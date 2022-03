Strik: Evropska unija mora bezuslovno podržati održavanje izbora u BiH

Foto: Tineke Strik

Zastupnica Zelenih u Evropskom parlamentu Tineke Strik nakon propasti pregovora o izbornoj reformi kazala je da Evropska unija treba čvrsto podržati bezuslovno održavanje izbora.

“Na posljednjim pregovorima u BiH uz posredovanje EU nije postignut nikakav dogovor. Sada odluku treba staviti u ruke građana. EU bi trebala čvrsto podržati bezuslovnu organizaciju slobodnih i poštenih izbora, uključujući paket integriteta”, rekla je Strik.

No deal was reached at the latest EU facilitated negotiations in BiH. Now, the decision should be put in the hands of citizens. The EU should firmly support the unconditional free and fair elections organisation, including an integrity package. (1/2)

— Tineke Strik (@Tineke_Strik) March 21, 2022