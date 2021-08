Sidran na skupu podrške Murizu Memiću: Mi ne možemo maknuti ako ne popravimo stanje u pravosuđu

Memić i Sidran obratili su se brojnim građanima koji su se okupili u bašti goraždanskog cafea Cinema.

“Neću odustati, jer im ne mogu halaliti Dženana. Mi smo državu bacili na koljena. MUP, tužilaštvo, vještaci, nečasni doktori su poraženi”, poručio je Memić.

Građanima Goražda govorio je o svojoj borbi za pravdu koja traje pet i po godina, te protestima koji su zakazani u Sarajevu.

“Naš Muriz Memić heroj, junak našeg doba došao je na pravo mjesto, jer nema drugog mjesta na kome se bolje može razumjeti potreba za pravdom i istinom. Podrinje je prostor koji vrlo dobro povjesno i sa friškim svojim ranama zna šta znači prevara, šta znači pravda, šta znači istina”, naglasio je Sidran.

Borbu Muriza Memića i njegove porodice nazvao je revolucionarnom.

“Ovdje se radi o jednoj ličnoj i porodičnoj nesreći, i to je jedna faza. Međutim, sad se nalazimo u strahovito ozbiljnom historijskom trenutku kao društvo i kao država. Mi ne možemo ni koraka maknuti prema civiliziranom svijetu, ako bitno ne popravimo stanje u našem pravosuđu. To je uslov svih uslova koje pred nas postavlja međunarodna zajednica. Kad bi nam sad s neba palo 70 tona i milijardi zlata, platine i ne znam čega, to ni za dlaku ne bi popravilo naše stanje, ako se ne bi popravilo stanje u pravosuđu. Zato ovu bitku slobodno možete osjećati jednim oblikom revolucije. Ako se dogodi da u ovoj bici budu sankcionirani, na valjan način, oni koji su izvršioci jednog krivičnog djela, oni koji su smislili i vodili lažnu istragu i oni koji su vodili lažne procese, to bi bilo unutar pravosuđa ravno revoluciji. Od toga dana mi bismo mogli otvoriti novi bosanski kalendar i računati vrijeme do slučaja Memić i od slučaja Memić. To je moja nada”, kazao je Sidran.

klix.ba