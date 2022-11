PROUSTAŠKI HRVATSKI TJEDNIK OPET UZEO NA NIŠAN ANTIFAŠISTE, OVOGA PUTA REŽISERA ZAFRANOVIĆA I MATANIĆA, PISCA TOMIĆA I DEŽULOVIĆA, POVJESNIČARE JAKOVINU I KLASIĆA…!

(Foto: Armando Černjul) Preslika stranica Hrvatskog tjednika

PRVI JE NA RED DOŠAO FILMSKI REDATELJ DALIBOR MATANIĆ ZBOG FILMA “ZORA”, PROGLASIVŠI GA DA JE “FASCINIRAN USTAŠAMA” I ISTOVREMENO “OKRZNULI” LORDANA ZAFRANOVIĆA

Nevjerojatno da desničarski, ultradesničarski i proustaški mediji u Hrvatskoj i dalje pucaju ćorke iz svih oružja koje posjeduju u sve što se zove antifašizam. Tako proustaški tjednik iz Zadra u novom broju 554 od 27. listopada ove godine nastavlja s neumjesnim trovačkim napadima, ali ovaj put su došli na red hrvatski intelektualci, među inima poznati filmski režiseri, pisci i povjesničari koji misle svojom glavom, a ne kao oni u proustaškoj zadarskoj tiskovini. Vlasnik, direktor i glavni urednik Ivica Marijačić je na vrhu naslovnice najavio svoju otrovnu kolumnu pod naslovom “ZAŠTO SRPSKO NARODNJAČKO SMEĆE PUNI DVORANE U HRVATSKOJ I TKO SU HRVATI KOJI U TOME UŽIVAJU”, a na 3. stranici u rubrici sadržaj, nanovo najavljuje slični pamflet u kojem stoji: Predsjednuti antifašist Matanić, kao i Zafranović, nikad ne spava u potrazi za povampirenim ustašama. Evo Matanićeve Zore, evo već viđenoga jugoslavenskoga artističko-političkoga pamfleta i filmskoga smeća. To najavljuje i reklamira vlasnik, direktor i glavni urednik Ivica Marijačić. O tom „novinaru“ na pravi način je u Slobodnoj Dalmaciji (26. siječnja 2022.) objavio članak novinar Ivica Neveščanin da je to “NOVINSKO DNO DNA” (pod. A. Č.)!

Srpski narodnjački glazbenici nerviraju vlasnika HT, ali s gorčinom piše o Hrvatima koji pune dvorane

Stoga ne iznenađuje njegov novi pamflet “Zašto srpsko narodnjačko smeće puni dvorane u Hrvatskoj i tko su Hrvati koji u tome uživaju”, objavljen u rubrici Sveta politika na “samo” dvije stranice i kao uvijek s njegovom portret-fotografijom kako se rukom češlja između košulje i vrata. Po običaju objavljuje monstruozni kobasičasti podnaslov, koji glasi: „PO NAVALI SRPSKIH NARODNJAKA U HRVATSKU ČINI SE HRVATSKA 2013. GODINE NIJE NI UŠLA U EU, NEGO U NEKU JUGOSFERU ODAKLE JE UZ POTOKE KRVI IZIŠLA. ZAGREBAČKU ARENU RIJETKO KOJI HRVATSKI GLAZBENIK MOŽE NAPUNITI, A NIZ SRBIJANSKIH GLAZBENIKA TO MOŽE, ŠTO NIJE POSLJEDICA RAZLIKE U KVALITETI, NEGO SUPTILNOGA POLITIČKOGA NASILJA U HRVATSKOJ IZRAŽENOGA U TEZI TKO NAS, BRE, ZAVADI KOJA SE HRVATIMA NAMEĆE KAO VELIKI I NEOKAJANI KRIMEN“ (pod. A. Č.). Odmah u uvodnoj kolumni – pamfletu piše: „Iz centra Opatije trešte takvi narodnjaci da se južna Srbija ne bi posramila. To je ovih dana zapisao hrvatski pjevač Dražen Turina Šajeta (…)“. Marijačić kao da je otkrio novi planet ili kao da živi i Južnoj Americi ili Australiji… Zar Šajeta je to napisao, a on u Zadru nije se naslušao da srpski narodnjaci i pjevači zabavne glazbe već godinama pune dvorane mnogih hrvatskih gradova!! Kolumnist otrovnog jezika u sredini na sredini 5. str. piše: Infiltracija srbijanskoga folka kao posljedicu nosi sa sobom destrukciju vlastitoga identiteta, a svakako zaborav svega što nam je Srbija učinila 90-ih godina. Dok je to pisao, Ivica je lio suze zbog toga što mu čine Hrvati, a zaboravio da na tim koncertima najviše dolaze hrvatski i bosansko-hercegovački Srbi i Bošnjaci i dakako Hrvati. Budući da Marijačić nema pojma koliko u Republici Hrvatskoj, osim Hrvata, živi stanovnika drugih nacionalnosti, pokušat ću smiriti živce. Po novom popisu stanovništva iz 2021. godine u našoj zemlji živi 3,2 posto Srba (oko 120 000), Bošnjaka 0,62 posto (oko 30 000), 0,46 posto Roma (oko 19 000) i drugih. Prema tomu, zbog čega bilo koga od njih, plus Hrvati, osuđivati da pune dvorane…?

Marijačić propagator ustaštva i kritikant antifašizma!

Dakle, na pune četiri stranice (38., 39., 40. i 41) objavljen je superpamflet neke Nataše Božinović, čije sam ime našao u impresumu suradnika proustaškog Hrvatskoj tjednika! Naslov neću ponavljati jer su isti kao morbidne najave, a propagator ustaštva i kritikant antifašizma je taj isti Marijačić! Ona, pak, neka Božinović objavila je nebuloznu teksturinu s biranim fotografijama režisera, pisaca, povjesničara i inih intelektualaca. Ta neka Božinović u superpamfletu mnogo toga svaštara i nije ništa pametnoga napisala. Prvi na red je došao poznati hrvatski filmski redatelj Dalibor Matanić i njegov film “Zora”, kojeg Marijačić najavljuje kao “srpsko narodnjačko smeće”, a neka Božinović “jugoslavensko artističko-politički pamflet i filmsko smeće”. K tomu ta suradnica proustaške tiskovine piše da je Matanić fasciniran ustaštvom. Sve što to dvoje piskarala pišu za Matanića je njihovo znakovlje, jer oni su zadojeni ustaštvom=fašizmom!! O poznatom filmskom redatelju Lordanu Zafranoviću samo prezime pišu i tek su ga malo okrznuli i, poznavajući ga još iz davnih godina Festivala igranog filma u Puli, on je sigurno, ako mu je slučajno došlo u ruke navedeno (čitaj proustaški HT), on je odmahnuo rukom!

Pucaju ćorke u antifašiste Matanića, Tomića, Dežulovića, Klasića, Markovinu…!

U sve hrvatske intelektualce, koje nazivaju antifašistima, iz svoga “bunkera” na zadarskoj adresi Velebitska 6, hrđavim “oružjem” pucaju ćorke, a to čine od 2002. pod nazivom Hrvatski list, a od 7. ožujka 2013. godine kao Hrvatski tjednik. Tako je neka Božinović ćorcima gađala u Matanića, Ognjena Brešana, Frljića, Klasića, Dežulovića, Tomića, Markovinu i Jakovinu, sve poznati filmski režiseri, povjesničari i pisci. I da još nekoliko ćoraka, nazvavši: TI KOMIČNI LIKOVI KOJI SU TOTALNO U STRUJI, A STALNO SEBI TEPAJU DA SU IZVAN STRUJE, NISU DOVOLJNO ISPRIČALI SRBIMA ZA SVA ZLA, JESU LI ISPRIKE TA MAHOM IZMIŠLJENA USTAŠKA KLANJA?! JESU LI IM ISPRIKE DOVOLJNE I ZA BUDUĆE ZLOČINE KAKVE BI NDH KOLONIJE I NA MARSU MOGLE POČINITI NAD SRPSKOM NEJAČI KOJU BI MOGLI ONAMO VUĆI DA IM KOPAJU RUDU (pod. A. Č.). Jesu li optuženi hrvatski intelektualci izmislili Pavelićevu zločinačku, ustašku NDH? Jesu li oni izmislili logor smrti Jasenovac ili poglavnik Ante Pavelić s krvnikom Vjekoslavom Maksom Luburićem, koji je stvorio koncentracijski logor Jasenovac i druge ustaške logore i sa svojim koljačima dao poubijati više od 90 000 Srba, Židova, Roma te Hrvata, uglavnom antifašista!! Neka se Božinović ohladi!

Papu Franja optužili da je kriv što je odbio proglasiti svetim!

Ivica Marijačić je na naslovnici najavio zloćudan članak – optužnicu “Kako je papa Franjo prevario hrvatske biskupe i odbio proglasiti Stepinca svetcem”. Oni koji nisu pročitali taj “članak” neće vjerovati da mu je Marijačić posvetio nevjerojatnih ŠEST STRANICA! (pod. A. Č.). Teksturinu je objavila nitko do pomoćnice glavnog urednika Andrea Černovec, a poslužila joj je knjiga „Biskupska konferencija“ autora mons. Želimira Puljića. Na temelju te knjižurine druga osoba proustaškog HT u podnaslovu objavila je: „Sedam godina Papa i Vatikan obećavali su svetost kardinalu Stepincu, govorili da je sve pro forma, ali uvijek su se priklonili lažima Srpske pravoslavne crkve“. Misli da je Srpska pravoslavna crkva učinila mnoga zla, ali vi iz proustaškog HT, za sve optužujete Crkvu ili velikosrpsku vladu. Nema smisla da prepričavam teksturinu neke Černivec, ali ipak ću prepisati njezinu rečenicu na sredini 27. str., a glasi: KRIVI SU I HRVATSKI POVJESNIČARI SA SVOJOM LOŠOM ARGUMENTACIJOM, PONAJVIŠE ŠUTNJOM I NEOPRAVDANIM OČEKIVANJIMA, A HRVATSKI BISKUPI, SVOJIM NEČINJENJEM I PRUŽANJEM RUKE TERORISTIČKOJ ORGANIZACIJI SPC (Srpska pravoslavna crkva – op. i pod. A. Č.). JEDNAKO SU ODGOVORNI I SAPLETENI U VELIKOSRPSKU MREŽU LAŽI I ONI KOJI SU STEPINCA POKUŠALI ODVOJITI OD NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE, U KOJOJ JE DJELOVAO I KOJOJ JE OSTAO ODAN DO KRAJA (pod. A. Č.). I treba se zamisliti na ove optužujuće beside A.Č., kojoj je trebalo čak šest stranica da bi kritizirala povjesničare i biskupe!! Imao je pravo papa Franjo što je odbio proglasiti svecem kardinala Stepinca, jer sama piskaralo HT tvrdi da je Stepinac djelovao i ostao odan do kraja NDH! Štoviše on je bio vjeran sluga zločinca Ante Pavelića, poglavnika te ustaško-fašističke države!!

Svi autori – trovači u proustaškom HT!

Nevjerojatno i simptomatično da već sveukupno dvadeset godina pucaju ćorke, ali to nije najgore od Ivice Marijačića i njegove zamjenice Andree Černivec. U impresumu novinara suradnika su: Tomislav Držić, Marko Curać, Damir Pešorda, Marijan Jović, Joško Čelan, Tomislav Jelić, Nikola Banić, Joško Buljan, Josip Jović, Mijo Ivurek, Vanja Vinković, Karlo Kralj, Davor Dijanović (novinar i član uredništva ultradesničarskog portala Hrvatsko kulturno vijeće i kolumnist zagrebačkog desničarskog portala Direktno – op. A. Č.) i Nataša Božinović. Oni, naime, svojim piskaranjem sramote hrvatski narod i ostale stanovnike u Republici Hrvatskoj!!! Ali tu su još neka imena koji služe propagandi Marijačića i HT kao što su stanoviti povremeni suradnici Ivica Karamatić, Gojko Borić, proustaški orijentirani iskusni novinar i urednik, dr. Boštjan Marko Turk, Tin Kolumbić, Domagoj Tolić, Neven Kursar, Domagoj Vidović, dr. sc. Tomislav Jonjić, Tomislav Vuković, Lili Benčik, poznata blogerica i suradnica brojnih ultradesničarskih i proustaških medija i drugi koji obožavaju HT i njegovo proustaško štivo!!!

