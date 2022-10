Sve veći broj političara iz BiH na “američkoj crnoj listi”, bez adekvatnih reakcija stranaka

Foto: Shutterstock

Sve veći broj političara iz Bosne i Hercegovine nalazi se na američkoj ‘crnoj listi’. U ponedjeljak, 3. oktobra, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država objavilo je kako su uveli sankcije premijeru Vlade FBiH Fadilu Novaliću.

U toku ove godine američki OFAC (Ured za kontrolu strane imovine), čiji je osnivač Ministarstvo finansija SAD-a, izrekao je, u aprilu, sankcije delegatu u Domu naroda Parlamenta BiH Asimu Sarajliću i bivšoj glavnoj državnoj tužiteljici Gordani Tadić.

Samo dva mjeseca nakon, OFAC je ponovo uveo sankcije našim političarima, a ovaj put u pitanju su bili Marinko Čavara predsjednik FBiH te Alen Šeranić ministar zdravlja u Republici Srpskoj.

Milorad Dodik, trenutni član Predsjedništva BiH, također se nalazi na OFAC-ovoj listi kao i Alternativna televizija d.o.o Banja Luka medij koji je pod njegovom kontrolom. Dodik se našao pod sankcijama zbog, kako su naveli tada iz Ministarstva finansija SAD-a, „destabilizirajućeg i koruptivnog djelovanja.“

Milan Tegeltija, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (BiH), danas pravni savjetnik člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, i njegova supruga Tijana kao i Mirsad Kukić zastupnik u Predstavničkom domu BiH također su se našli na crnoj listi SAD-a u januaru ove godine.

Posljedice bivanja na crnoj listi su mnogobrojne, a neke od glavih su to da sva imovina i prava na imovinu pojedinca i subjekta koji su navedeni, a koji se nalaze u SAD ili ih posjeduje ili kontroliše državljanin SAD, blokirani su i moraju biti prijavljeni OFAC-u.

Pored toga, svi subjekti koji su direktno ili indirektno u vlasništvu jedne ili više blokiranih osoba, u iznosu od 50 posto ili više, takođe bivaju blokirani.

Generalno su zabranjene sve transakcije koje obavljaju državljani SAD, ili unutar Sjedinjenih Država (ili u tranzitu kroz Sjedinjene Države), a koje uključuju bilo koju imovinu ili pravo na imovinu osoba stavljenih na listu ili blokiranih na drugi način, osim ako OFAC nije izdao generalnu ili konkretnu dozvolu, ili izuzeće.

Prema Ministarstvu finansija SAD-a, zabrane se odnose na davanje doprinosa ili osiguranju sredstava, dobara ili usluga od strane, za ili u korist svake blokirane osobe, ili primitak bilo kojeg doprinosa ili sredstava, dobara ili usluga od takve osobe.

No, činjenica da se ovi političari nalaze na crnoj listi SAD-a iz raznoraznih razloga, od koruptivnog djelovanja do direktnog i indirektnog učestvovanja u akcijama ili politikama koje podrivaju demokratske procese ili institucije na Zapadnom Balkanu, ne spriječava ih da i dalje ostanu na značajnim pozicijama u vlasti u BiH.

U razgovoru za portal Tacno.net Adnan Huskić, profesor međunarodnih odnosa na SSST Univerzitetu, na pitanje kakve sankcije bi ovi političari trebali snositi i da li bi trebali biti smijenjeni sa pozicija na kojima se nalaze, on ističe kako su to ipak sankcije druge države, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država i da bi za očekivati bilo, ako Stranci demokratske akcije (SDA) partnerstvo sa SAD-om išta znači, s obzirom da je SNSD u anti-zapadnom, antiglobalističkom modu, da su oni trebali reagovati i da su te ljude trebali odstraniti iz stranke.

„Međutim, jasno vam je da se to ne dešava. Imamo suprotne reakcije, dapače, ljudi su ponovo na vodećim pozicijama i tu ne vidim da se išta dešava. Pitanja ovih sankcija, inače odnosa prema ljudima koji ili za koje je utvrđeno da su bili umiješani u korupcijske skandale, zloupotrebe i slično, a bez ikakvog reagovanja unutar stranke govori jako puno šta je to prihvatljivo ponašanje unutar stranke. Jasno je zašto je stranke koje su dugo na vlasti, poput SDA, nužno poslati u opoziciju da se te stranke pročiste, kao i zašto je došlo do tolikog odljeva i tolikog cijepanja, kao što su SBiH i NiP, sve su te stranke proizašle iz SDA. Naravno da je nužno da se SDA prvo pročisti da bi se moglo govoriti uopće o tome da se s nekih novih pozicija krene. Ne samo u smislu funkcionisanja stranke interno, već uloge te stranke u građenju države“, naveo je Huskić.

On je također istakao da ne može biti prihvatljivo ponašanje da imate snimljeno čovjeka kako manipulira izborima unutar stranke i da to vama ostane „ključna osoba do Bakira“.

„To su naprosto neprihvatljive stvari, to se mora riješavati. Ali čim vi ohrabrujete, a oni definitivno ohrabruju tu vrstu ponašanja, ne možete očekivati da će birači reagovati. Birači neće pokazati da su pojedine osobe unutar stranke neprihvatljive, iako mogu to na izborima uraditi, jer naprosto glasaju linearno, vidjeli ste po broju glasova“, zaključio je Huskić.