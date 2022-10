Talijani u Republici Hrvatskoj glasovali su za Ligu, Naprijed Italiju i Talijansku braću, a u Sloveniji za Demokratsku stranku – Demokratsku i progresivnu Italiju

Preslika tabele glasovanja u La Voce del popolo. Foto: Tili Černjul

Talijani u Hrvatskoj dali su 41,35 posto glasova postfašistkinji Giorgi Meloni i njenim partnerima Matteu Salviniju i Silviju Berlusconiju što je sramotno!

Piše: Armando Černjul

Riječki dnevni list La Voce del popolo koji izlazi na talijanskom jeziku i namijenjen je pripadnicima talijanske narodnosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, a prodaje se u Trstu i okolici, Goriziji i Monfalconeu (Tržiču), kojeg je ovaj autor više puta kritizirao da uzdiže neoiredentizam i neofašizam. Međutim, sada zaslužuju posebnu pohvalu jer su 23. rujna ove godine na dvije stranice objavili popis stanovnika talijanske nacionalnosti u Hrvatskoj i Sloveniji, a 28. rujna gotovo cijeloj stranici o glasovanju hrvatskih i slovenskih Talijana o glasovanju na političkim izborima u Italiji. List je u svezi glasovanja, među ostalim, istaknuo da su birači izgubili povjerenje u Demokratsku stranku (Partito Democratico) i da je odaziv birača bio svega 26,93 posto, što je prvi put u povijesti. Samo bih dopunio kolege u Rijeci da je to katastrofalno niski odaziv birača i da nije razlog samo Demokratska stranka, već da su hrvatski i slovenski Talijani izgubili povjerenje u političare koji su na vlasti i da su se lijevi i desni centar pokazali nesposobnim!

Zašto mnogi Puljani nisu glasovali na političkim izborima?

Poznajem bar trideset Talijana iz Pule, koje sam privatno pitao za koga će glasovati: za desnicu ili ljevicu? Odgovorili su da uopće neće glasovati jer da političari brinu samo o svom profitu i njihovim rođacima te prijateljima. Jedan od njih, dobar prijatelj, dodao je da obojica znamo da je politika k….! U potpunosti se slažem sa svima njima, a takvo mišljenje dijeli najveći broj birača. Također je točno da je mali broj hrvatskih Talijana krenuo u Italiju da glasuje, ali imali su mogućnost glasovanja u Generalnom konzulatu Republike Italije u Rijeci i Konzulatu u Puli, ali i tamo je došao mali broj birača! No, neki koji su glasovali izjavili su da je sramotno da se mali broj Talijana iz Hrvatske odazvao na izbore i da je to išlo u korist desničarskim strankama, odnosno desnom centru, čiji su lideri Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia – Talijanska braća), Matteo Salvini (Lega – Liga) i Silvio Berlusconi (Forza Italia – Naprijed Italija). Stoga najviše likuju neoiredentisti i neofašisti u Italiji, ali i mali broj birača iz Hrvatske, naročito desničarski, ultradesničarski i proustaški mediji u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj je 13.763 Talijana: Koliko je među njima Hrvata, Srba, Crnogoraca, Albanaca, Roma i drugih?

Prema statističkim podacima u Hrvatskoj ima 13.763 Talijana, a prije deset godina kao Talijanima deklariralo se 17.807 stanovnika, a 2001. godine 19.636. Ali nitko ne govori i piše o tome da su više od tri desetljeća u talijanske osnovne i srednje škole u Istri i Rijeci upisani brojni Hrvati, zatim Srbi, Slovenci, Crnogorci, Bošnjaci, Albanci, Romi i drugi. Stoga odaziv birača u Hrvatskoj je bio 26,2 posto, što je katastrofalni podatak i negativni rekord u povijesti Talijana u Hrvatskoj. Prema pisanju La Voce del popola i izvještaju pod naslovom “Il voto in Croazia e Slovenija premija le forze di centro destra” (Glas u Hrvatskoj i Sloveniji dar snagama desnog centra). Naslov nije baš uvjerljiv, jer Talijani u Sloveniji, uglavnom u slovenskoj Istri, najviše glasova dali su Demokratskoj stranki – Demokratska i progresivna Italija, vođe Enrica Lette, ali o tomu ću dati podatke, nakon što napišem izvješće o glasovanju u Republici Hrvatskoj. Talijani u Hrvatskoj za Senat su glasovali za Legu (Ligu) Matteo Salvini premijer, Forza Italia (Naprijed Italija) Silvija Berlusconija i Fratelli d’Italia (Talijanska braća) Giorgie Meloni koji su dobili 41,35 posto glasova. Na drugom mjestu je Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista (Demokratska stranka – Demokratska i progresivna Italija) 35,39 posto, zatim Movimento 5 stelle (Pokret 5 zvjezda) 7,89 posto, Azione-Italia Viva-Calenda /koalicija triju stranaka/ (Akcija-Živjela Italija-Calenda 6,44 posto itd. Za Cameru pobijedio je desni centar Salvini, Berlusconi i Meloni koji si dobili 40,09 postova glasova, zatim Demokratska stranka – Demokratska i progresivna Italija 29,75 posto, Alleanza Verdi e Sinistra (Aleansa Zeleni i ljevica) 7,14, Pokret 5 zvijezda 6,58 posto, Akcija-Živjela Italija-Calenda 5,84 posto itd.

Talijani u Sloveniji glasovali za stranke lijevog centra

Slovenski Talijani su za Senat najviše glasova dali Demokratskoj stranci – Demokratska i progresivna Italija 38,18 posto, zatim Ligi za Salvini premijer-Naprijed Italija i Talijanska braća 34,25 posto, Pokret 5 zvijezda 13,47 posto, Akcija-Živjela Italija-Calenda 8,84 posto… Za Cameru na prvom mjestu su koalicijski partneri Liga za Salvinija premijera-Naprijed Italija i Talijanska braća koji su dobili 33,19 posto glasova, zatim Demokratska stranka – Demokratska i progresivna Italija 29,51 posto Pokret 5 zvijezda 11,83 posto, Aleansa Zeleni i ljevica 9, 46 posto, Akcija-Živjela Italija-Calenda 8,77 posto… Što reći o čelnicima Talijanske unije za Hrvatsku i Sloveniju koji su najviše glasova dali za trojku ultradesničara – Meloni je k tomu postfašistkinja(!)? Svjedoci smo da su se birači ugledali na svog bivšeg predsjednika Talijanske unije dr. sc. Furija Radina, koji je najduže vladao Zajednicama Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji, te je za to vrijeme vrlo dobro honoriran od talijanske Vlade, plus dobivao je veliku plaću kao saborski zastupnik (sada kao potpredsjednik Sabora prima još veću plaću). Naime, ako je Radin najpoznatiji političar među Talijanima u Hrvatskoj, znajući da se “oženio” s HDZ-om (zasigurno ne badava) i s njim je još uvijek u “bračnoj” zajednici, tada nepotkovani birači glasuju za krajnju desnicu. Za Talijane u slovenskoj Istri uopće me ne zanima za koga su glasovali, ali slovenski Talijan Maurizio Tremul, veliki prijatelj i suradnik lukavog “antifašista” Radina, već drugi mandat obnaša dužnost predsjednika Talijanske unije i djeluje, prije svega, za svoj profit, a za ostalo ići će kako kažu “oni” u Italiji!

Najviše Talijana u Hrvatskoj – 9.784 ima Istarska županija

Objavljeni su podaci o stanovništvu Republika, a u njima su mnogobrojne Zajednice nacionalnih manjina. Prema Državnom zavodu za statistiku RH u Zagrebu, a od njih je dobio podatke La Voce del popolo, Talijana po županijama ima, kako sam već iznio, 13.763. Po županijama to izgleda ovako: Zagrebačkoj 88, Krapinsko-zagorskoj 11, Sisačko-moslavačkoj 124, Karlovačkoj 29, Varaždinskoj 26, Koprivničko-križevačkoj 11, Bjelovarsko-bilogorskoj 48, Primorsko-goranskoj 2 368, Ličko-senjskoj 9, Virovitičko-podravskoj 13, Požeško-slavonskoj 419, Brodsko-posavskoj 13, Zadarskoj 102, Osječko-baranjskoj 41, Šibensko-kninskoj 43, Splitsko-dalmatinskoj 142, Istarskoj 9 784, Dubrovačko-neretvanskoj 44 i Međimurskoj 10. Zanimljivo da nema županije u kojoj nema Talijana. Po gradovima u Istri i Rijeci gdje živi najveći broj Talijana u zadnjem popisu iz 2021. godine stanje je sljedeće: Rijeka 1.569, Pula 1.860, Poreč 421, Rovinj 1.207, Umag 1.457 i Buje 1.059. Kako se moglo dogoditi da riječka tiskovina nije objavila podatke o Talijanima u ostalim istarskim gradovima, npr. Vodnjanu u kojem živi veliki broj Talijana, zatim u Labinu, Pazinu i Buzetu. Isto tako, nisu objavili podatak za grad Opatiju u Primorsko-goranskoj županiji. Jedino mjesto i ujedno Općina Grožnjan sjeverozapadnom dijelu Istarske županije broji više stanovnika talijanske nego stanovnika ostalih nacionalnosti. Zanimljivo da La Voce del popolo nije objavo koliko Talijana je u Gradu Zagrebu, ali radi se o minornoj brojci.

Radinov igrokaz s neoiredentistima i neofašistima te o masnim honorarima iz Italije

Jednom prilikom u drugoj polovici 90-ih godina novinari iz Pule došli su do dokumentacije koju su dobili od jednog službenika koji radio u instituciji u Trstu preko koje su Talijanska unija i Zajednice Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji dobivali novčanu potporu od talijanske Vlade. S obzirom da su u dokumentima objavljena imena čelnika Talijanske unije i Zajednica Talijana koji su dobivali masne honorare, a članovi Zajednica Talijana su svih tih poslijeratnih godina mislili su da oni rade volonterski. Došlo je do skandalozne afere o kojoj se danima pisalo i govorilo. Pulski novinari, među kojima i autor ovog napisa, objavili su imena privilegiranih, a tu su, uz ostale, bili Furio Radin, tadašnji predsjednik Talijanske unije za Hrvatsku i Sloveniju i sadašnji predsjednik Maurizio Tremul koji živi i radi u Kopru te mnogi drugi za koje se pisalo koliko su godišnje dobivali honorar iz Italije. Valja istaknuti da je, zahvaljujući Radinu i njegovim pajdašima iz HDZ-a, supruga Helena Štimac Radin, bivša tajnica Liberalne stranke, dobila radno mjesto ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova u Vladi RH. Tako da se taj politikant nikada nije izgubio i gubio! Dok je bio u kompi s IDS-om Grad Pula mu je dodijelio stan u Puli, a on je imao kuću od roditelja i živio u Zagrebu 30-ak godina. Potom je sagradio velebnu i lijepu kuću u Vintijanu, nedaleko Pule. Njegov brat Fabrizio Radin, lukavi lisac, bio je dogradonačelnik Pule, istarski župan i direktor novinsko-nakladničke tvrtke “Edit” u Rijeci koja izdaje dnevni list La Voce del popolo, reviju Panorama, časopis Batana i list za mlade Arcobaleno te publicistička i književna djela. To u najvećoj mjeri financira talijanska vlada, zatim Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Savjet za nacionalne manjine u Zagrebu i Republika Slovenija. Da se na trenutak vratim aferi o honorarima iz Italije… Najmoćniji političar među Talijanima Furio Radin s kompanjonima pobrinuo se da se narednih godina ne daju podaci o honorarima. U tomu je uspio, a dokaz je dopis Carla Giovanardija, ministra za odnose s Parlamentom, kojeg je faksom poslao Danielu Sponzi, dopisniku Hine iz Pule. Budući da smo radili u istoj zgradi novinari Večernjeg lista, Vjesnika, Slobodne Dalmacije, Sportskih novosti, Arene i Studija, mlađi kolega Sponza pokazao mi je dopis u kojem je bilo napisano da novinari iz Hrvatske neće više dobivati podatke o honorarima dužnosnika Talijanske unije i Zajednica Talijana u Hrvatskoj. U potpisu Carrlo Giovanardi. ministar s odnose s Parlamentom. Vjerovali ili ne, takva odluka je ostala do danas, a službena Republika Italija smatra da je primjer demokracije U Europi (sic). Bio je to još jedan od brojnih političkih igrokaza političara i doktora psihologije Furija Radina, kojeg je već odavno trebalo poslati u mirovinu! No za njega ne vrijedi zakon, a druge zaposlenike tjeraju u mirovinu, ali to ne važi za političare tipa Furio Radin, koji, kada bude pročitao ovaj napis, kao furija će psovati i klevetati.

Nazvao me retardiranim novinarom i nisam ga tužio sudu, niti pljusnuo

Javnost mora znati da se Radin u to vrijeme sastajao s Giovanardijem u Rijeci, Zadru i Zagrebu te u talijanskim gradovima. Taj rabijatni Giovanardi, koji je često sudjelovao na svečanostima i skupovima neoiredentističkih udruga “Slobodna općina Rijeka u egzilu”, “Slobodna općina Pula u egzilu” i “Slobodna općina Zadar u egzilu”, uvijek im je davao podršku. Surađivao je s drugom najvećom neoiredentističkom organizacijom u svijetu, čije je sjedište u Rimu, a riječ je o Associazioe Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Nacionalni savez Julijanske krajine i Dalmacije). Članice te organizacije su udruge istarskih, riječkih i dalmatinskih izbjeglica. Jednom prilikom sam vrlo oštro kritizirao ministra za odnose s Parlamentom Carla Giovanardija u zagrebačkom Večernjem listu, pa se tu našao “drveni avvocato” Radin i umjesto Giovanardija reagirao je ne odgovorom na moj članak, već žaleći se tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Miljenku Manjkasu da sam objavio laži i oklevetao spomenutog ministra. Manjkas, koji je bio poznat kao ulizica HDZ-ovim visokim funkcionerima, naredio je jednoj novinarki (ime ne navodim jer ona ne snosi krivicu) da napravi intervju s Radinom, koji je branio Giovanardija da je oklevetan u Večernjem listu (ministar je u intervjuu Vjesniku govorio o dobrosusjedskim i ekonomskim odnosima Italije i Hrvatske i usput spomenuo moje ime da sam objavio neistine o njemu). Nakon toga, nazvao sam telefonom dotičnog Manjkasa, rekavši mu da ću dostaviti odgovor na Radinove laži i klevete! On se složio, ali kada sam mu dostavio odgovor s preslikom članka iz tršćanskog dnevnog lista Il Picolo iz kojeg je bilo vidljivo da je dotični ministar na jednom neoiredentističkom skupu, među ostalim, govorio o “osvajanju kulture Dalmacije” i druge monade, ali nikada nije objavio moj odgovor! I Giovanardi, Radin i Manjkas, osim što su prepotentno lagali, igrali su prljavu igru. Radina dobro poznaje hrvatska javnost, pogotovo u Istri i Rijeci, da je u trideset godina, koliko je saborski zastupnik, više godina “prodavao” svoje usluge HDZ-u i kao takav došao do stolice potpredsjednika Hrvatskog sabora!

Radin na sastanku s bivšim neofašističkim senatorom de’ Vidovichem, koji je u Splitu osnovao Centar za dalmatinsko povijesno istraživanje

Što se, pak, tiče Carla Giovanardija koji s s Radinom sastajao u Rijeci, Zadru i Zagrebu te u talijanskim gradovima, znano je u Italiji, ali ne i u Hrvatskoj. On je, naime, u svojih 72 godine promijenio nevjerojatnih SEDAM POLITIČKIH STRANAKA (pod. A. Č.) što je talijanski politički rekord, a vjerojatno i europski!! Sada je “politički mrtvac” i više nije potreban Radinu i njegovim kompanjonima. Ali Radin je, prije nego postao potpredsjednik Sabora, sudjelovao na sastanku talijanaša u Trstu kojem je bio nazočan bivši neofašistički senator i Renzo de’ Vidovich, potalijančeni dalmatinski Hrvat, rođen u Zadru, i dugogodišnji direktor profašističkog časopisa Il Dalmata u Trstu.

Postavljam pitanje bivšim gradonačelnicima Grada Splita i županima Splitsko-dalmatinske županije kako to da su talijanskom neofašistu Renzu de’ Vidovichu dopustili da u Splitu 2004. godine osnuje “Centro di Ricerche Cultura Dalmata – Spalato” (“Centar za dalmatinska povijesna istraživanja – Split)? Je li moguće da su u Splitu dobro došli talijanski neofašisti – No turisti??? Je li Zajednica Talijana u Splitu poduzela neke mjere protiv direktora profašističkog časopisa Il Dalmata koji je objavio tisuće članaka protiv predsjednika Tita, partizana i komunista, a nije štedio ni predsjednika Tuđmana i Republiku Hrvatsku.

