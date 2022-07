Ultradesničarski i proustaški mediji nastavljaju klevetati SABA RH i povjesničare prof. dr. sc. Ivu Goldsteina i prof. sc. Hrvoja Klasića

Foto: hrvatskepraviceblog.com

Ponovno oštre kritike dolaze iz pera blogerice i tzv. kolumnistice Lili Benčik iz Pule, koja napada one koji je opravdano kritiziraju…

Piše: Armando Černjul

Lili Benčik, blogerica i tzv. kolumnistica svoje hrvatskepraviceblog.com, koja sve živo kritizira što je antifašističko i političko (IDS) i to na ultradesničarskim i proustaškim portalima, a kad se nju kritizira onda drvljem i kamenjem udara protiv onih koji ne misle njezinom glavom. Tako je 11. srpnja ove 2022. godine ljutita na portal Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) u Zagrebu i autora ovog napisa, na portalima hrvatskonebo.org i blogu Croativ online te na stranici hrvatskepraviceblog.com, objavila štupidece koje ne može “prožvakati” normalan čovjek.

Gospođu, ako je mogu tako nazvati, iznervirao je portal SABA RH koji je 7. srpnja ove godine objavio moj kritički osvrt pod naslovom “Ultradesničarski tjednik Hrvatski fokus proglasio klevetničku blogericu i kolumnisticu hrvatskom heroinom koja spašava hrvatsku Istru”

Digla neopisivu dreku na Saba RH

Digla je neopisivu dreku, pogotovo na SABA HR, objavivši oko 10-ak kartica teksta gdje se člancima zakona poziva na kazneno djelo koje su počinili SABA RH i ovaj kritičar. Navodi da mi rabimo govor mržnje, a u Hrvatskoj je malo takivih blogerica koje pišu s tolikom mržnjom. Još jedanput ću spomenuti da je regionalnu istarsku političku stranku IDS nazvala fašističkom! Nijedan političar u Hrvatskoj nije to nikad izrekao, iako su kritizirali djelovanje vodstva IDS-a. Na primjer, bivši hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman je mrzio rukovodstvo navedene stranke, ali nikad nije rekao da je fašistička. Stoga me čudi da IDS nije tužio sudu Lili Benčik, jer bi dobili sudski spor i novčanu odštetu… Ali za to još uvijek postoji vremena jer zadrta i nepodnošljiva klevetnica ne prestaje rabiti naziv fašistička!

Lili Benčik je na portalu hrvatskonebo.org, koji napada Tita, komuniste i partizana kao zločince, a prešućuje počinjene zločine ustaša i domobrana, najbolje dokazuje da se radi o proustaškom portalu! Upravo na tom portalu ne tako davno objavila je opširni i zlonamjerni tekst “Dan antifašističke borbe s jedne strane! Kakvi su to antifašisti koji slave pokolje? A i opet bi ubijali!”. U podnaslovu je objavila: “Oj Istarsko zemljo apsurda!” Tekst je ilustriran s fotografijama Hitlera, Staljina i Tita, pa je sve jasno i srednjoškolcu kamo cilja Benčik – u “Hrvatsko nebo”. Ako je Boga, ona će završiti i paklu.

Benčik: Kakvi su to antifašisti koji slave pokolje?

Na obilježavanje Dana antifašističke borbe Hrvatske, 22. lipnja 2022. godine oglasila se blogerka i tzv. kolumnistica Lili Benčik iz Pule s opširnim nenormalnim i zlonamjernim tekstom “Dan antifašističke borbe s jedne strane, Jazovka sa druge strane! Antifašisti su napravili Jazovku?! Kakvi su to antifašisti koji slave pokolje? A i opet bi ubijali!” To je objavila na stranici Lili Benčik hrvatskepraviceblog.com, portalima hrvatskonebo.org i Croativ online (oba bez Impresuma, pa se ne zna tko su direktor i glavni urednik, pravi kukavičluk! – op. A.Č.) s podnaslovom “Oj Hrvatska zemljo apsurdno! Antifašisti slave ubijanje vlastitog naroda”, što je psihijatrijski slučaj i novinar je tu nemoćan. Tekst je ilustriran s foto-portretima Hitlera, Staljina i Tita.

U tom bljutavom tekstu nastavlja svoju pisaniju: “Zar nije vrijeme pokloniti se žrtvama, a ubojice kazniti? Do sada nikoga od njih nije stigla zaslužena kazna. Proživjeli su u blagostanju, slavljeni kao osloboditelji, iako su mnoge otjerali u smrt i to imalo bez grižnje savjesti. I dan danas smatraju da su ispravno ubijali (…). Naravno da fašizam u Hrvatskoj još nije pobijeđen, kada se preimenovao u antifašizam!”

I opet bi “antifašisti” u ilegalu i opet bi ubijali

Krenula je u obranu talijanskih esula (sic) – riječ je o profugima (izbjeglicama) i optantima, ali falsifikatorica ne razlikuje prognanike i izbjeglice. Tu riječ – esuli – rabe talijanski neoiredentistički i neofašistički političari, povjesničari, književnici i novinari, ali to ne treba nikoga čuditi jer su ustaše i domobrani zajedno s Mussolinijevom fašističkom vojskom izvršili mnogobrojne pokolje, ne samo uhićenih partizana, već i civile, starce, žene i djecu. Lažljiva blogerica kao da za to nije čula, ali ona to zna samo o tome ne piše…!!

U tom tekstu, krivotvoriteljica povijesnih događaja L.B. u međunaslovu “I opet bi ‘antifašisti’ u ilegalu i opet bi ubijali” (to ne bi napisao ni umobolni bolesnik! – op. A.Č.). Ali ona nikako da prestane mljeti sulude riječi, pa nastavlja klevetati: “Dakle drug Aleksandar Sandro Kovač, gradski vijećnik SDP-a grada Poreča bi pošao u ilegalu ubijati neistomišljenike (…). To je taj komunistički skup, koji ne prihvaća demokratske standarde, pluralizam, višestranačje i različitosti u svjetonazoru. Za njih je jedino jednoumlje zacementirano u moždanim vijugama.”

“Antifašizam” je pobio više ljudi u Istri nego fašist Mussolini!

Moram ponovno reći da je to govor mržnje, a ona, L.B., tvrdi da to čini SABA RH. Morat ću uistinu potražiti pomoć psihijatra, jer jedino on može dati liječniku dijagnozu sumnjičava teksta. Varate se ako mislite da je L. B. stala i završila s floskulama i prevrtljivim rečenicama. Prijeti se: “Antifašizam koji to nije. JER JE TAJ ‘ANTIFAŠIZAM’ POBIO VIŠE LJUDI U ISTRI NEGO FAŠIST MUSSOLINI!” (pod. A.Č.)… Potom kao munja iz vedrog neba piše o sudbini istarskog antifašiste Joakima Rakovca, narodnog heroja Jugoslavije. Ona, naravno, ne spominje da je proglašen narodnim herojem jer je to bilo u Titovoj Jugoslaviji. Međutim, opet se igra ognjem i navodi da “postoje svjedoci da su ga ubili njegovi”, hoće kazati partizani.

Simptomatična i vrlo nezgodna blogerica piše o svjedokinji, jednoj ženi, ali ne spominje njezino ime i prezime, koja zna o ubojstvu Rakovca. To nije, koliko je meni poznato, objavio nijedan istarski povjesničar. Začuđujuće je da se na te pisanije (više puta je na različite načine pisala da su partizana i vijećnika ZAVNOH-a ubili njegovi drugovi partizani) uopće ne reagira sin Milan Rakovac, bivši mornarički oficir JNA, kasnije novinar, književnik i prevoditelj, koji živi u Zagrebu u mirovini.

Ali L.B., umirovljena službenica koja je radila u brodogradilištu “Uljanik” je sveznajuća. I na kraju tog glomaznog, po kvaliteti tekstića, nagomilala je velik popis svećenika, narodnjaka i antifašista koje su poubijali partizani.

Kritizira profesore Ivu Goldsteina i Hrvoju Klasića

Na blogu hrvatskepraviceblog.com i portalima Croativ online, braniteljski-portal.com i Hrvatski-fokus.hr, od 19. lipnja 2021., Lili Benčik je objavila tekst “Prof. Ivo Goldstein živa slika i primjer totalitarnog jugo-komunističkog režima”. U tom pamfletu, između ostalog, piše: “Apsurdi političkih javnih osoba. Hrvatska nije i ne može biti kopija i nadomjestak za Jugoslaviju! (…)” Zatim je prepisala cijelu proceduru iz Ustava RH, da bi u međunaslovu objavila klevetu “SABA prevaranti, falsifikatori i manipulatori!”. I prgavo udarila po antifašističkom pokretu (to joj je specijalnost – mrziti i samo mrziti antifašističke borce i antifašiste!). To se zna, nije nikakva novost, jer je objavila niz takvih i sličnih tekstova.

Oštro kritizira predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franju Habulina, saborsku zastupnicu Sandru Benčić iz stranke Možemo, a na kraju je stigla do prof. dr. sc. Ive Goldsteina za kojeg tvrdi da je “svojim primitivnim i prostačkim ponašanjem pokazao (psovao, urlao, tjerao, naguravao i vikao van, starijem gospodinu, članu Hrvatskog žrtvoslovnog društva) svu bijedu i teror komunističke ideologije: skučenost uma, totalitarna i jednoumna razmišljanja, diktaturu, netolerantnost, primitivizam i nekulturu. A taj i takav čovjek je profesor na Filozofskom fakultetu, podučava mlade ljude, ispituje i ocjenjuje! KAKO ON MOŽE STUDENTIMA BITI ETIČKI I MORALNI AUTORITET (pod. L.B.). Može samo u Hrvatskoj, u kojoj nitko od javnih osoba ne snosi odgovornost!”

Smeta joj što veleposlanik Goldstein, drži Titovu sliku

Da pogledamo što dalje “pili po tavanu” L.B. o profesoru i piscu Goldsteinu: “Podsjećam da je Ivo Goldstein kao veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu iznad kamina držao sliku J. B. Tita. Koju je to državu on predstavljao u Parizu, nepostojeću Jugoslaviju? Apsurdima hrvatskih političkih elita doista nikada kraja. Jugoslavija je nestala sa zemljopisne karte, ali nije u glavama javnih osoba koje još uvijek od nje dobro žive i rade i to dan danas, plaćeni krvlju i žrtvama hrvatskog naroda”.

I L.B. kao građanka ima pravo na svoje mišljenje o bilo kojoj javnoj osobi, ali kako se uopće usuđuje da toliko gadosti izgovori na račun profesora Goldsteina. Osim toga, što L.B. smeta što veleposlanik Ivo Goldstein iznad kamina drži Titovu sliku? Smeta, jer ne podnosi i mrzi Josipa Broza Tita! Uostalom, hrvatski predsjednici dr. Tuđman i Mesić držali su u svom uredu bistu Tita – to je smetalo ustašoidnim Tuđmanovim suradnicima – a kad je je došla na vlast Kolinda Grabar Kitarović brzo ju je makla… Nije mi poznato je li bistu Tita imao hrvatski predsjednik Ivo Josipović…

Na kraju L.B. se uhvatila za prof. dr. Hrvoju Klasića, profesora povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Njega je “opalila” da je “veliki zagovaratelj i branitelj jugoslavenskog režima, selektivno, svjetonazorski tumač povijesti, obrušio se na kardinala Stepinca zbog zamislite terminologije. Eto kada ima drugi argument, vidi da je bitna terminologija, da bi obranio ‘drugove i drugarice!’? Je li to nova znanstvena rasprava jednog profesora i doktora nauka?”

Blogerica L.B., to mora zapamtiti za sva vremena, profesori Goldstein i Klasić su za nju monumenti, napadali su svim svojim bićima ustaški pokret i endehaziju!! Kako oni ne pripadaju toj fašističkoj kasti, blogerica ih vrijeđa, kleveće i sprda.

No, ona s ultradesničarskim i proustaškim portalima ne može se osloboditi Josipa Broza Tita. U spomenutom tekstu objavila je da se Tito nalazi na listi među desetoricom ratnih zločinaca u svijetu. Moram joj poručiti da su listu izradili osobe poput nje i novinara te urednika i glavnih urednika u portalima u kojima surađuje.

SABH.hr