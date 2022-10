“Slobodna općina Zadar u egzilu” u Italiji još se nije pomirila da je grad Zadar odbio primiti zlatnu medalju

Lucio Toth i Giuseppe de Vergottini – Foto La Voce del Popolo/arcipelagoadriatico.it

U Italiji je ovih dana predstavljena knjiga “LUCIO TOTH, L’ESULE, LO STUDIOSO, IL PATRIOTA”, rođenom u Zadru, bivšem neoiredentistu i neofašistu…

U talijanskom gradu Senegaliji ovih dana održan je 68. skup dalmatinskih izbjeglica (sebe nazivaju esuli, što je laž – oni su profugi) koji je uglavnom posvećen Luciju Tothu (Zadar, 30.12.1934. – Rim, 27.04.2017.), talijanskom političaru, sucu i znanstveniku. Na tom tradicijskom skupu Dalmatinaca predstavljena je knjiga “Lucio Toth, L’esule, lo studioso, il patriota” (Lucio Toth, prognanik, znanstvenik i domoljub) koji je za tisak pripremio predsjednik FederEsuli (Savez udruga istarskih, riječkih i dalmatinskih prognanika) prof. Giuseppe de Vergottini. Izdavač je neoiredentistička udruga Arcipelago Adriatico – Jadranski arhipelag (2022) u Trsta.

Prof. Vergottini je u superlativima govorio o svom prijatelju i suradniku Tothu i da su u knjizi, obima 500 stranica, njegovi najznačajniji radovi i spisi. Posebno je istaknuo da je bio političar i član Demokršćanske političke stranke u Napulju i izabran za senatora Republike Italije. Zatim da je njegova velika uloga u radu s udrugama prognanika (sic) iz Istre, Rijeke i Dalmacije. Naime, Toth je obnašao dužnost predsjednika Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) – Nacionalni savez Julijanske krajine i Dalmacije od 1992. do 2013. godine, druge najveće neoiredentističke udruge u Italiji. Bio je sudac Kasacijskog (Vrhovnog) suda i pisac. Objavio je djela “Spiridone Lascarich, biskupija Serenissima” (2011), “Povijest Zadra od nastanka do danas” (2016) i “Dalmatinski dezerter” (2018) na talijanskom jeziku.

Prisutne je pozdravio i hvalio djelo Totha, predsjednik Udruge talijanskih Dalmatinaca u svijetu i načelnik neoiredentističke “Slobodne općine Zadar u egzilu” Toni Concina.

Tko je zapravo prof. Giuseppe Vergottini?

Iako je rođen u talijanskom gradu Pisi. 18. listopada 1936., podrijetlom je iz poznate obitelji Vergottini iz istarskog grada Poreča. Školovao se u Italiji i završio Pravni fakultet, da bi potom postao profesor na Pravnom fakultetu u Bologni. Iako je neoiredentist, što ne priznaje, nema dvojbe da je intelektualac koga ne cijene samo u Italiji, već u inozemstvu. Dokaz je da je kao profesor dobio počasne diplome u Lisabonu, Ateni, Madridu i Buenos Airesu. Osim toga, glavni urednik je časopisa “Percorsi Costituzionali”, potpredsjednik Vijeća vojnog pravosuđa, potpredsjednik Kulturne udruge Coordinamento Adriatico (Jadranska koordinacija), sudac Vrhovnog suda u Republici San Marino i dr. Postavlja se pitanje zašto prof. Vergottini nije bio pošten i rekao da je Lucio Toth bio i član neofašističke stranke? Naravno, da to neće reći jer je on nije objavio u svojoj biografiji, iako se u političkim krugovima znalo da je bio član neofašističke političke stranke Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale (MSI-DN) – Talijanski socijalni pokret – Nacionalna desnica. Uostalom, svi članovi neoiredentističke udruge “Libero Comune Zara in Esilio” (Slobodna općina Zadar u egzilu) pripadaju ekstremnoj desnici!

Na neofašističkom skupu u Rimu predstavljen projekt “Istra zemlja”

Za nas Hrvate Lucio Toth je bio neprijatelj broj 1! Poznati su njegovi govori u talijanskim gradovima o zločinima koje su nad Talijanima počinili titini (Titovi komunisti, partizani i pripadnici OZN-e – op. A. Č.). Jedan zanimljiv podatak kazuje sve o Luciju Tothu, a to je da je u Rimu 1998. godine bio sudionik skupa na kojemu je predstavljen projekt “Istra zemlja” Ivana Corrada Pauletta, bivšeg člana SKJ, a u novoj Republici Hrvatskoj jedan je od osnivača regionalne političke stranke Istarski Demokratski Sabor (IDS). Na skupu su bili nazočni brojni neofašisti, među kojima najpoznatiji Roberto Menia, lider MSI-DN za područje Trsta. Tada sam bio jedini hrvatski novinar s fotoreporterom koji su bili na tom neofašističkom skupu koji se održao u jednoj od prostorija talijanskog parlamenta. Osim što je govorio o projektu “Istra zemlja” koji je osuđen od hrvatske vlasti i mnogih političara (bio je zastupnik bivšeg Županijskog doma u Zagrebu), ex komunjara koji u stvarnosti nikada nije bio komunist, naglasio je da su Titovi komunisti pobili više ljudi nego Mussolinijevi fašisti. Dobio je veliki aplauz, jer to nitko nije očekivao, a najmanje petorica fašističkih časnika koji su se borili protiv partizanskih jedinica u Jugoslaviji (osim u Srbiji).

Kada su vodeći ljudi u iDS-u pročitali ekskluzivni izvještaj s brojnim fotografijama, sastalo se vodstvo IDS-a i osudilo Paulettino predstavljanje projekta “Istra zemlja” u Rimu. Ali on je zaslužio da ga izbace iz stranke! Osudio ga je i SUBNOR Istarske županije, a ja sam ga osobno napao u avionu na letu iz Rima u Trst, rekavši mu da njegov profašistički “Marš na Rim” ravno izdaji Republike Hrvatske!

Talijanski predsjednik Ciampi odlikovao talijanski Zadar iz 1943/44!

Da političari u Republici Italiji, među njima predsjednici Republike, donose odluke bez provjere podataka, dokaz je suludi primjer da je predsjednik Carlo Azeglio Ciampi, k tomu partizan koji se borio protiv Mussolinijeve fašističke vojske, na prijedlog tzv “Slobodne općine Zadar u egzilu”, 2002. godine odličjem Zlatna medalja (visoko talijansko priznanje) dodijelio talijanskom Zadru iz 1943/44. godine! Kako su se prije dva desetljeća osjećali građani Hrvatske, osobito velika većina Zadrana, da je hrvatska vlast osudila taj postupak – odluku, smatrajući da je to fašistička medalja! Tako, međutim, nisu prihvatili vodstvo tzv. “Slobodne općine Zadar u egzilu” i javno objavilo da Zlatna medalja predsjednika Italije nije fašistička. Godinama se o toj “Zlatnoj medalji” govorilo i pisalo, a pogotovu na skupovima tzv. “Slobodne općine Zadar u egzilu”, a o tomu se šaputalo na ovogodišnjem skupu u Senigalliji…

Podsjećam na skandal koji se dogodio krajem ožujka 2014. u Zadru a vezan je za talijanaštvo i to je izvan svake pameti! Naime, gradonačelnik i vijećnici tzv. “Slobodne općine Zadar u egzilu”, među kojima je bilo hrvatskih talijanaša, sastali su se u hrvatskom Zadru, 1. travnja te godine i objavili priopćenje na cca 3,5 novinarskih kartica koje su objavili na Blogu u kojem su nadrobili svega i svačega u stilu starih neoiredentista i neofašista, a Dalmacija ih je dala više nego ni jedan drugi hrvatski teritorij. Treba, međutim, istaknuti da je ta ista Dalmacija dala tisuće narodnih heroja i prvoboraca, posebno onih koji su se borili u teškim i krvavim borbama na Sutjesci i Neretvi, No, sada je na udaru neka druga opcija… Dakle, spomenuti su se okomili na prof. Vica Profacu da je u Zadarskom listu objavio “da se u Zadru jedna skupina građana zaigrala hrvatskim identitetom grada Zadra odnosno skupina koja pokušava mijenjati nazive ulica s hrvatskog na strani jezik. To je skupina neozbiljnih, a iznad svega politički neodgovornih pojedinaca koji pokušavaju rušiti hrvatski identitet grada Zadra”.

I, gle vraga, na to su se našli neki neoiredentisti i neofašista iz Italije i nekolicina takozvanih Hrvata. Na spisku tih nezadovoljnika našlo se okruglo šezdeset osoba, od kojih bivši poznati neofašist Renzo de’Vidovich, talijanizirani Hrvat, rođen u Zadru, direktor neoiredentističkog časopisa IL Dalmato (na hrvatskom Dalmatinac) iz Trsta, Lucio Toth (tada je bio živ) iz Rima, Walter Matulich, talijanizirani Hrvat, i drugi. Priopćenje je potpisao, vjerovali ili ne, mr. sc. Miljenko Marić, predsjednik podružnice SHZ-a Zadra (pod. A.Č.).

Provjerio sam što znači skraćenica DHZ i eto ti još jednoga vraga, to je Stranka hrvatskog zajedništva! I čelnik podružnice te hrvatske stranke je u kompi s neoiredentistima i naofašistima za izmjenu ulica u Zadru. Svašta!