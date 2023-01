U SPOMEN NA LASTANA

Pišem ti ovo pismo na e –mail iako nisam sasvim siguran da ga koristiš, već kako moja mama kaže, isključivo poštu i prava pisma. Pošta je, kako sam skužio, onaj dućan kraj Zare pred kojim je uvijek red penzića koji plaćaju račune. Mama mi je rekla da si ti dosta cool tip, i da se kužiš u mnoge stvari koje mi ne učimo u školi, a mene recimo dosta zanimaju. Poprilično mi je to čudno, jer sv cool , tipovi koje znam imaju Instagram ili su viralne zvijezde na Youtubeu. Pokušao sam te naći na podcastu, ali kako vidiš nisam uspio. Ti si neki tajanstven lik? No možda je najbolje da ti prvo kažem par riječi o sebi. Imam 14 godina i odličan sam učenik ( iako nisam štreber), zafrkant sam i mislim da sam dosta omiljen u svom razredu.

Svi u mojoj školi govore o pubertetu osim naših nastavnika. Ja ne znam jesam li u pubertetu? To me brine. Zapravo, zbog toga ti i pišem ovo pismo, jer moja mama i sestra ( koja je prilično starija od mene), kažu kako ću uskoro o tome učiti u školi, a za sva pitanja da se obratim tebi. Ne znam jel me zafrkavaju jer su se stale smijati, no ja sam malo guglao i vidim da dosta o toj temi znaš i da mi možeš pomoći. Pokušao sam izračunati koliko imaš godina listajući stare sestrine „Modre laste“ koje ona čuva pod krevetom, i mislim da si dovoljno odrastao i dovoljno pametan pa me zanima što ćeš i kako odgovoriti na moja pitanja.

Moja mama nema visoko mišljenje o današnjem školstvu i tvrdi kako bi mi o tim stvarima koje ja tebe želim pitati trebali učiti u školi. Ona ionako misli da još nije vrijeme da ja neke stvari pitam, no ona se kao i naši profesori grdno vara. Nekoliko djevojaka iz mog razreda već je stupilo u intimne odnose i mislim da nitko od njih nije koristio kontracepciju. To sigurno znam, jer su se moji najbolji prijatelji sutradan hvalili da su imali odnose. Ta me stvar Lastane neobično zanima jer mi se jedna djevojka iz razreda strašno sviđa, i mislim da se sviđam ja i njoj. Uskoro imamo jedan tulum, za njen rođendan i ja sam poprilično zabrinut ako dođe do toga. Lastane pomagaj.

Što je kontracepcija? Kako se koristi? Što je gonoreja i što su spolne bolesti? Može li moja djevojka ( ako naravno pristane da hodamo) zatrudnjeti ako se samo diramo preko traperica? Neki od mojih prijatelja tvrde da je to moguće. Mislim da se ona užasno boji da ne ostane trudna, a ja se moram praviti da o tome sve znam, a nemam pojma. Moja mama kaže da smo o tome trebali već učiti. O svome tijelu, reproduktivnim organima, ejakulaciji, kontracepciji, spolnim bolestima, pilulama. Neke cure iz mog razreda spominju riječ „peting“, a ja ne znam što je to? Ako je ono što mislim da je, sa prstima, postoji li mogućnost da se i tako dođe do neželjene trudnoće? Djevojci s kojom želim stupiti u intimne odnose narasle su grudi, i kako sam pročitao na internetu sigurno ima menstruaciju i zatrudnjeti može. Što ako ona spomene kondome? Kako se to stavi? Lastane molim te pomozi. Očajan sam, a vremena je sve manje.

Tvoj Mislav.

S. Neki govore da si umro, no ni ja ni moja mama u to ne vjerujemo. Lastan je kao i Hajduk. Živi vječno.

Dragi Mislave,

drago mi je da se tvoja mama sjetila mene i ovim putem joj prenesi puno pozdrava. Iako se u tvojim godinama stvari odvijaju same od sebe, a mnogi roditelji i nastavnici misle kako ste premladi za te stvari, naravno da bi ti i tvoji vršnjaci trebali više znati o tim stvarima. Vidim da si pristojan dečko, pa ću ovaj put učiniti iznimku i neću biti sarkastičan. Inače obožavam kada mame ne odrade svoj posao, pa ga trebam ja. Pubertet kroz koji prolaziš vrijeme je velikih promjena u tvom životu iako ti kao tvojoj budućoj djevojci neće narasti grudi. Bar se nadam. Da bi uživao u slatkom isčekivanju njena rođendana i svom uzbuđenju koji ti isti donosi, trebaš naravno znati neke stvari. One koje su trebali odraditi tvoji nastavnici. Pozdravi mi puno i njih. Žao mi je što mi tvoji vršnjaci više ne pišu, i što nemaju danas nekog svog Lastana. Viralnog, dostupnog na podcastu, na tik –toku, bilo gdje, samo da ga imaju.

Ovo je društvo zajebalo već generacije jer misli da vama, osmoškolcima, Lastani nisu potrebni. Kao ni pravilna edukacija o zdravstvenom odgoju u školi. O kontracepciji, kako se ista koristi i zašto. Kontracepcija, bio to kondom ili što drugo, sredstvo je koje vas prvo štiti od neželjene trudnoće, a zatim i od spolno prenosivih bolesti.

Tvojoj djevojci ne piše nažalost na čelu da ima gonoreju ili sifilis, to saznaš tek kasnije. Šalim se. Takve stvari nisu ugodne, ali se dešavaju. Zbog toga kada budete spremni, koristite zaštitu. Kako? E pa to ćeš morati vježbati. Kupi cijelu kutiju kondoma, možda i dvije, i pročita na kutiji kako se ispravno koristi. Jako je važno da budeš siguran u sebe i da znaš što radiš. Tako ćeš ispasti i veći frajer. Vjeruj mi. No savjetujem ti ipak, ako već ne možete bez toga, da stvar ostane preko traperica.

Tako ste najsigurniji. Vjeruj mi, puno ćeš veći muškarac biti ako svoju djevojku samo voliš, i pustiš je da ona odluči kada i kako se to treba dogoditi. Ljubav je divna stvar, i preporučujem ti da uživaš u njoj. U vašim zajedničkim danima koji vam predstoje. Vođenje ljubavi samo je nastavak toga, i to treba da bude baš muški. Dakle lijepo, nježno i sa puno ljubavi. Tvoja djevojka ti mora kod tih stvari biti na prvom mjestu. Što ona želi, a ne ti. Ja čvrsto vjerujem da ona želi baš takvog muškarca. Pažljivog, nježnog, i što je najvažnije – strpljivog.

Nadam se da sam ti pomogao.

Puno pozdrava,

Tvoj Lastan

S.

Navijam za Dinamo

U spomen na Rudija Aljinovića, Lastana iz Modre Laste