom nastavlja “tući” po glavi Bolkovića riječima: ”Dok on i slični budu naganjali na naciste i ustaše po stadionima, neki novi nacisti upravo iz njihova miljea dočepat će se, kranjčevićevski rečeno, ‘naprvih fotelja” (…). Upravo je portal Index.hr, koji se povodom ovog difelea u Milanu najžešće (sic) obrušio na dinamove navijača, godinama huškao navijače na nerede samo da bi napakostio vlastima, Mamiću, hrvatskoj reprezentaciji i kome god je u danom momentu trebalo (…)”.

Što imaju dinamovi navijači s Memorandom SANU?

I na kraju D. P. ponovno udara po Bolkoviću, kojeg na jednom hrvatskom portalu citiram, ali hvalim Bolkovićev tekst, a Pešorda ga pljuje. Stoga ću prenijeti zadnje rečenice HT kolumnista: “Ono što u Bolkovićevu napadu na navijače ostaje možda prikriveno, a zapravo je vrlo podmuklo, jest olako pripisivanje genocida hrvatskom narodu. A tu je već na tragu Memoranduma SANU 2. Promicatelji ‘srpskog sveta’ najviše upravo i rade na tome da uvjere sebe i svijet kako su Hrvati počinili genocid nad njima te, shodno tome da se uvjere, oni imaju moralno pravo da ‘denacifikuju’ Hrvate do mile volje. Lamentacija poput ove Bolkovićeve takvim strermljenjima idu u prilog.” Rečeno običnim rječnikom Damir Pešorda i Ivica Marijačić koji mu je obavio tekst mlate praznu slamu i dodvoravaju se dinamovim navijačima s nacističkim pozdravom u milijunskom Milanu!! Drugo, Pešorda na svojevrstan način uzdiže osuđenog kriminalca Zdravka Mamića, koji je pobjegao u BIH, točnije u Hercegovinu i svako toliko poručuje kako je potplatio neke suce. Ista je priča s njegovim mlađim bratom, bivšem treneru i direktoru Dinama, koji je osuđen i sada će mu se u Zagrebu ponovno suditi, ali u odsustvu, jer “pošteno” pravosuđe u BIH ni njega nije izručilo Hrvatskoj!! Nisam i ne želim biti odvjetnik kolege Bolkovića jer on ima dosta godina i novinarskog iskustva te je sposoban da okrši pero s Damirom Pešordom koji mu u novinarskom poslu nije do koljena!

Fahidioti HT-a imaju rubriku Fusnote za fahidiote

Za trenutak ću ostaviti Pešordu i uputiti kritiku Ivi Marjačiću za rubriku FUSNOTE ZA FAH IDIOTE (izmislio ju je neki idiot!). U toj rubrici opravdano i neopravdano su napadnute poznate ličnosti iz brojnih struktura. U toj rubrici ponovno je na udaru Romano Bolković, novinar i TV voditelj, o navijačima BBB u Milanu: “SRAMIM SE. DINAMU S OVAKVIM NAVIJAČIMA TREBA ZABRANITI IGRATI U EUROPI! (pod. urednik HT). Tada slijedi komentarčić HT: Gledatelji se, svaki put kada ga vide, srame Bolkovića u globalu, a njegovih dupelizačkih intervjua koji su dno novinarstva, napose. Ali HT i Marjačić ne štede ni poznatog hrvatskog književnika i enciklopedista Velimira Viskovića. Predstavili su ga leksikografom, o navijanju dinamovih navijača u središtu Milana za koje on misli da je nacističko, ustaško: “A ja mislim da je Dinamova boja plava? Ali vidim crna je, s pridruženim odgovarajućim pozdravom. Ma, sram me, baš, kad već nije njihov klub, našu politiku, crkvu, školstvo, njihove roditelje…”. Napisao je čovjek istinu, ali HT bi više volio da je branio, poput Pešorde, navijače s nacističkom pozdravom… Evo što je HT komentirao: Mogao bi pravedni i ponosni gardist jugoslavenskoga masovnog ubojice Tita krenuti u Milanu i ponuditi se tamošnjim vlastima, koje ništa od toga nisu vidjele, da pogledaju i uoče to nacističko zlo koje on vidi u dinamovim navijačima.

Boli ih istina književnika i enciklopediste Velimira Viskovića

Ni uvaženog Viskovića osobno ne poznajem i ne želim mu biti odvjetnik, ali stojim iza svake njegove riječi! A vama iz HT, čim spominjete “jugoslavenskog masovnog ubojice Tita”, zašto ne objavite o masovnom pokolja ubojice poglavnika NDH Pavelića? Prvi i zadnji put ste objavili članke o ustaškim koljačima od 1941. do 1945. – NIKADA! (pod. A. Č.). Hrvatski tjednik i iste ili slične tiskovine te elektroničke publikacije u Lijepoj našoj boje se mrtvog Josipa Broza Tita, najvećeg vojskovođe u Drugom svjetskom ratu i jednog od najvećih političara svijeta! To nisam ja rekao, već svjetske ličnosti!! Dajte, budite samo jednom hrabri i objektivni i objavite samo jedan članak koliko su ustaše, zajedno s talijanskim fašistima, njemačkim nacistima i hrvatskim četnicima, poklali i spalili ljudi. Pogledao sam kako u HT hrvatski nakladnici reklamiraju i traže pretplatnike za knjige “Jasenovac i poslijeratni jasenovački logore. Geostrateška točka velikosrpske politike i propagandi pokretač njezina širenja prema zapadu”, a autori su Stipo Pilić i Blanka Matković i knjigu “Stvarni Jasenovac”, autora Tomislava Vukovića.

Bivša hrvatska predsjednica K. G. Kitarović odlikovala pisca koji je objavio knjigu o borbi ustaša protiv Titove Jugoslavije

Potom se reklamira brošura “Moj politički zavjet”. Poseban otisak poglavlja “Zaključna razmatranja” iz memoara “U službi svijesti”, Nikola Štedula, poznatog hrvatskog emigrantskog političara (Naklada Pavičić d.o.o., Zagreb, 2022.), čiji je vlasnik i urednik Josip Pavičić, nekad poznati zagrebački novinar i član Saveza komunista Jugoslavije (SKJ). Pavičić je 2013. za knjigu koju je napisao zajedno sa suprugom Shirley Helen u kojoj opisuju borbu ustaške gerile protiv Titove Jugoslavije nakon svršetka Drugog svjetskog rata. Godine 2016. tadašnja hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je Nikolu Štedula Redom Stjepana Radića, što je europska i svjetska sramota! Nisam prvi ni zadnji koji je objavio da je Hrvatski tjednik iz Zadra dno novinarstva i da naveliko sramote Zadar, Dalmaciju i Hrvatsku!!! Poručujem Damiru Pešordi: Što bi od mene učinio u HT da je pročitao moja tri kritička osvrta o političko-športskoj aferi u Milanu? Neka zna da su moje kritike znatno oštrije nego Bolkovićeve i Viskovićeve. Ali Pešorda nije došao do mojih kritičkih osvrta na jednom portalu u RH i drugom u BIH…. Ali njemu i čitateljima HT-a kažem da sam napao nemali broj hrvatskih medija, hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića (napravio sam veliku pogrešku kad sam glasovao za njega), predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, Olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez i GNK Dinamo! Razlog, jer nisu osudili dinamove navijače s nacističkim pozdravom!

