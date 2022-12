Proustaški Hrvatski tjednik ponovo veliča ustaštvo i kritizira pisce udžbenika koji su Tita prikazali pozitivcem a Tuđmana negativcem!

Autor: Armando Černjul

IVICA KARAMATIĆ UVELIKE HVALI DR. IVU KORSKYA “HRVATSKOGA DOMOLJUBA I NEUPITNOG VELIKANA HRVATSKE MISLI”, A ON JE OD 1935. DO 1945. BIO U USTAŠKOM POKRETU.

Foto: Armando Černjul/Preslika novog broja Hrvatskog tjednika

Karavana prolazi i istovremeno proustaški Hrvatski tjednik iz Zadra ide svojim zacrtanim putom, a to je ponovo veličanja fašizma (ustaštva) u režiji vlasnika, direktora, glavnog urednika i novinara Ivice Marijačića. To se pokazalo i u novom broju 951, od 15. prosinca u kojem ima podosta problematičnih tekstova, uglavnom pamfleta i paskvila. Stoga kritičar ne zna otkud bi započeo svoj članak;možda je najbolje početi od naslovnice na kojoj je crtež kako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić vozi traktor s prikolicom u kojoj se nalazi mnogi “nepodobni” intelektualci iz Srbije i Hrvatske. Iznad karikature je naslov Srećan put, traktoristi! Čitatelji koji kupuju tu proustašku tvorevinu zasigurno će prepoznati veći dio “traktorista”, a u prvom planu je hrvatski književnik Ante Tomić, kojega već duže vrijeme drže za nekakvog srbofila. Na naslovnici najavljeni su bombastični naslovi tekstova; “Sramotno lažno priznanje Brune Stojića u Haagu” i “Nekrofilija nad Aleksandrom Zec” te veliki intervju “Marko Danon: Kozaračka djeca liječena su u svim zagrebačkim bolnicama po nalogu Pavelića i njegovih ministra. Oficir JNA Vlado Ranogajec ima ulicu u Zagrebu, a osudio je pet tisuća Hrvata na smrt. D. Ljudevita Juraka strijeljali su u lipnju 1945., a u kolovozu mu poslali poziv za saslušanje”. O tomu da je Bruno Stojić “pljunuo na hrvatsku vojsku. žrtve, Hrvatsku i BIH” neću gubiti dragocjeno vrijeme – neka on to riješi s Ivicom Marijačićem.

Smeta im ubijena obitelj Zec.

Pamflet “Nekrofilia nad Aleksandrom Zec nastavak je velikosrpske politike u Hrvatskoj” stanovite Tanje Belobrajdić (nema je u impresumu suradnika) objavljen je na čak pet stranica (24., 25,. 26.. 27. i 28.). Slučaj ili afera”obitelj Zec” je dobro znana ne samo u Hrvatskoj, nego na području cijele bivše SFRJ. Da javnost podsjetimo da se radi o stravičnom ubojstvu 12-godišnje djevojčice Aleksandre Zec. Najprije su u večernjim satima pripadnici pričuvne postrojbe MUP-a RH došli ispred kuće obitelji Zec na zagrebačkoj Trešnjevki i ubili mesara Mihajla Zeca pred suprugom Marijom i kćerkom Aleksandrom. Majka i kćerka su odvezene na Sljeme, ubijene i bačene kod Planinaraskog doma Adolfovac. O toj tragediji govorio je saborski zastupnik Bojan Glavašević, sin Siniše Glavaševića, novinara, publicista. pisca i heroja Domovinskog kojega su pripadnici srpske paravojne vojske ubili na Ovčari 20.11.1991. godine. Zanimljiv je podatak da je Vukovarac završio studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Sin Bojan u Saboru više puta ponovio kako je jedna obitelj, obitelj Zec, praktički izbrisana s lica zemlje i kako se prije 31 godinu u noći sa 7. na 8. prosinca dogodio jedan od najstrašnjih zločina. Hrvatski tjednik iz pera stanovite Tanje Belobrajdić, uz ostalo, piše: “Bojan Glavašević bestidno vrijeđa kada kaže da je zločin bio jedan od najstrašnijih u hrvatkoj povijesti, a laže kada kaže da je cijela obitelj izbrisana s lica zemlje jer su ostala još dva člana. Kako izgleda kada cijela obitelj ‘izbrisana’, Glavašević je mogao doznati na primjeru obitelji Pakšec u Vukovaru. Susjedi Srbi ubili su 1992. ubili oca Stjepana, zatim suprugu Anu i sinove Darija i Damira, a onda svih četvero bacili u bunar. Čak sedam obitelji iz Brodsko-posavske županije izgubilo po dvoje, a Brođaninu Josipu Staniću zrakoplovna je bomba u samo jednom trenutku zauvijek oduzela troje djece – kćerku Andrijanu (8), sinove Dalibora (5) i Marinka (1), te suprugu Željku (32) i majku Katu (75)”. Sva ubojstva treba osuditi! No, Tanja Belobrajdić sudi saborskom zastupniku Glavaševiću bezrazložno i nepotrebno. Pa, k tomu nije dosta što je objavila dotična autorica, još je trebalo da Marijačić ili zamjenica Andrea Černives na naslovnici “ubace” dio optužbe:”nastavak je velikosrpske politike u Hrvatskoj u kojoj sudjeluju Tomašević, Pupovac, Glavašević…”

Danon: Nema dvojbe da je ustaški režim spašavao djecu s Kozare, prije svih poglavnik Pavelić.

Gost HT i Ivice Marijačića je Marko Danon, zagrebački poduzetnik, kojeg je glavni urednik predstavio, dodavši mu i istraživač židovskog podrijetla, te “intezivno se bavi proučavanjem građe Drugog svjetskog rata u Zagrebu, napose sudbinama Židova i djece koja su liječena po zagrebačkim bolnicama” i “o ovoj posljednjoj temi s msgr. Bateljoom priprema i opsežnu knjigu.

U intervjuu s Markom Danonom je sadašnji i povijesni promašaj u kojem se ne može vjerovati navedenu sugovorniku koji tvrdi da je “pregledao sam tisuće nalaza kozaračke djece liječene u zagrebačkim bolnicama – ni u jednom jedinom slučaju nema nikakvih tragova nasilja ili zapostavljanja.” (sic), Taj simptomatični “istraživač” Danon kazuje Marijačiću, koji s užitkom piše da “o tome je pisala povjesničarka Nataša Mataušić u svojoj knjizi, ali brojke koje je ona navela, to su brojke još iz vremena socijalizma, ona se koristi brojkama koje su se pojavile 80-ih u Vjesniku i Večernjem listu, no u stvarnosti broj liječene djece u zagrebačkim bolnicama mnogo je veći. Sve zagrebačke bolnice liječile su djecu s Kozare”. Najčudnije i nevjerovatno da je spomenuti Danon izjavio: “NEMA DVOJBE DA JE USTAŠKI REŽIM SPAŠAVAO DJECU S KOZARE, PRIJE SVIH POGLAVNIK PAVELIĆ, MINISTRI SUŠIĆ I PETRIĆ. LIJEČNICI U ZAGREBAČKIM BOLNICAMA BORAVILI SU ONDJE NEPREKIDNO PO 15 DANA, NISU ODLAZILI DOMA, SVE U ŽELJI DA POMOGNU. MINISTAR PETRIĆ IZ MINISTARSTVA JE ODLAZIO U BOLNICU LIJEČITI DJECU. SAMO LUĐACI GOVORE DA JE REŽIM UBIJAO DJECU (pod. A. Č.). I na kraju tog intervjua Marijačić&Danon, novinar postavlja pitanje: “Ali partizani su krivi jer su poslali svoje ljude na ustanak, a sa sobom su povukli obitelj s djecom?”, na što mu je Danon ogovorio falsificiranim podatkom: “Da, i onda u takvoj situaciji neki blesavi partizanski komandant podigne ustanak na Kozari, a da uopće nije pomislio što se može dogoditi, što će biti s civilima i djecom. Ustanici su doživjeli težak poraz i Nijemci su zarobili neke zarobljenike poslali u na rad, ostalo je 20 tisuća djece..Onda su dali ustaškoj vlasti tu djecu evo vam ih i brinite o njima. Znate li što znači 20 tisuća djece, što bi značilo da danas nekome kažete, evo vam 20 tisuća djece. Nikada se ne govori koji je partizanski idiot podigao ustanak, vjerojatno uz znanje i odobrenje Tita. Došle su elitne njemačke jedinice, nekoliko divizija, i ugušili ustanak”. Tko je blesavi partizanski komandant, idiot i Tito ili dvojac Marijačić&Danon? Ostavljam čitateljima da sami o donesu zaključak.

Pavelić i Luburić ubili više od 20.000 djece!

Ne znam što će reći javnost na ove riječi Marka Danona i k tomu još je podrijetlom Židov. Što se, pak, mene tiče, ne vjerujem mu ni jedne riječi koje je izgovorio, a tko je lud ima vremena utvrditi. Meni je sve potpuno jasno. Zamislite, Ante Pavelić, poglavnik ustaške i zločinačke Nezavisne Države Hrvatske (NDH), izdajnik hrvatskog naroda i njegov režim da je “spašavao djecu s Kozare”, itd.Danon i Marijačić govore i pišu o 20.000 djece. Zagrebački poduzetnik Marko Danon (ne znam što je po profesiji?) punim ustima brblja, hvaleći zločinca Pavelića, ministre Sušića i Petrića, a o nalazima koje je on “istražio”, moj kritički odgovor glasi:te nalaze nisu pisali u vrijeme socijalizma, nego u vrijeme fašizma, odnosno ustaške i zločinačke NDH! I, pitanje je, kakve je on nalaze očekivao od zločinačke države? Prema tome povijest ne pišu samo pobjednici, već i gubitnici , Pavelićeva kamarila je izdavala nalaze o liječenju djece kako je njima odgovaralo.I, sada, nasljednici nastavljaju istu rabotu, propagandom…! Za Marijačića nije ništa novo, ali da se poduzetnik, stanoviti Marko Danon javlja sa krivotvorinama – neka ih sa svojim kompanjonom tiska. Povijest nas uči da su Pavelić i njegov koljač Vjekoslav Maks Luburić stvorili koncentracijski logor Jasenovac i ostale logore!! Je li “istraživač” Danon zna da je u u koncentracijskom logoru Jasenovac ubijeno 83.145 logoraša, od toga 23.474 žena i 20.101 djece mlađih od 14 godina. Ili, misli da je to izmislio “blesavi partizanski komandant” idiot ili Tito. Postoje i drugi podaci;Unitet States Holocauyst Memorial Museum u Washintonu navodi brojke žrtava 77.000 – 99.000, od čega 45.000 – 52.000 Srba, između 12.000 i 20.000 Židova, 15.000 – 20.000 Roma i 5.000-12.000 Hrvata. Osim toga, Dokumentacijski centar Simon Wiexenthal raspolaže s brojkom od 100.000 ubijenih. Da pomognem Marku Danonu: Zločine su počinili koljači poglavnika Ante Pavelića i zapovjednika logora Jasenovac i drugih logora Vjekoslava Maksa Luburića! Nadam se da će pripadnici židovske nacionalnosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pročitati ovaj kritički osvrt, ostati iznenađeni i zapanjeni sramotnim riječima Marka Danona te osuditi. Uostalom, najveći zločinac u svjetskoj povijesti Austrijnac Adolf Hitler bio je podrijetlom Židov! Da podsjetim javnost da postoji stanoviti stalni suradnik HT Igor Vukić koji je objavio “zračne snimke logora Jasenovac” i izvalio najveći falsifikat u novoj Republici Hrvatskoj da je u logoru bilo zatočeno 1700 logoraša! To je ništa drugo, no HT&Vukić ludilo!

Dr. Ivo Korsky hvaljen jer je bio pripadnik Ustaškog pokreta 1943-1945.

Kada govorim o ustaštvu tada valja istaknuti da je u novom broju HT Marijačić posvetio tri stranice dr. Ivu Korskyu (Osijek, 22. veljače 1918.-Buonos Aires, 12. prosinca 2004.). On je, prema pisanju nama dobro poznatog Ivice Karamatića, osoba “hrvatskoga domoljuba i neupitnog velikana Hrvatskih misli”. I stim pamfletom HT je potvrdio svoj stav prema ustaštvu, a on je, na veliku žalost, pozitivan! Naslov pamfleta “Dr. Korsky život je posvetio stalnoj borbi za sretniju Hrvatsku” (sic), To je jedna od većih bljazgarija objavljenih, a da sam sto posto u pravu kazuje dio Karamatićeva teksta: “PREMDA JE JAVNO OČITOVANJE MLADENAČKIH DOMOLJUBNIH SNOVA PLAĆAO U PROGONIMA U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, U PLEMENTITOJ BORBI ZA USPOSTAVOM HRVATSKE DRŽAVE – NIJE POSUSTAO. NJEZINO ROĐENJE 10. TRAVNJA 1941. GODINE DOČEKAO JE U HLADNOJ ZATVORSKOJ TAMNICI. NETOM NAKON IZLASKA IZ ZATVORA STAVIO SE, KAO ISTINSKI DOMOILJUB, NA RASPOLAGANJE MLADOJ HRVATSKOJ DRŽAVI” (pod. A. Č.).

Svaki pametan čovjek shvaća da je dr. Horsky bio proganjan u doba Kraljevine Jugoslavije, ali da je čekao Pavelićev ustaški pokret (fašistički) to se ne može prihvatiti. On je također podrijetlom Židov i nije mi jasno da se priklonio Paveliću i njegovim zločincima! Štoviše, Karamatićev tekst nam otkriva da je dr. Korsky nakon proglašenja NDH bio sudac i imao druge dužnosti u Vojnom sudstvu. Nakon svršetka rata, popust mnogih drugih ustaša i domobrana, uspio je pobjeći u inozemstvo. Zadržao se u Argentini – Buenos Airesu, gdje je sa skupinom istomišljenika radio na osnivanju Hrvatske republikanske stranke (HRS). Bio je suradnik u časopisima Republika Hrvatska, Hrvatska revija, Hrvatska misao, Hrvatska borba i dr. Obnašao je dužnost predsjednika HRS od 1968. do 1991., a stranka je potom imala sjedište u Zagrebu.

HT: Jesu li udžbenik povijesti pisali srpski konjušari?

Marijačić je po običajenom postupku na 3. str. objavio sadržaj sa najavljenih pet tekstova, većinom pamfleta od kojih je na prvom mjestu “Jesu li ovaj udžbenik povijesti pisali srpski konjušari ili povjesničari” s podnaslovom “Za njih Tito je pozitivan, Tuđman negativan, a Oluja ima dva aspekta – srpski i hrvatski”, čime se vrijeđaju i kleveću srpski i hrvatski povjesničari! Druga je najava “Molitvena križarska bojna na Jelačićevom trgu”, “Ponosni na 26 besmrtnih vatrenih” s podnaslovom “Jugoslavenski šovinisti, mentalni apatridi, petokolonaši i korisni idioti teško će preživjeti ovaj veličanstveni uspjeh” i drugi. I na kraju paskvil nama poznate mrziteljice predsjednika Tita, Nataše Božinović, kojoj je trn u oku udžbenik “Klio 8″, autora Krešimira Erdelja i Igora Stojakovića (Školska knjiga, Zagreb). Već u podnaslovu Božinović uzela je gard za napad:”U udžbeniku povijesti za osnovne škole, koji su napisali Krešimir Erdelja i Igor Stojaković, Tuđman, koji je donio demokraciju i samostalnost i slobodu, negativan je, a Tito, koji je u krvi i masovnim zločinima gušio demokraciju i ideje hrvatske države (sic), pozitivan. Udžbeniku treba socio-psihološko vještačenje.” Tita je kritizirala iz svih “oružja”… Onda su na red došli Goldstein (nije stavila ime, ali najvjerojatnije se radi o prof. dr. sc. Ivi Goldsteinu – op. A. Č.) i Vesna Pusić, braća Markovina, glumac i povjesničar…

Postoji sloboda mišljenja, pa tako i za Natašu Božinović. No, kad je riječ o socio-psihološkom vještačenju nemam ništa protiv, ali tvrdim i predlažem da proustaškom Hrvatskom tjedniku treba socio-psihološko vještačenje! Ali tu, prije svega, mislim na Ivicu Marijačića i Andreu Černivec ,a potom redom suradnicima, čija su imena u impresumu, a u njemu je ime Nataše Božinović!

Usput spominjem veliki intervjuu (sedam stranica) Vanje Vinkovića s profesorom Pavom Barišićem o njegovoj knjizi “Ante Starčević. Ideali slobode i prava” (Školska knjiga, Zagreb). Autor je o “ocu domovine” izjavio: “Ante Starčević prvi se odlučno odupirao velikosrpskim i jugoslavenskim idejama”.