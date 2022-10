Talijanski partizanski nacionalni savez ANPI poslat će zahtjev za financiranje međunarodne antifašističke mreže za borbu protiv fašizma

(Foto: Tilli Černjul) Armando Černjul

Prema pisanju pojedinih talijanskih medija Giorgiu Meloni su ponajprije uspoređivali s osnivačem fašističkog pokreta Benita Mussolinija, a sada s Adolfom Hitlerom…!

S obzirom da je neofašizam i postfašizam u Italiji sve prisutniji, a najveća potvrda jest pobjeda Giorgie Maloni, buduće predsjednice talijanske vlade i predsjednice političke stranke Fratelli d’Italia (Talijanska braća) i Partito Democratico (Demokratska stranka) koje je izrasla od Partito Comunista Italiano (PCI) – Komunistička partije Italije, iako su prije toga nasljednice bile stranke koje su mijenjale nazive, ali nikako da se makne od drugog mjesta! No, novu, čini se mnogo jaču borbu, priprema Associazone Nazionale Partigiano Italiano (ANPI) – Nacionalni savez partizana Italije (NSPI). Naime, na ovih dana održanom okruglom stolu pod nazivom “Međunarodna antifašistička mreža za rad, pravo i organizaciju” iznijet je zahtjeva da se zatraže novčana sredstva od Europske unije (EU) za međunarodnu antifašističku mrežu. To je sada odlučeno zbog toga što neofaštičke i postfašističke političke stranke i organizacije sve više dižu glavu, pogotovu u godini kad se obilježava 100. obljetnica “marša u Rim”. Tako je ponovno u središtu pažnje osnivač i “otac” fašističke stranke Benito Mussolini Duce, ratni zločinac kojeg su talijanski partizani uhitili i osudili na smrt, ubili i naglavačke objesili s ljubavnicom Clarettom Petacci.

Neofašisti i postfašisti uplašeni od akcije ANPI-a!

Budući da je još mali broj živih partizana, naslijedili su ih sinovi, unuci i praunuci koji se bez oružja bore protiv zahuktale ekstremne desnice, Meloni i njezini istomišljenici poprilično su se uplašili i nastavili medijsku kampanju. Tako je prvi započeo desničarski dnevni list Libero, čije je direktor Alessandro Salusti i izvršni direktor Vittorio Feltri stari i iskusni lisac s koji svim sredstvima napada “lijeve špilje”, kako naziva ljevicu i lijevi centar, a sada se okomio na ANPI. U listu je objavljen kritički napis o ANPI-ju i njegovu predsjedniku Gianfrancu Pagliarulovu u kojem piiše: “Pagliarulova intervencija sama po sebi potpourri je na opasnost od fašizma koji miješa američke konzervativce i neliberalne autokrate, sve i suprotno. Na kraju, međutim, kada je riječ o premlaćivanju gotovine, pipponi postaju mnogo stroži: ‘Zaključujemo podržavajući i priliku rođenja kontinentalnog operatorija na divanici krajnje desnih organizacija (očito ne ekstremne ljevice, ili nikada da su autoritarnost i njihove žrtve jednake) i izgradnju tečajeve obuke za sindikate i delegate’. U tu će svrhu, ‘biti dobro provjeriti mogućnosti iskorištavanja europskih sredstava putem Agencije za temeljna prava koja je instrument Europske unije’. I jedan kaže: novac, koliko je god škiljav i jednostran, protiv ekstremizma, dobrodošao je’.”

Libero, nadalje, ističe o Meloni: “Sjetite se Fratelli d’Italia, Pegliarulo, delirij poraženi: sada se pojavljuju i uspoređuju imaginarnog fašizma, a to čine sa zavidnim prezirom i ismijavanju. Za njega i partizane operativa fašist koje taj koji bi danas želio uspostaviti diktaturu sličnoj Mussulinijevoj (dakle nultoj komi Talijana), ali koji ne razmišlja poput njih s obzirom na imigrantsku dogmu, sekularističku dogmu (koja je suprotna seksualnoj). I to jasno kaže: “Te sile podržavaju, a različitim oblicima, ovisno o povijesti svake zemlje, tradicionalne elemente identiteta kao što su nacija, religija, seksualna orijentacija”.

List ide tako daleko da predsjednika partizanske organizacije Gianfranca Pagliarula uspoređuje s Armandom Cossuttom (nekadašnji visoki komunistički dužnosnik, podrijetlom Slovenac – op. A. Č.) “koji je bio povezan vrlo čvrsto s Moskvom (citat iz Libera).

Usporedba Giorgie Meloni s Adolfom Hitlerom!

I drugi desničarski mediji pišu kritički o ANPI-u i njegovu predsjedniku, a pogotovo rimski fašistički list Secolo d’Italia i istoimeni portal – hrabri i uzdižu Giorgiu Meloni. Inače, na portalu je stalno fotografija (fašistička maskota!) na kojoj je Giorgio Almiranta, predsjednik bivše militantne političke stranke MSI-DN u pozi kako čita Il Secolo na čijoj je naslovnici crvenom bojom (simptomatično da nije crna) velikim slovima napisano VITORRIA (ne hrvatsko Pobjeda). Ispod fotograije piše: Tenete alta bandiera de Secolo d’Italia (Držite uzvišeno zastavu Secola d’Italija).

Secolo d’Italia objavio je članak novinarke Giorgie Castelli pod naslovom “Santoro i Floris delirij poraženih: sada se pojavljuju i uspoređuju Meloni s Hitlerom”. Riječ o Michaelu Santoru i Giovanniju Florisu, veoma poznatim novinarima koji su imali među najgledanijim političkim emisijama na državnoj televiziji RAI3, ali talijanska vlast, osobito Silvio Berlusconi u vrijeme kad je bio premijer, stalno je kritizirao dvojicu novinara, ponajviše Santora, koji je od svih novinara u Italiji najviše kritizirao bivšeg premijera. Berlusconi je toliko bio ljut da je izjavio da bi Santoru trebalo dati otkaz! Santoro je bio pod stalnom lupom Berlusconijeve Forza Italia (Naprijed Italija) i samovoljno napustio RAI i krenuo u političke vode, ali nije bio uspješan kao kad je bio urednik i voditelj emisije. Floris je također napustio RAI3 i radi kao urednik i voditelj na poznatoj privatnoj televiziji La7.

Vratimo se Castelli i njenim pisanijama o Santoru i Florisu: “Nisu probavili poraz. A nisu ni shvatili da je kriminalizacija bumerang jer nitko ne vjeruje u određene ‘maštovate bombe’. Sada se pojavljuje čak i povijesni sukob između Hitlera i Meloni. Pravi derilij, Michael Santoro (…)”.

Novinarka je istaknula kada ona (Meloni) trči ne zna je li Meloni ima vještine koju je Hitler imao, iskreno mi se to ne čini …”

Yanis Varoufakis: Meloni oponaša Mussolinija!

Čak i bivši ministar financija Grčke, Yanis Varoufakis izjavio je da Giorgia Meloni oponaša Benita Mussolinija”. To je objavljeno u emisiji na La7.

– Fašistička vlada i njen dug je neodrživ! – naglasio je Varoufakis. Međutim, ultradesničarski novinar Vitorrio Feltri upozorava Meloni teškim riječima: “Pazite se snajperista i onih koje smatraju prijateljima…!”

Danas je predsjednik Senata postao La Russa, bivši okorjeli neofašist!

Glavna današnja vijest koja je stigla iz Rima jest da je Ignazio La Russa, 75-godišnji političar (bolje mu odgovara politikant) izabran za predsjednika Senata. To je poražavajuća vijest ne samo što je politikant i prije Giorgie Meloni bio predsjednik političke stranke Fratelli d’Italia, već radi toga jer je on bio militantni i okorjeli čovjek u vrhuški neofašističke stranke MSI-DN i ministar obrane Republike Italije u Berlusconijevoj vladi!! Taj Berlusconi, koji je u vrijeme vladavine, izjavio da Mussolini izvan Italije nije dao ubiti nijednog čovjeka i iznenadio mnoge neofašiste i 10-ak tisuća staraca, bivših njegovih ratnika, nego i obične ljude. Da podsjetim one koji ne znaju ili su zaboravili: talijanska fašistička vojska ubila je više od milijun ljudi u Abesiniji, Jugoslaviji, Albaniji, Grčkoj, Francuskoj i SSSR-u. Svoju stranku Forza Italia izjavio je da pripada desnom centru, no on je radikalni neofašist! Jer da to nije, ne bi govorio ludosti i povijesne krivotvorine o Mussoliniju!

O Ignaziju La Russa samo mogu dodati da sam u svojstvu novinara zagrebačkog Večernjeg lista bezbroj puta bio u Trstu kad je sa svojim kamaratim-fašistonima na čelu s fašističkim vođom Almiranteom, a kasnije pod vodstvom neofašističkog lidera Gianfranca Finija dolazili u taj grad u kome su držali govorancije protiv talijanske vlasti, pogotovo protiv ljevice i lijevog centra.

SVAKI NJEGOV “MARŠ U TRST” ZAVRŠIO JE SULUDIM POVICIMA DA SU ISTRA, RIJEKA I DALMACIJA BILE TALIJANSKE ZEMLJE I POKLONJENE JUGOSLAVIJI I DA ĆE JEDNOGA DANA PONOVNO POSTATI TALIJANSKE! (pod. A. Č.).

Mi smo još ovdje, a oni tamo. Ostajte na Apeninima!