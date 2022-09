Rudari širom FBiH u jednosatnoj obustavi proizvodnje, traže obećani ugovor i veće plate

S obzirom da još uvijek sa nadležnima nisu sjeli za pregovarački stol u cilju finalnog usaglašavanja granskog kolektivnog ugovora koji će podrazumijevati i povećanje plata od januara iduće godine, rudari sedam rudnika koji se nalaze u koncernu Elektropruvrede BiH te RMU Banovići koji djeluje izvan, jutros su organizirali štrajk upozorenja.

Štrajk je podrazumijevao jednosatnu obustavu proizvodnje, a na takav način rudari su podsjetili Vladu FBiH, resorno federalno ministarstvo i Elektroprivredu BiH da još uvijek nisu ispunili obećano, a to je krajnje usaglašavanje detalja kolektivnog ugovora. To, kako navode iz sindikata rudara, prema obećanju nadležnih iz maja, treba biti okončano do septembra ove godine.

“Od jutros se u rudnicima u sastavu koncerna provodi odluka Upravnog odbora Sindikata radnika zaposlenih u rudarstvu o provođenju štrajka upozorenja jer nakon nebrojeno urgencija i pokušaja da počnemo pregovarački postupak vezano za nastavak usaglašavanja novog kolektivnog ugovora, ostali uskraćeni za konkretan odgovor nadležnih”, kaže za Klix.ba predsjednik Sindikalne organizacie Rudnika uglja Kreka Zuhdija Tokić

Prema riječima Tokića, u maju ove godine, kada se vršilo potpisivanje nastavka važenja kolektivnog ugovora do 31. decembra, sa nadležnima je dogovoreno da će sve aktivnosti vezano za novi dokument biti završene do kraja septembra. Međutim, to se nije desilo.

“Od maja do danas niko ništa nije poduzeo po tom pitanju i mi smo ogorčeni na ponašanje Elektroprivrede BiH, resornog federalnog ministarstva i Vlade FBiH. Mi smo u maju morali najaviti generalni štrajk kako bismo dobili završetak pregovora za produženje ugovora”, naglasio je Tokić.

Inače, rudari su u maju sa nadležnima dogovorili platne razrede za novi kolektivni ugovor, a sada je ostalo još samo da se usaglasi visina satnice. Ona bi, kako nam je pojasnio Tokić, podrazumijevala povećanje plata.

“Rudar nije zaslužio da radi bez granskog kolektivnog ugovora, a mi kao najjača i najbolje organizovana grupacija to sigurno nećemo dozvoliti. Oni (nadležni, op.a.) će biti odgovorni za buduće korake koje ćemo poduzimati, ali, nažalost, štete će najprije osjetiti stanovništvo u aktuelnoj situaciji kada je svaka tona uglja izuzetno bitna”, istaknuo je Tokić.

Blizu 200 zaposlenika Rudnika lignita Mramor jutros se također našlo u jednosatnom štrajku upozorenja. Prema njihovim riječima, povećanje plata bi zabravo značilo usklađivanje sa trošovima života koji su trenutno ptisutni u našoj zemlji.

“Uz to mi tražimo povećanje toplog obroka za dvije marke, dok je treća stavka definiranje kada, pod kojim uslovima i ko je dužan pokrenuti proceduru usklađivanja plata sa troškovima života”, kazao nam je Senad Sejdić, poslovođa jame u Rudniku lignita Mramor.

Štrajk upozorenja rudari smatraju preventivnom mjerom, a kako su naveli, proizvodni proces jutros u prevelikoj mjeri nije trpio. Također, podsjetili su i na teško stanje u rudnicima te nemogućnost povećanja proizvodnje, iako je to prijeko potrebno, shodno zahtjevima tržišta.

