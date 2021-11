Weber: Opasna situacija po BiH, zapad pristao na ucjene Rusije

Danas su objavljeni dijelovi Schmidtovog izvještaja. Milorad Dodik je spomenut u izvještaju čak 61 put na ukupno 32 stranice izvještaja i okarakterisan je kao glavna prijetnja po stabilnost Bosne i Hercegovine.

Bodo Weber, analitičar, politolog i saradnik Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina kaže da je pročitao kompletan izvještaj i da to jeste izvještaj o prijetnji secesijom, ili kako je sažeto u izvještaju secesijom bez najave od strane Dodika.

“Ovo je istovremeno najdramatičniji izvještaj od postojanja ureda visokog predstavnika. Nažalost, on svoj odjek neće naći na Savjetu bezbjednosti iz dva razloga. Prvo jeste da sutra zapadni članovi Savjeta bezbjednosti, Velika Britanija, SAD i Francuska su odlučili, umjesto da poduzmu korake na strani NATO-a protiv mogućeg vetoa Rusije u Savjetu bezbjednosti produžetka mandata misije EUFOR-a, oni su odlučili da pristanu na tu ucjenu, i izbacili su skoro cijelo imenovanje, odnosno spominjanje OHR-a i visokog predstavnika iz Rezolucije produžetka mandata EUFOR-a. Drugo, oni su prihvatili insistiranje Rusije da po prvi put u historiji Ureda visokog predstavnika njega neće sutra predstaviti. Zbog toga Schmidt, po našem saznanju uopšte nije doputovao do New Yorka”, govori Weber.

Dodaje, da je Rusija prijetila time da ako zapadni članovi ne pristanu na to da se u rezoluciji teksta produžetka mandata EUFOR-a za još jednu godinu, koja će se sutra izglasati, izbace sve i jedna referenca visokog predstavnika i Ureda visokog predstavnika, i uz uslov da visoki predstavnik neće predstaviti svoj izvještaj sutra.

“UN ne može izvući BiH iz krize. Vidimo po djelovanju Rusije koja se služi kao produžena ruka Dodika, da napravi probleme zapadu, na Zapadnom Balkanu i konkretno u BiH. Ovo izbacivanje reference neće imati nikakav efekat na mandat OHR-a, niti na mandat EUFOR-a, da ovo, pogotovo članovi Savjeta bezbjednosti šalju vrlo opasan politički signal, i prema Banja Luci i prema Moskvi”, kazao je Weber.

Dodaje da BiH nije smogla snagu da se odlučno protivi ruskoj prijetnji i ucjeni. Ovo na jednoj strani šalje ohrabrujući signal prema Banja Luci, a na drugoj strani imamo predstavnike, počevši od Berlina pa nadalje, imamo Evropski parlament koji se probudio i koji počinje da vidi da je ovo zaista opasno negativan trend i silazni put koji se mora zaustaviti.

“Ovo zaista može opasno završiti na štetu svih u BiH i u cijeloj regiji. Kao što je izvještaj visokog predstavnika naglasio, ovo je prijetnja stabilnosti, ne samo BiH, nego i cijeloj regiji. Po svemu sudeći, ovo bi najviše štetilo upravo građanima u RS. Ovo ne može izaći na dobro niti funkcionisati ova prijetnja secesijom, nego bi završilo haosom. Imamo neozbiljne situacije. Od rata u BiH, praktično uništavanje, ne samo secesijom, uništavanje Daytonskog mirovnog sporazuma, uništavanje stabilnosti zemlje koje može završiti nasilno, mada niko to ne planira, ali ako se pođe tim putem, niko ne može garantirati. Da će to biti mirna secesija, čuli smo i 90-tih godina. Na drugoj strani se čini iz izvještaja da ovo jeste jedan pokušaj u poznatih, zadnjih 15 godina od Dodika, da testira slabost zapada, da testira crvene linije, i da te crvene linije postepeno pomijera, ali da ne ide do kraja. Čini mi se da ovo Dodik vuče preko tačke do koje je prvobitno mislio da ide”, rekao je on za Hayat.

