Tragom napisa “Brijuni su bili komunistički pakao – kažnjenici odvajali pepeo i kosti ubijenih”, mons. Ivana Milovana, porečko-pulskog biskupa u miru koji je objavio u crkvenom kalendaru Istarska Danica 2019, proustaškom hrvatskom tjedniku, portalu Narod.hr i drugima

(Foto: enciklopedija.hr) Brijunski otoci

Kad netko objavi tekst s takvim naslovom, pa bio to i mons. Ivan Milovan, porečko-pulski biskup u miru, treba pod hitno od DORH-a zahtijevati da pokrenu kaznenu prijavu zbog propagande ustaštva i širenja dezinformacija!

Nakon što sam na portalu SABA RH objavio feljton u dva dijela “JESU LI JOAKIMA RAKOVCA, JEDNOG OD VOĐE USTANKA U ISTRI POTKRAJ RATA UBILI NJEMAČKI NACISTI ILI ISTARSKI PARTIZANI” (27. i 28. srpnja 2022.), na ulici zaustavili su me brojni građani i upitali je li moguće da je mons. Ivan Milovan, porečko-pulski biskup u miru, objavio da su istarski partizani, suborci, ubili Joakima Rakovca! Odgovorio sam da sve što piše u člancima, osobito što je objavio bivši porečki i pulski biskup, prenijeto je iz njegova članka u kalendaru Istarska Danica 2022. Što se tiče spomenutog članka mons. Milovana u svezi Brijuna, tj. članka “Brijuni su bili komunistički pakao”, ti isti građani i oni malobrojni koji su me nazvali mobitelom, pitali su me da li ću objaviti novi članak glede Brijuna. Obećao sam da, što se mene tiče, mogu očekivati da ću objaviti članak o neviđenim događajima o kojima piše dotični porečko-pulski biskup u miru.

Nedvojbeno da mons. Ivan Milovan, iako je u mirovni, doista nema mira i igra se ognjem što mu jako može naškoditi. On je taj tekst objavio u kalendaru Istarska Danica 2019, zatim zadarskom proustaškom Hrvatskom tjedniku iz kojeg je tekst prenio proustaški portal narod.hr (7. studenog 2021.). Naslovljeni bljutav, morbidan i skribomanski tekst glasi: “MON. MIILOVAN: BRIJUNI SU BILI KOMUNISTIČKI PAKAO – KAŽNJENICI ODVAJALI PEPEO I KOSTI UBIJENIH” (pod. A. Č.). Evo njegova morbidnog početka: ”Tko ne zna za plinsku komoru na Brijunima, Hudu jamu, Macelj, taj ne zna što su Tito, komunizam i Jugoslavija (sic).

Mons. Milovan: Na Brijunima bila partizanska i komunistička plinska komora!

“Rijetki znaju je na Brijunima bila partizanska i komunistička plinska komora u kojoj je likvidirano na TISUĆE kojega se bojala NEISTOMIŠLJENIKA I PROTIVNIKA (pod. A. Č.). Marko Plejić iz Ciste Velike se upućuje iz kaznionice u Lepoglavi 1949. na prisilni rad na Brijune. S ostalim kažnjenicima, raznosio je pepeo i kosti iz spalionice. Sve je ispričao prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Osnovano je povjerenstvo koje je kasnije potvrdilo da je govorio istinu, ali iz ‘viših’ političkih razloga to se nije dalo u javnost. Što reći o ‘najvećem sinu naših naroda i narodnosti’ Titu kojega zapadni povjesničari ubrajaju među deset najvećih zločinaca u povijesti čovječanstva, a kojemu još danas turistički vodiči na Brijunima govore kao o velikom svjetskom državniku’ koji je desetljećima uživao ljetujući na Brijunima? Nadzornik na odvajanju pepela od ostalih ljudskih bio je oficir OZNA-e Milan Čačić, otac političara Radomira Čačića (..)”. U dijelu teksta pod naslovom “Brijuni – turistički raj, ali i komunistički pakao”, bijesni i osvetoljubiv porečko-pulski biskup u miru, I. M., ne odustaje od napada na Tita i bivše komuniste te skribomanski piše: “Kad sam s jednim poznatim franjevcem p. Dudom šetao Brijunima, on se kao pjesnik i mistik ovako izrazio: ‘Evo prirode koja kao da je upravo izašla iz ruke Stvoriteljeve’.”, piše biskup porečko-pulski u miru, mons. Ivan Milovan za Hrvatski tjednik. Nisam znao da surađuje i u tom zadarskom proustaškom listu! Očito da Milovan ljubi ultradesničarske medije, ali ipak draži su mu proustaški!

Tko će vjerovati Imoćaninu koji je bio u ustaškoj vojsci i zatvoren u Lepoglavi?

U članku, nadalje, piše: ”Crtež objekta ‘punoga pepela’ Pleić – kao vješt građevinac – skicirao je za Glas Koncila (Pleić i Milovan govori i piše kao da su radili za OZNA-u, KOS ili UDBU – op. A. Č.). ‘U tom objektu najvjerojatnije je bila PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA PLINSKA KOMORA’ u kojoj je, po njegovu mišljenju, SPALJENO DO 30.000 RATNIH ZAROBLJENIKA I POLITIČKIH NEISTOMIŠLJENIKA(!) /pod. A.Č./ ‘Objekt se nije mogao vidjeti sa strane, tj. zapaziti dok se ne bi potpuno njemu približilo jer se nalaze u dolini okružen brežuljcima i šumom skoro sa svih strana osim jednoga uskog prolaza s južne strane, i to krivudavim pristupnim putem.’ Onda opet napada Josipa Broza Tita, nazivajući ga jednim od deset najvećih ratnih zločinaca u svijetu. Toliko je toga nadrobljeno da je to izvan svake pameti.

I na kraju teksta na portalu narod.hr doznajem da je ovaj tekst Ivana Milovana, porečko-pulskog biskupa u miru objavljen u Istarskoj Danici 2019. To je crkveni kalendar koji sam već spominjao za 2022. i izdaje ga nakladnik “Josip Turčinović” d.o.o u Pazinu. Ali ovoga puta sve granice normale uhvatili su biskupa u miru. Ovo je još jedan dokaz da je mons. Ivan Milovan, dok je bio porečko-pulski biskup i nakon što je smijenjen i umirovljen, bio i ostao proustaški nastrojen i taj skandalozni slučaj govori da ustaštvo nije izumrlo u Hrvatskoj i BiH!

Braniteljski portal: Tko je spalio 30 000 Hrvata na Brijunima?

Dakle, nije nam preostalo – objektivnim novinarima i povjesničarima i SABA RH nego nastaviti s perom i govorima boriti se protiv propagiranja ustaštva!!! Gdje su 2019. i 2022. godine bili općinski, županijski i državni odvjetnici i zar nitko od njih i sudaca nisu zamijetili što je sve objavio navedeni bivši visoki crkveni dužnosnik? Zar nisu čitali ni proustaške medije koji su prenijeli te morbidne i falsificirane članke? Dio tog članka mons. Milovana objavili su i Braniteljski portal (24. listopada 2021.), ali pod drugačijim naslovom “Užasavajuće svjedočenje Brijuni, zemaljski raj (komunistički pakao!). Evo tko je spalio 30 000 Hrvata na Brijunima?” Milovanov tekst iz Istarske Danice potpisala je autorica Lili Benčik koja je objavila nekoliko rečenica, a ostalo prepisala od istinitog i jedinog autora. Ali ni to nije bilo dosta pisanija; nama poznati proustaški portal croativ online (croativ.net), također 24. listopada 2021. objavio je tekst “Brijuni – raj i (komunistički pakao), opet potpisane Lili Benčik i njezinom blogu hrvatskepraviceblog.com i portalu crnemambe.hr (o nastradalim svećenicima piše Liljana Benčik). Ona je ustvari glavna propagandistkinja morbidnih tekstova punih povijesnih krivotvorina mons. Ivana Milovana, porečko-pulskog biskupa u miru… Na tomu zasigurno se neće zaustaviti.

Mise za ubijene fašiste na bespravno izgrađenom spomen-obilježju nedaleko Pazina

Vraćam se Ivana Milovanu i njegovim pr……….. o svjedočanstvu na Brijunima, ali da najprije kažem da, dok je bio biskup porečki i pulski u Biskupiji u Poreču, njegov najbliži suradnik svećenik i drugi svećenici su godinama i sada održavaju misu za veću skupinu pripadnika Fašističkog milicijskog garnizona u Motovunu koji su ubijeni u ratnom sukobu s partizanima i to u jednoj šumici pokraj ceste nedaleko Pazina. Tršćanske izbjeglice iz Motovuna kupili su dio šume i podigli veliko spomen-obilježje koje su izgradili bez građevinske dozvole. Sjećam se da smo novinari pisali o toj bespravnoj gradnji, a Savez antifašističkih boraca i antifašista u Pazinu podnio je prijavu da se ukloni divlja gradnja, ali inspekcijska služba se oglušila. Tada se pričalo da se ukloni “objekt” da bi moglo doći do državnog skandala između Hrvatske i Italije. Ništa novoga u našoj republici koja se prva ne pridržava zakona. I još da dodam da su ubijeni fašisti bili pripadnici milicijske jedinice marionetske Mussolinijeve državice Talijanska Socijalna Republika (Repubblica Sociale Italiana), poznatija kao Repubblica di Salo.

Narod.hr skriva imena direktora i glavnog urednika. Koga se boje, imena pokojnog Tita?

Zbog čega hrvatski ustaški portal narod.hr skriva imena direktora i glavnog i odgovornog urednika? Koga se boje, imena pokojnog Tita? Ali zato na kraju portala stoji doista nenormalna parola: Portal narod.hr je NEZAVISAN, AKTUALAN, RELEVANTAN, OBJEKTIVAN. DRUGAČIJI (pod. A. Č.). To je čista izmišljotina, jednaka ništici! Jedina istina o portalu jest da je protiv Tita, komunizma i partizana, a naklonjen ustaškom pokretu, pa me zanima jesu li direktor ili glavni i odgovorni urednik ili obojica, sinovi ili unučad pripadnika vojske NEzavisne Države Hrvatske (NDH) na čelu s poglavnikom i krvnikom dr. Antom Pavelićem! Ti “hrabri” momci ili djevojke imaju veliku čast da prenose tekstove jednog mons. Ivana Milovana, porečko-pulskog biskupa u miru, čiji proustaški tekstovi odgovaraju uređivačkoj politici skrivenih mutikaša! Međutim, taj Milovan je završio svoju biskupsku karijeru kao nepošten i neugledan čovjek. Ako ovi iz porta narod.hr i zadarskog Hrvatskog tjednika nisu bili upoznati (vjerojatno su znali taj podatak o kome su pisali svi hrvatski mediji i brojni talijanski). Naime, papa Benedikt XVI. je na jednu minutu suspendirao tadašnjeg biskupa Porečko-pulskog kako bi okončao spor biskupije i talijanskih benediktinaca, vlasnika zemljišta i samostana u istarskom naselja Dajla kod Novigrada. Zatim je Kanonskom zakonom 14. lipnja 2012. godine prihvatio OSTAVKU MONS. IVANA MILOVANA OD SLUŽBE PASTORALNOG UPRAVLJANJA POREČKOM I PULSKOM BISKUPIJOM U POREČU!! (pod. A. Č.). Tako je taj pametnjaković prije deset (10) godina postao osramoćen i počeo s pisanjem uvredljivih i klevetničkih tekstova! Ako ima Boga, a moje dvije pokojne bake i djedovi tvrdili su da ima, onda se Bog odavno odrekao Ivana Milovana.

U Republici Hrvatskoj iz mjeseca u mjesec sve više se podržava ustaštvo=fašizam

Hrvatska država ima sve više medija, među kojima novina i elektroničkih publikacija (na prvom mjestu su portali) u koji se veličaju ustaštvo=fašizam, a tomu nisu nazočni samo umirovljeni pripadnici Domovinskog rata, čak i aktivni časnici Hrvatske vojske! Pa i ministru obrane Mariju Banožiću ne smeta simbol “Za dom spremni” i slično. Tako da Republika Hrvatska iz mjeseca u mjesec sve više podržava ustašoidno-bolesne kroatofile i krajnje je vrijeme da se Savez antifašistički boraca i antifašista Republike Hrvatske ne obraća Vladi i Pantovčaku, jer to je uzaludno, već moraju sve te štetočine prijavljivati Europskoj uniji i Europskom parlamentu! Evo, neki dan se oglasio Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova RH, i novinarima dao izjavu da je Hrvatska apelirala na austrijsku izvršnu vlast, da pomogne u nastojanju za vraćanje hrvatskog povijesno grba (grb s prvim bijelim poljem – op. HINA-e) na spomen-kamenu Počasnog bleiburškog voda na Bleiburgu. Ministar je, uz to, istaknuo: Treba napisati da je to povijesni grb. Takav ministar nije dostojan i zaslužan da obnaša spomenutu dužnost, jer, prije svega, pokazao se da je nesposoban. Ako zatreba, sigurno ću mu podastirati razloge. A što se tiče da je to povijesni grb tu doista nema dvojbe, ali isto tako se zna da su ga rabili i pripadnici ustaške NDH-a! Ministar G. G. Radman svojom izjavom osramotio je Republiku Hrvatsku u Europi i svijetu te da je RH demokratska zemlja pod hitno bi ga smijenila!

Postavljam samo jedno pitanje predsjedniku Zoranu Milanoviću i premijeru Andreju Plenkoviću: umjesto što se stalno svađate i govorite uvredljive i klevetniče riječi (već podosta dugo zajebavaju pošten narod), zašto Republika Hrvatska na hrvatskom grbu prvo polje nije bijele, nego crvene boje? (ja sam, autor, podcrtao, ako uopće dobro vidite!)

Na potezu je DORH Republike Hrvatske

Držim da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) treba od nadležnog suda zatražiti da pokrene istragu protiv 82-godišnjeg mons. Ivana Milovana, porečko-pulskog biskupa u miru zbog osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela: 1. propagiranja ustaštva i pod brojem 2. širenja dezinformacija da je na Brijunima 1949. postojala plinska komora i spalionica u kojoj je spaljeno do 30 000 ratnih zarobljenika. DORH, također, treba tražiti od istoga suda da pokrene istragu protiv nakladnika “Josip Turčinović” d.o.o. iz Pazina, koji je izdao kalendar Istarska Danica 2019. i glavnog urednika Antuna Močiboba te direktorice nakladnika Nade Lakoseljac. Isto tako, DORH treba pokrenuti postupak protiv Hrvatskog tjednika iz Zadra, vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Ivice Marijačića, te portala Narod.hr (adresa elektroničke publikacije, direktora i glavnog urednika nepoznati što je posebno kazneno djelo), Braniteljskog portala i odgovornih osoba (adresa i imena odgovornih osoba nisu poznata jer nije dostupna), portala crnemambe (stanje je slično sa adresom i imenima odgovornih osoba) i blogerice Lili Benčik iz Pule koja ima blog hrvatskepraviceblog.com

SABA HR