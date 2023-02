Iako je Vladimir Vladimirovič Putin od dolaska na vlast 2000. godine ostvario veliki pomak u razvoju, prosperitetu i zadovoljstvu ruskih građana čini se da unatoč svemu, u čemu je do sada uspijevao, ipak neće stići nigdje. Do sada je dobro čitao rusku dušu koja uvijek želi biti velika, široka i bezvremenska, dobro je razumio ruske želje za osobnim uspjehom i obiteljskim skladom. Još je bolje poticao rusku vječnu želju da se nepravde moraju ispravljati. „Pročitao“ je i najniže porive u ostvarenju „ruske veličine“ i bezobzirnosti koji su se kroz povijest redovito događali. Davno i slavno žrtvovanje vojnika za suicidalni napad nevelikog broja ruske vojske na tursku vojsku. Ljute i višestruko brojnije osvajače Rusi su zaustavili u prodoru. Vidjevši s kolikom strašću i borbenošću se Rusi bore i ginu ali ne odustaju – Turci su odustali od daljeg prodora. Za vrijeme Lenjina i revolucije, carsku lozu revolucionari su sustavno posmicali do sedmog koljena. U Drugom svjetskom ratu SSSR je imao najviše žrtava od svih Saveznika. Možda ljudi ne znaju, ali nakon rata Staljin je pobio više svojih neposlušnih državljana nego što ih je izginulo tijekom cijelog Drugog svjetskog rata.

Sve su to činjenice. Povijest koja je zapravo prošlost koja se pamti.

I sad, koja je „kvaka“ zbog koje s ovim stavom „Putin neće stići nigdje“?

Kvaka je u tome da današnja Rusija nije nekadašnji Putinov neprežaljeni SSSR koji u svojoj federaciji ima Ukrajinu. Ukrajina je država izvan velike države Rusije. Putin prodaje svijetu priču da „ima povijesna prava“ na ukrajinski teritorij i da ima legitimnu mogućnost proglasiti vlast u Ukrajini nacističkom. Ima pravo raketirati europsku suverenu i samostalnu državu.

Takav stav ne vodi nigdje.

Nema suvislog obrazloženja.

Ne može se takav potez nikako obraniti.

Ali Putin je smišljao 20 godina i smislio je kako se upisati u povijest: „Zato što Svijet, Zapad, Amerika i NATO nisu bili fer do sada, Putin kao svjetska sila uzima isto pravo. Ima legitimno pravo isto kao i pravo koje si Zapad uzima. Ima pravo i na aneksiju, i na rat i razaranje – jednako kao što Zapad čini već 70 godina.“ Jedino bih dodao da je Zapad imao intervencije od Vijetnama preko Afganistana do Beograda, Sirije i mnogih drugih ali nije išao denacificirati suverenu zemlju s 60 milijuna ljudi u sred Europe baš u trenutku kad se Europa ujedinjuje.

Takvo Putinovo obrazloženje danas, post festum – ne drži vodu i nije fer – ako ni zbog čega drugog onda zbog doprinosa koji je Rusija dala svjetskom miru u 70 godina od Drugog svjetskog rata, a posebno zbog ukupnog povijesnog doprinosa svjetskoj kulturi. Zbog glazbe, drame, baleta…, imam prijatelje Ruse. Šute. Ako zucnu slovo protiv specijalne operacije mogu u zatvor na osam, 10, 15 godina…

O tom ugnjetavanju i zatiranju pameti su možda i najbolje pisali…, mnogi ruski pisci. Mnogi pravi pjesnici i poete. Mnogi pravi skladatelji, slikari, dramski boemi, umjetnici. Na toj iskrenoj i poštenoj bazi je i nastala ruska kultura koju svijet cijeni, poštuje i voli…

Ruski svijet kulture puno je drugačiji od „poimanja kulture ostalog Svijeta“, anglosaksonskog, germanskog, frankofonskog…, a svi uvažavaju rusku kulturu.

„Russia je special one – kao Jose Mourinho“ – rekao je Putin netom prije četvrtfinala Svjetskog nogometnog prvenstva 2018., mislio je da ga je kupio…, jer „zapad je pokvaren“ – po mišljenju Putina – na zapadu se sve može kupiti…, svoje možeš i ubiti. „Zapad ima opravdanje za sve što radi“ – kaže Akopov…

Petr Akopov – njegov osobni zapisivatelj „istina“ koje Putin plasira svijetu nakon godinu dana specijalne operacije više nema ni imaginacije ni snage u svojem vještom peru.., a nitko tog vještog novinara i pisca nije tjerao niti natjerao silom da se „velikom vođi“ mora klanjati i udvarati kao što se udvaraju princezama s dvora. To je iskoristio za plasman Putinovih „carskih“ ambicija…

Putin stvarno nema šanse stići nigdje… Običan Rus koji mora ratovati za majčicu Rusiju ne osjeća da ga „zapadni neki anglosaksonci ili tko li već“ stvarno žele ubiti, protjerati i oteti im zemlju, uzeti im ponos. A Rus ako ga ne vode osjećaji…, i nije baš upotrebljiv kao pravi i motivirani vojnik. Tu je kvaka.

Rus stalno sluša i gleda u ruskim medijima da ga „napadaju“ u zemlji Malorusa – Ukrajini – koja uopće nije Rusija…, u koju su Rusi došli s ratnim strojem i Putinovom „specijalnom operacijom“ osloboditi od nacizma. Rusi ginu tamo…

Iako Rusi u većini vjeruju Putinu da je dobar, da zbog njegovih vještina imaju to što imaju Rusi nisu glupi i vide da ih se „šopa“ i „bombardira“ u ruskim medijima da „specijalna operacija“ mora završiti pobjedom.

Neka i pobijedimo, misli si svaki Rus, ali zašto baš ja moram ginuti? I moj sin?

Zašto idemo ubijati Maloruse – Ukrajince koji su „skoro isti kao i mi Rusi“?

Govore ruski jezik. Hoće u Europu. Ne daju svoju zemlju? Što će nam Ukrajina? Fali nam zemlje? Zar nije Rusija najveća zemlja na svijetu? Što Europi fali? Bolji im je standard nego nama…, zašto i mi ne bismo živjeli europski…

Pa i mi Rusi smo u Europi i eto, sad zbog Putina moramo u rat. I to protiv cijele Europe, NATO pakta? Imamo situaciju da smo „izopćeni“ od cijele jedne napredne susjedne civilizacije koju smo baš pod Putinom Vladimirom Vladimirovićem u zadnjih 20 godina dostigli u razvoju… Čemu sad rat?

Zbog ovih pitanja i odgovora Rusa, Putin neće s ovim ratom stići nikuda.

Nije niti svoje uspio uvjeriti da mu je ova odluka o „specijalnoj operaciji“ kod braće Malorusa u Ukrajini – ma kakva ta maloruska Ukrajina bila podmitljiva i nevaljala – niti dobra niti pametna. To mu pravi Rusi zbog osjećaja ne vjeruju.

Krši slobodu, svoje ljude i Ukrajince, ruši svjetski poredak, stvara neki novi „Ruski Svet“ koji će biti bolji, pravedniji i skršit će ako treba i bombom „truli, nepravedni i krvožedni Zapad“…, i tako će biti – makar srušio svijet. Može i nuklearnim oružjem. To vam zbog vaše sreće jamči Vladimir Vladimirović Putin…

Vladimire Vladimiroviču – teško će se moći izvesti ta prevara pravim Rusima. Netko valjda mlađi i malo manje otupjelih osjetila shvatio bi poruku koju mu je poslala ruska najmlađa mladost: nisu mogli prežaliti što su im „ti neki političari“ uskratili McDonalds…

Komentar Akopova bio je: „I neka su otišli amerikanski špijuni i neka nema više tog pomodnog i nepotrebnog američkog kreveljenja“ – imat ćemo svoj brand, ruski…, ali nije to to… mladi Rusi to ne kupuju…, a taj Akopov je uvijek tu kad treba „zavaljati“ stvari i „popeglati“ nebuloze. Pravi killer, ali bez oružja, on ubija u pojam stvarajući razorne zaključke za većinski „manje obrazovane“, za obične, potrošne vojnike za masu na ratištu…, nikad neće biti veliki pisac…

Kao čovjek koji se obrazovao i na značajnoj količini ruske literature ne mogu prežaliti odluku Putina o aneksiji, denacifikaciji, specijalnoj operaciji… kojom je de facto poništio sve dobro što je dosad učinio za ruski narod.

Od trenutka kad je Oliver Stone napravio dokumentarni film o Putinu kako bi Zapadu pokušao približiti lik i djelo tada još cijenjenog, poštovanog i uvažavanog Vladimira Vladimiroviča postalo mi je sumnjivo da jedan veliki vođa najveće zemlje svijeta ide raditi film o sebi. Autor nije Rus. Kako to?

Radi film o sebi s Oliverom Stoneom, a postoji barem 10 jednako dobrih ruskih redatelja koji to isto mogu napraviti? Hoće izgraditi sliku za zapadni svijet?

Danas se pokazuje da je taj čovjek opsjednut slikom o sebi. Kao špijun Sterlitz?

Glupo, možda jako glupo, ali meni je to nestvarna imitacija jednog njemačkog špijuna i jednog klasičnog romana.

Nije jasno zašto mu njegov najdraži trbuhozborac nije ukazao na Oscara Wildea i čuveni roman „Slika Doriana Greya“ jer su simptomi potpuno irealnih zamišljanja i nerealnih uvjerenja i zabluda ostarjelog i taštog treniranog špijuna Putina s realnim ovlastima do nuklearnih – odveli u potpuno nerealan svijet prožet ratom i razaranjem.

To je svijet u kojem ne postoji Dorian lijep i bogat, nego postoji Vladimir Vladimirovič Putin koji nije nužno lijep, nije nužno bogat, nije ništa slično kao u romanu, a toliko mu je u svojoj metamorfozi sličan – da naprosto ne mogu vjerovati da postoji mozak koji vjeruje da će sada višecijevnim raketnim bacačima napraviti bolji i pravedniji svijet od ovog u kojem živimo.

Mogu se složiti s činjenicom da zapadna ideologija i modus operandi nisu nimalo dobri i pravedni, da Amerika i svi ostali koji su u tom savezu., a pogotovo oni u klubu osvajača i izrabljivača drugih naroda kroz mnoga stoljeća… svi oni i svi mi imamo tisuću mana, ali u ovom sudbonosnom času Vladimir Vladimirovič Putin sije smrt drugim ljudima i silom gura svoje ljude u smrt.

Zaslužuje da nestane u najdubljoj tami svojeg uma osuđen na vječno razmišljanje o veličini svoje malešnosti. Zapravo je prestao postojati u svojem dosadašnjem konstruktivnom značenju. Možda kao pravi DDR špijun nije imao socijalne inteligencije zbog profesije koja obukom zahtijeva odstranjivanje većine osjećaja.

Kao što se dobro odigrana iskrenost zove gluma, a ljudi za tu vještinu glumci, tako se ova situacija s Putinom može nazvati „specijalna operacija Putin“ – dobro istrenirani špijun nakon zapleta od četvrt stoljeća – započinje pokoravanje svijeta…

To je dugo planirana špijunska aktivnost prema stvaranju „Ruskog Sveta”. Rusija će se raspasti. Jedan njezin uži dio biti će u Europi. Nastati će nove države. Biti će isto kao u vremenima emancipacije raznih kolonija koje su bile pod upravom različitih država sad udruženih u NATO. Etabliranje novih država je nastalo sazrijevanjem svijesti o potrebi pravednije raspodjele dobara i rada pa će tako i u području bivšeg Sovjetskog Saveza – danas velikim dijelom Rusije – koji se nije „do kraja“ emancipirao morati nastati nova podjela i nove države.

Na Putinovu žalost – upravo zato Putin neće stići nikuda…

Nisu mu još javili da ga više nema..