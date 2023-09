Zašto je snimak ubistva Nizame Hećimović iz Gradačca bio dostupan satima

U slučajevima kada su potrebni podaci o identitetu ili lokaciji korisnika društvenih mreža ili uklanjanju neprihvatljivih sadržaja, policijske agencije preko FUP-a imaju ostvarenu komunikaciju s kompanijom “Meta”, ali povratni odgovori mogu potrajati zbog vremenske razlike, jezičke barijere ili položaja administratora i moderatora s kojim komuniciraju.

Kulenović smatra da je BiH zbog toga potrebna direktnija saradnja, podsjećajući na postupanja susjedne Srbije, koja je tražila od kompanije “Meta” da uvede kancelariju predstavništva u Srbiji.

“BiH kao država, kao i sve države u svijetu, treba da uvede poziciju osobe koja se bavi odnosom ne samo s ‘Metom’ nego i sa svim tim big tech kompanijama”, rekao je Kulenović.

On je objasnio da nije dovoljna reakcija policijskih agencija u slučajevima povrede krivičnog zakona i prilikom izuzimanja određenih dokaza za postupak, jer je neophodno spriječiti ovakve pojave u budućnosti.

“Policijska reakcija je reaktivna, ona nije proaktivna i ona ne može biti proaktivna, osim u nekim slučajevima. A samo zakonodavna vlast na neki način može uvesti ovakve opcije koje će ipak smanjiti mogućnost da dođe do ovakvih slučajeva, dakle do brže reakcije, do izmjene nekakvih politika same ‘Mete’ u tom slučaju”, pojasnio je on.

Profesor Mrdović smatra da je Bosni i Hercegovini neophodan jedinstven centar ili agencija koja se bavi zaštitom sigurnosti informacija koja bi, između ostalog, kontrolisala i širenje neprimjerenih i netačnih informacija.

“Jedan primjer toga – CERT, odnosno centar koji reaguje na sigurnosne incidente. Jer se ovo može smatrati sigurnosnim incidentom. Mi u BiH imamo nekoliko takvih centara, ali su još uvijek nepovezani i većina stanovništva ne zna za njih, to bi mogao biti jedan od puteva centralizacije, odnosno uspostavljanja infrastrukture koja bi omogućila bržu reakciju na bilo kakvu vrstu sigurnosnih incidenata”, kazao je on.

Detektor je ranije pisao da je BiH i dalje jedina država na Zapadnom Balkanu koja nema državnu strategiju za cyber sigurnost. Nedostaje i cijeli niz dokumenata koje je potrebno uskladiti sa zakonodavstvom Evropske unije (EU) i formiranje ​​Tima za odgovor na računarske incidente (CERT).

“Ovaj primjer, Gradačac… zaboravit će se za 10-15 dana, kao i sve ostalo prethodno, a ne znam jesmo li naučili kao sistem bilo šta, pouku iz ovog”, rekao je Petrović izražavajući lično nezadovoljstvo.

U slučajevima kada su potrebni podaci o identitetu ili lokaciji korisnika društvenih mreža ili uklanjanju neprihvatljivih sadržaja, policijske agencije preko FUP-a imaju ostvarenu komunikaciju s kompanijom “Meta”, ali povratni odgovori mogu potrajati zbog vremenske razlike, jezičke barijere ili položaja administratora i moderatora s kojim komuniciraju.

Kulenović smatra da je BiH zbog toga potrebna direktnija saradnja, podsjećajući na postupanja susjedne Srbije, koja je tražila od kompanije “Meta” da uvede kancelariju predstavništva u Srbiji.

“BiH kao država, kao i sve države u svijetu, treba da uvede poziciju osobe koja se bavi odnosom ne samo s ‘Metom’ nego i sa svim tim big tech kompanijama”, rekao je Kulenović.

On je objasnio da nije dovoljna reakcija policijskih agencija u slučajevima povrede krivičnog zakona i prilikom izuzimanja određenih dokaza za postupak, jer je neophodno spriječiti ovakve pojave u budućnosti.

“Policijska reakcija je reaktivna, ona nije proaktivna i ona ne može biti proaktivna, osim u nekim slučajevima. A samo zakonodavna vlast na neki način može uvesti ovakve opcije koje će ipak smanjiti mogućnost da dođe do ovakvih slučajeva, dakle do brže reakcije, do izmjene nekakvih politika same ‘Mete’ u tom slučaju”, pojasnio je on.

Profesor Mrdović smatra da je Bosni i Hercegovini neophodan jedinstven centar ili agencija koja se bavi zaštitom sigurnosti informacija koja bi, između ostalog, kontrolisala i širenje neprimjerenih i netačnih informacija.

“Jedan primjer toga – CERT, odnosno centar koji reaguje na sigurnosne incidente. Jer se ovo može smatrati sigurnosnim incidentom. Mi u BiH nemamo, imamo nekoliko takvih centara, ali su još uvijek nepovezani i većina stanovništva ne zna za njih, to bi mogao biti jedan od puteva centralizacije, odnosno uspostavljanja infrastrukture koja bi omogućila bržu reakciju na bilo kakvu vrstu sigurnosnih incidenata”, kazao je on.

Detektor je ranije pisao da je BiH i dalje jedina država na Zapadnom Balkanu koja nema državnu strategiju za cyber sigurnost. Nedostaje i cijeli niz dokumenata koje je potrebno uskladiti sa zakonodavstvom Evropske unije (EU) i formiranje ​​Tima za odgovor na računarske incidente (CERT).

“Ovaj primjer, Gradačac… zaboravit će se za 10-15 dana, kao i sve ostalo prethodno, a ne znam jesmo li naučili kao sistem bilo šta, pouku iz ovog”, rekao je Petrović, izražavajući lično nezadovoljstvo.

detektor.ba