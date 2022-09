Zašto je riječki Novi list objavio intervju s bivšim veleposlanikom RH u Rimu Dragom Kraljevićem o pobjedi desnice u Italiji kada je pisao za proustaški HOP?

Armando Černjul. Foto: Tili Černjul

Novinar Zlatko Črnec i urednik Novog lista morali su znati o “aferi Dragović” jer su o njoj kritički osvrt objavila dva portala u RH i jedan u BiH.

Piše: Armando Černjul

Riječki Novi list je u jučerašnjem broju objavio intervju s mr. Dragom Kraljevićem, bivšim veleposlanikom Republike Hrvatske u Rimu o pobjedi desnice na nedjeljnim političkim izborima u Italiji i pobjednicom Giorgiom Meloni, predsjednicom političke stranke Fratelli d’Italia (Talijanska braća). Intervju je objavljen pod naslovom “Nekadašnji veleposlanik u Italiji o dolasku krajnje desnice na vlast: Giorgia Meloni bi mogla tražiti reviziju Osimskih sporazuma”, novinara Zlatka Črneca. Kolega Črnec je odabrao osobu koja dobro poznaje političke prilike u Italiji i kako je izjavio, da je pratio predizbornu kampanju čelnice navedene stranke. Ali, ipak ovom prilikom spomenuti novinar i urednik koji je uredio intervjuu, nisu smjeli za sugovornika odabrati mr. Kraljevića, jer je politički nepodoban, a uostalom imamo i drugih veleposlanika koji su odslužili mandat u Italiji i jedan od njih je govoriti umjesto umirovljenog Drage Kraljevića iz istarskog grada Buja.

Krivi potez novinara i urednika Novog lista

Premda se nemam pravo pačati u uređivačku politiku Novog lista, ali ako za to postoji opravdani razlozi mogu to učiniti, kao što je to činio taj objektivni dnevni list (počeo sam surađivati s njima davne 1962. godine), a činio je u takvim i sličnim slučajevima. Dakle, mr. Kraljević, bivši član Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) i član SDP-a (kao član te političke stranke postavljen je za veleposlanika RH u Rimu), bio je suradnik zagrebačkog proustaškog nezavisnog News portala HOP! Autor intervjua i urednik koji je ga je pustio u tisak nisu morali znati za “aferu Kraljević”, ali isto tako nevjerojatno je da nisu čuli ili pročitali moj kritički osvrt o suradnji mr. Kraljevića s HOP-om. Kritički osvrt pod naslovom “Kako mr. Drago Kraljević, bivši komunist, član SDP-a i veleposlanik Republike Hrvatske u Rimu može biti suradnik La Voce del popola koji uzdiže neoiredentizam i neofašizam te pisati za proustaški nezavisni News portal HOP?”, objavljen na zagrebačkom portalu SABA RH – Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske – 20. srpnja ove godine, a kojeg su prenijeli portali nasiljudi-gentenostra.hr iz Umaga i bosanskohercegovački portal Tačno.net. iz Mostara. U naslovu je rečeno gotovo sve i nema razloga da prepričavam storiju o mr. Kraljeviću (u istom osvrtu kritizirao sam i Riječanina prof. dr. Damira Grubišu, kolumnista La Voce del popola).

Tko je mr. Kraljevića doveo ili preporučio HOP-u?

Portal HOP je 15. srpnja ove godine objavio članak “Mr. Drago Kraljević: “Je li scijentizam najveća opasnost za društvo?”, a isti članak objavljen je istoga dana na zagrebačkom portalu Hazard.hr (Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore). Valja šapnuti mr. Kraljeviću da su najveća opasnost proustaški, fašistički i nacistički propagandisti koji truju kontinent, zvan Europa! On je to znao, ali je zaboravio kad je objavio članak na portalu HOP. Ali ni poslije dva mjeseca otkako sam negativno pisao o mr. Kraljeviću ne mogu dokučiti kako je odlučio surađivati s elektroničkom publikacijom koja je na svojim stranicama objavila stotinjak pamfleta o Josipu Brozu Titu. Da bi kolega Zlatko Črnac i urednik, čije ime mi nije znano, mogli kapirati kakav je to portal navest ću samo nekoliko naslova: “Tito odgovoran za ubojstvo 570.000 ljudi”, “SAD i Vatikan izbavili Stepinca iz Titova kazamata za današnjih pola milijarde dobiti” (je li u kunama, eurima ili dolarima??? – op. A. Č.), “Bandić kapitulirao, hohštapler Tito izgubio trg u Zagrebu”, “Smrt titoizmu – sloboda narodu”, “Nikolaj Tolstoj: Tito je bio u jednoj mjeri kao Hitler i Staljin”, “Hans Peter Rullmann: Tito je morao mirne duše pobjeći u Kumrovec, rodno mjesto Josipa Broza, nitko od njih nije znao da je to Tito krvnik hrvatskoga naroda”, “Krazler: SDP – velezločinac Tito, manijak Milanović i mirnodopski zločinac Račan” i mnogo drugih kancerogenih naslova koje su objavili ustašoidni hopovci!!

Ivica Tomić, v.d. glavnog urednika i osam v.d. zamjenika i pomoćnika glavnog urednika ne znaju o “aferi Kraljević”!

Zar mr. Drago Kraljević, koji je osramotio svoj grad Buje, Istru i Hrvatsku, prije nego li je objavio svoj članak u HOP-u doista nije pročitao bar jedan od nebuloznih teksturina o Titu! Postavlja se pitanje da li bi novinar i urednik Novog lista objavili intervjuu s mr. Dragom Kraljevićem da su znali da je izdajnik SDP-a i suradnik proustaškog portala HOP? Simptomatično je da Ivica Tomić, v.d. glavnog urednika i OSAM (pod. A. Č.) v.d. zamjenika i zamjenica, pomoćnica i pomoćnika glavnog urednika nisu znali o prljavoj političkoj raboti bivšeg političara, diplomate i autora više knjiga mr. Drage Kraljevića!

SABH.hr