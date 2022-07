ULTRADESNIČARSKI TJEDNIK HRVATSKI FOKUS PROGLASIO KLEVETNIČKU BLOGERICU I KOLUMNISTICU HRVATSKOM HEROINOM KOJA SPAŠAVA HRVATSKU ISTRU

TKO JE LILI BENČIK, KOJA U ULTRADESNIČARSKIM I PROUSTAŠKIM MEDIJIMA OBJAVLJUJE TZV. ČLANKE I KOLUMNE O ZLOČINCIMA TITU I PARTIZANIMA TE POLITIČKOJ STRANKI IDS DA JE FAŠISTIČKA…?

Neki mediji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini objavili su članke povodom 50. obljetnice da je Bugojanska skupina pod znakom Feniks-72. upala u Jugoslaviju. Većina je objavila da su hrvatski mučenici i rodoljubi dali živote za Hrvatsku, a na našem portalu i na portalima koji su nas prenijeli, objavili smo dva oštra napisa o tomu da je to bila teroristička skupina. Međutim, hrvatskepraviceblog.com, blogerice Lili Benčik iz Pule koji na naslovnici HRVATSKE PRAVICE (u potrazi za istinom) je slika nekakve božice s umetkom šahovnicom na kojoj je prvo polje bijele boje, što najbolje govori o kakvoj je osobi riječ. Meni to uopće nije čudno…(pa i mnogi u Hrvatskoj koji surađuju s ultradesničarskim medijima).

Otvoreno pismo Lili Benčik Goranu Hrvatinu o članu Bugojanske skupine Viktoru Kancijaniću

Prvo, 29. lipnja ove godine objavila je odurno, bezobrazno i veoma negativno Otvoreno pismo Goranu Hrvatinu (načelnik Općine Tinjan – op. A. Č.) u svezi obilježavanja 50 obljetnice (blogerica ne zna da se iza brojke 50 treba napisati točku ili crticu op. A.Č.) smrti Viktora Kancijanića. Evo, što je napisala načelniku Općine Tinjan Goranu Hrvatinu:

“2. srpnja 2022. godine 50 je obljetnica smrti Viktora Kancijanića, istarskog, hrvatskog rodoljuba i mučenika koji je ubijen kao član Bugojanske skupine 2. srpnja 1972. godine, negdje podno planine Raduše u BIH. Spomen ploča podignuta je na groblju u Tinjanu, na inicijativu Borisa Mofardina i Župe Tinjan, Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja” i Matice Hrvatske, uz žestoko protivljenje SDP-a i IDS-a, što nije učinio s obzirom na jugoslavensko naslijeđe te dvije stranke, pa im svaki borac za hrvatsku državu terorist prema njihovoj nikad prežaljenoj Yugi (ne ponovilo se nikad) Bugojanska skupina, bila je akcija kodnog naziva Feniks – 72 koja je počela u lipnju 1972. godine, a u njoj je sudjelovalo 19 pripadnika HKB-a. Gerilska skupina, koja je austrijsko-jugoslavensku granicu prešla 20. lipnja 1972. godine, poslije je nazvana Bugojanska skupina jer se iskrcala u podnožju planine Raduše u blizini Bugojna u Bosni i Hercegovini (…)”. Blogerica Benčik potom kritizirala političke strukture IDS-a i SDP-a, naglasivši da je “za ovo yugokomunističko i titoističko naslijeđe Viktor Kancijanić je terorist, jer se usudio sa svojom grupom napasti njihovu još neprežaljenu JUGOSLAVIJU, a za istarske i hrvatske rodoljube je hrvatski mučenik, koji je svoj mladi život dao u tisućljetnoj borbi Hrvata za svoju državu”. Još mnogo toga je nadrobila o tinjanskom načelniku i ponovno klevetala Tita, točnije vojsku Jugoslavije. Potom je nastavila pisati i objavila kobasičasti tekst, ispisujući imena i prezimena velikog broja osoba koje su nastradale pod jugoslavenskom vlašću, to izmrcvari čitatelje.

Bio je pripadnik terorističke skupine koja je ubijala

Ne slažem se s nijednim čovjekom koji se protivi da se bilo kojoj osobi na groblju podigne nadgrobni spomenik ili slično obilježje, jer to je u republikama bivše SFRJ učinjeno različitim vojskama. Druga je stvar kad se podiže spomenik neprijatelju – ne istarskom, hrvatskom rodoljubu i mučeniku, kako ga naziva – u selu, mjestu, gradu ili na drugom javnom mjestu! Mene ne iznenađuju pisanije Lili Benčik, a sa mnom će se doista složiti mnogi građani Istarske županije i Republike Hrvatske, ali bit će veoma veliki broj onih koji će se suprotstaviti. Zna se koji! Dakle, blogerica hrvatskepraviceblog.com može optuživati Tita, partizane i komuniste, ali široj hrvatskoj javnosti poznata je kao filo i ustašoidna Hrvatica!! Stoga ne slažem se da je Viktor Kancijanić (neki piši i Kocijančić) istarski, hrvatski rodoljub i mučenik, već terorist kao i njegovih osamnaest kolega i “nastavnici” koji su ih obučavali za ubijanje! Stoga je završio na stratištu kod Bugojna i pravda je zadovoljena.

Što se tiče stanovitog Borisa Mofardina, zatim Župe Tinjan, Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja” i Matice hrvatske, znano mi je da je za njih Viktor Kancijanić kao pripadnik skupine Feniks – 72 rodoljub i mučenik, ali on je živio i umro kao terorist! Kakva je to katolička župa u Tinjanu, Družba “Braća Hrvatskog Zmaja”, poglavito Matica hrvatske koje podržavaju članove hrvatske terorističke Bugojanske skupine koji su krenuli u priznatu državu SFRJ da dižu ustanak za oslobađanje i stvaranje hrvatske države s dijelom Bosne i Hercegovine? Moje najveće razočaranje je stoljetna ustanova Matica hrvatska, koja izdaje list Vijenac, čiji sam bio suradnik. To su, po mom stavu, neprijateljske družbe i ustanove koje širu terorizam, a to je kazneno djelo!! Međutim, u ovakvoj Republici Hrvatskoj, članici Europske unije, čiji su zakoni samo na papiru… A to je ono što pod hitno moraju riješiti Europska unija i Europski parlament, jer je stanje u ovom dijelu Europe neodrživo… Treba odbaciti terorizam i ustaštvo, što nije drugo no fašizam!

Valja nam riješiti pitanje onih koji žive na rubu gladi

Ne čudi podatak da se velikoj većini dnevnih listova i tjednika u Hrvatskoj iz godine u godinu pada naklada, a glavni su razlozi što radnici dobivaju male plaće i četvrtina umirovljenika živi na rubu gladi. No, drugi i sve važniji razlog jest da je uređivačka politika ispod prosjeka, posebice senzacionalističko štivo na razini laži. Kad je riječ o elektroničkim publikacijama – portalima, stanje je katastrofalno, jer mnoge portale drže vlasnici i suvlasnici koji nikad nisu radili kao novinari. Osim toga, velik broj tih portala su ultradesničarski (kao i neki tiskani mediji), filohrvatski, proustaški, što znači profašistički. Mnogi prijatelji i znanci, a i kolege, više puta su me pitali kako ti mediji mogu uzdizati ustaštvo i veličati poglavnika dr. Ante Pavelića. Odgovor na njihovo pitanje nisam mogao dati, jer to pitanje treba postaviti općinskim, županijskim i državnim odvjetnicima, ali i Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću i premijeru Andreju Plenkoviću. Ali kako novinsko smeće postoji od uspostave Republike Hrvatske, što znači tri desetljeća, tada je posve jasno u kakvoj državi živimo.

Nastavit ću se pozabaviti s Lili Benčik, blogericom i tzv. kolumnisticom, kako je predstavlja jedan list i brojni portali za koje neumorno piše. Riječ je o mojoj sugrađanki, koja nije po profesiji novinarka i koju uopće ne poznajem, ali pratim svaštarije koje objelodanjuje. Čak je mnogo hvaljena od urednika i čitatelja koji čitaju njezine tzv. kolumne. Lili Benčik, pravo ime Ljiljana, umirovljenica, po majci rođena Cukon, o ocu bodulu u Puli i koja je u svojoj biografijici napisala da je radila u Brodogradilištu “Uljanik” (nekad hrvatskom i europskom gigantu!). Puljanka Benčik, umirovljenica, zasigurno je najokorjelija i iskvarenija Hrvatica iz Istre. U Istri, osim što je blogerica hrvackepraviceblog.com, često surađuje kao tzv. kolumnistica u elektroničkim publikacijama u kojima pljuje po Titu i partizanima, nazivajući ih ratnim zločincima, a regionalnu političku stranku Istarski Demokratski Sabor (IDS) fašističkom!!

Zaslužila najmanje 30 godina zatvora i novčanu kaznu 200.000 kuna

Štoviše, ne radi se o novinarki, nego o piskaralu koja uživa kritizirati i klevetati te sve što njoj ne štima, napada svom silinom. Po tekstovima koje je objavila i koji su nezakoniti, već je zaslužila ukupno 30-ak godina zatvora i odštete u visini najmanje 200.000 kuna!! Takvu blogericu i tzv. kolumnisticu čitatelji i ne obični, hvale u nebesa, a ultradesničarki tjednik Hrvatski fokus, koji u izdanju “Takanice” d.o.o. izlazi u Zagrebu, ne tako davno dignuo je do nebesa. Taj tjednik i portal pod ravnanjem glavnog i odgovornog urednika Marijana Majstorovića, objavio je nazovimo članak pod nevjerojatnim naslovom “Pozdrav heroini Lili Benčik” s hrvatskom zastavom, dakako sa šahovnicom i prvim poljem bijele boje. Dalje slijedi tekstić s politikantsko-prozirnim naslovom “Čestitamo Vam što spašavate hrvatsku Istru!”. Doista je riječ o ogavnom štivu koje se ne da ni čitati. Zamislite taj Hrvatski fokus objavljuje takve bedastoće da se čovjek pita kuda sve to vodi… U tom tekstu L.B. je nazvana je “hrvatska heroina i vitez!”

Hrvatski fokus: UVIJEK SPREMNI ZA KUĆU! Bog i Hrvati!

Prenijet ću iz Hrvatskog fokusa – jadnog li lista – jedan citat o toj “heroini”, baš onako kako piše: “Stoga NEKA SE MI pravi Hrvati iz Hrvatske i hrvatska dijaspora diljem svijeta ujedinimo što je prije moguće, USTANIMO i ponudimo pravi i snažan OTPOR HRVATSKOG NARODA 2021. godine – u obrani Hrvatske i kršćanstva! Borit ćemo se intelektualno i inteligentno i sa snažnim Božjim duhom, a naše osnovno oružje je – ISTINA! Nudimo inteligentan i snažan OTPOR, odnosno oslobođenu Hrvatsku i hrvatski narod od naših zakletih unutarnjih neprijatelja/uljeza/ okupatora: iz ‘duboke države’ infiltrirane i instalirane na vodeće položaje masona, bivših jugoslavenskih komunista, jugofila, velikosrpskih manijaka, UDBA-e, pripadnike KOS-a! UJEDINIMO SE u jedinstvenu hrvatsku jezgru, USTANIMO i ponudimo prvi OTPOR! Tako nam Bog pomogao! “Gdje je fokus, tu je energija!” UVIJEK SPREMNI ZA KUĆU! Bog i Hrvati! Uz pozdrav iz herojskog Dubrovnika, Božidar – Boža Šimunović, suborac, bojnik, otporaš na braniku Hrvatske i kršćanstva”.

Ispada da Republika Hrvatska još nije oslobođena! To je uistinu suludo. Ispada da Hrvatska još uvijek nije oslobođena! Tamo neka Lili Benčik spašava Istru, kao da u Hrvatskoj i dalje traje rat protiv “balvanaša” i srbočetničke JNA. Mnogim čitateljima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini vrlo dobro znaju što je i što sve objavljuje Hrvatski fokus, a takvih “fokusa” nije mali broj. Jedan je nedavno ugašen – Hrvatsko slovo – i nadamo se da će uskoro ponestati još neka od tih novina koje su za smetlište. Jer uzdizati dr. Ante Pavelića, Poglavnika fašističke Nezavisne Države Hrvatske (NDH), doista nije samo prljava politika, već neizliječena bolest. Tako je za “hrvatske fokusovce” Josip Broz Tito ratni zločinac, a Hrvatsku su valjda oslobodili ustaše i domobrani!! Po onima koje zastupaju razne Lili Benčik i portale za koje surađuje, npr. Braniteljski portal, dragovoljac.com, glasilo hrvatskih branitelja i ratnih veterana Republike Hrvatske, kamenjar.com i drugi, najvažnije da su oni jedini pravi hrvatski borci (sic). Na njenom udaru su, osim Tita i partizana, bivši hrvatski predsjednici Stipe Mesić, Ivo Josipović, sadašnji predsjednik Zoran Milanović, istarski župan i bivši predsjednik IDS-a Boris Miletić, predsjednik SDP-a i saborski zastupnik Peđa Grbin… Doista, svaki komentar je suvišan.

