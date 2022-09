Zašto Sportske novosti, jedini hrvatski športski list, nije osudio navijače Dinama kako marširaju u Milanu s podignutom desnicom kojom su nekad pozdravljali Mussolini, Hitler i Pavelić?

Foto: Privatna arhiva/Naslovnica knjige “Sveto ime Dinamo”

Zbog čega hrvatski političari, diplomati, Nogometni savez Hrvatske, Olimpijski odbor, GNK Dinamo, športske organizacije i športski klubovi ni poslije pet dana nisu osudili tisuće tzv. navijača Dinama koji su 14. rujna 2022. u jednoj od glavnih ulica Milana, pjevajući pjesmu o svom klubu, salutirali nacističkim pozdrav???

Piše: Armando Černjul

Video je obišao cijeli svijet i većina ljudi zgranuta je i ogorčena nastupom navijača zagrebačkog GNK Dinama kako pjevaju neku nerazumljivu pjesmu (moji poznanici koji navijaju za Dinamo još iz vremena kad navijači nisu rabili nacistički pozdrav rekoše da je to pjesma o Dinamu) i stalnom s dignutom desnicom – nacističkim pozdravom. Prijatelj iz Švedske, više prijatelja i poznanika javili su mi se iz Trsta, Milana i Rima i pitali jesam li gledao što su hrvatski navijači priredili Milanezima, osramotivši pošteni (ne proustaški) hrvatski narod u cijelom svijetu, a najviše u Hrvatskoj. Javio se i sin moje pokojne sestrične Clare Ružić Roman, koja je rođena u Puli, a sin radi i živi u Washingtonu.

– Pa mene je sram da sam podrijetlom Hrvat, mama iz Istre a otac iz Dalmacije. To što se dogodilo u Milanu ima samo jedno ime: Fašizam i nacizam! No, s obzirom na to da se radi o hrvatskim navijačima, nema dvojbe da je očito riječ o ustaštvu. Mene nisi odgajali moji roditelji i zato sam razočaran, pogotovo kad si mi rekao da talijanska policija i tužiteljstvo u Milanu zbog kaznenog djela veličanja i širenja propagande fašizma nisu uhitili i osudili na kazne zatvora. Barem 500 naci-fašista je trebalo uhititi i osuditi kao primjer ostalima za drugi put. Pratim političko previranje u Italiji, pa toliko mafijaških klanova i drugih kriminalnih organizacija, a sada još i nacifašizam što nije nova vijest o hrvatskim i talijanskim ultrasima.

Ni jedan proustaški tiskani medij i portali nisu objavili priopćenje SABA RH

Premda smo pisali o tome da je priopćenje SABA RH u svezi incidenta s dinamovim navijačima ulicama Milana s nacističkim pozdravom i naklapanjem zašto hrvatske vlasti šute o tomu poslano Hini koje je prenijelo nekoliko hrvatskih medija, u međuvremenu je priopćenje objavio jedan od najpoznatijih hrvatskih portala Tportal iz Zagreba, zagrebački portal Dnevno.hr (ultradesničarski), Direktno.hr iz Zagreba (ultradesničarski), Twitter.com i portal InfokKiosk.net. Ne iznenađuje da priopćenje ili svoje izvješće o suludom fašističko-nacističko-ustaškom “Maršu u Milanu” nije objavio ni jedan proustaški tiskani mediji i elektroničke publikacije. Portal dnevno.hr je 16. rujna u 14:25 sati objavio priopćenje SABA RH pod naslovom “ZAŠTO VLAST ŠUTI NA NACISTIČKE ISPADE NAVIJAČA?” i u podnaslovu s manji slovima “Žestoke reakcije nakon ‘ustaškog pohoda’ Boysa u Milanu” s velikom fotografijom na kojoj se vide tzv. navijači koji nacističkim pozdravom koračaju i pozdravljaju građane Milana. Potpisan autor članka je Dnevno.hr. Zar skrivaju ime autora ili su člančić napisali ne znajući je li se iza tog člančića krije glavni urednik Daniel Radman ili urednik sportske rubrike Vjekoslav Paun, ili možda neki treći!? Ali to nije nikakva novost za taj portal. Međutim, najčudnije se ponio jedini hrvatski športski list Sportske novosti koje izlazi u Zagrebu i od spomenutih listova u potpunosti je zakazao. Zamislite urednički kolegij na čelu s glavnim urednikom Robertom Šolom, kojeg sam upoznao prije mnogo godina u redakciji sportske rubrike Večernjeg lista, mladog i talentiranog novinara, sada otkrivam da je to postao sasvim drugi čovjek, novinar i glavni urednik. On i njegovi urednici objavili su izvještaje s utakmice Milan-Dinama 3:­1. Uopće me ne zanima da komentiram izvještaj s utakmice na stadionu San Siro, ali mi, ljubitelji nogometa i izvan njega, saznavši da je znatno prije početka susreta dvaju klubova, došlo do nemilog i neočekivanog športsko-političkog skandala, točnije da su se tisuće dinamovih navijača kretali ulicama Milana i salutirali nacističkim pozdravom. Osim izvještaja s utakmice objavljeni su zasebni članci. Tako je istoimeni portal športskog lista izvještaj objavio izvještaj “BBB-I/su upali u supermarket u luksuznoj četvrti, svi su evakuirani. U korteu su salutirali kao nacisti” i podnaslovu “Nakon utakmice se oko 50 Dinamovih navijača odvojilo i navodno htjelo napasti Milaneze ultrase”, novinara Gorana Čičina – Mašanskera.

Glavni urednik Robert Šola i urednici ne odgovaraju na pitanje našeg suradnika!

Novinar je objavio nekoliko riječi o nacističkom pozdravu, ali nije ulazio u veliki incident i da objektivno obavijesti sportsku javnost u Hrvatskoj. Ali o tomu ćemo nakon što se ukratko osvrnem na intervju koji je novinar Predrag Jurišić imao s bivšim nogometašem Dinama Mladenom Mušnjakovićem, a objavljen je 16. rujna. Mušnjaković se podosta raspričao o svom bivšem klubu i kako je tužan da se Plavi nisu mogli osmijehom vratiti u Zagreb. Učinilo mi se, ako se ne varam, bivši Dinamovac je valjda očekivao da će Plavi osvojiti bar jedan bod ili čak tri… Možda ga nisam dobro razumio, jer jedno mi nije jasno da su on i novinar Jurišić su razočarani, ali riječi nisu progovorili o fašističko-nacističkoj i ustaškoj predstavi! Ta dvojac – bivši nogometaš i sportski novinar su ostali na razini BBB-a… S obzirom da Sportske novosti, osim u jednoj rečenici, nisu objavili ni izvješće o suludom nacističkom pozdravu i svemu onome što je prethodilo, a niti nisu objavili priopćenje SABA RH, u nedjelju, 18. rujna u prijepodnevnim satima, dopisom sam se obratio glavnom uredniku Robertu Šoli, kojeg sam upoznao prije mnogo godina u sportskoj redakciji Večernjeg lista (tada sam bio novinar dopisnik tog lista iz Pule). U dopisu sam mu postavio tri pitanja i zatražio odgovore:

1. Zašto Sportske novosti nisu objavile o velikom i nemilom incidentu dinamovih navijača u Milanu, marširajući više tisuća ulicom, odjeveni u crne odore i majice (malo ih je bilo u plavim majicama) i čitavo vrijeme salutirali nacističkim pozdravom?

2. Kako da list s dugogodišnjom tradicijom – čast mi je da sam bio dopisnik Sportskih novosti iz Labina, a kasnije godinu dana iz Pule – nije prenio priopćenje SABA RH iz Zagreba, od 15. rujna koje je objavila agencija Hina o izgredima dinamovih navijača i hrvatske vlasti šute o incidentu u Milanu koji je osudio Europski židovski kongres?

3. Jeste li dobili direktivu od odgovornih osoba izdavaštva Hanza Media d.o.o. ili je to vaša odluka odnosno uredništva lista, te zbog čega skrivate negativne ocjene o hrvatskim navijačima koji u stranoj zemlji veličaju nacifašizam u koji uključujem i ustaštvo?

I urednici nogometne rubrike Gašpert i Dobrinić zanijemili!

Kako glavni urednik Šola nije našao za shodno da odgovori na moja pitanja ili bar da napiše jednu rečenicu da ne želi dati odgovore (ne želim ga unaprijed osuđivati, možda je bolestan ili odsutan), odlučih u večernjim satima, dakako istoga dana, pitanja dostaviti urednicima Danijelu Gašpertu (međunarodni nogomet) i Damiru Dobriniću (nogomet), članovima redakcijskog kolegija. Naglasio sam ako mi do te večeri ne pošalju odgovore da ću biti prisiljen postupiti po novinarskim normama. Odgovor nisam dobio ne do nedjelje uvečer, nego nije dospio ni do ponedjeljka do 13:30 sati!. To je nekorektno od gospode glavnog urednika i dvojice novinara i tako nešto nisam doživio u 42-godišnjoj novinarskoj karijeri, dakle do 12. veljače 2007. godine kad sam prestao raditi i spremao se na zasluženu mirovinu. Začudilo me, naime, da novinar i komentator Sportskih novosti iz Pule, Robert Matteoni (napisao je jednom prigodom da je sportsko novinarstvo učio od mene), koji je u svojoj dugogodišnjoj novinarskoj karijeri objavio više od tisuću izvještaja i intervjua (možda i više) iz Italije, a da ovoga puta jednostavno je zašutio. Nisam ga nazvao telefonom ili dostavio mu dopis o tomu zašto nije pisao o “aferi dinamovih navijača” u Milanu. Možda je ponudio temu, ali mu je odbijena!?

Romano Bolković pokazao lekciju Sportskim novostima i mnogim drugim hrvatskim medijima!

Drago mi je da je moj Istrijan, iako se osobno ne poznajemo, poznat zagrebački novinar Romano Bolković, pokazao novinarsku i čovječnu lekciju Sportskim novostima i drugim mnogobrojnim medijima u Hrvatskoj. Njegov napis u Facebooku vrlo je oštar (tako i treba) o ponašanju navijača GNK Dinamo u Milanu. Istaknuo je da je riječ o nacizmu, ustaštvu koje treba zadrti.

Nadalje piše: “Badava bi bilo sada se loviti pseudosociopsihološkim profiliranjem razloga i uzroka ovog gnjusnog nacističkog defilea navijača Dinama. On se naprosto dogodio. Baš kao što se u krilu ovog naroda dogodio genocid. Baš kao što se dogodilo Porajmos. I kao što se dogodio Holokaust, Šoa. Zašto se to događa i danas, nemoguće je objasniti. Morali bismo shvatiti porijeklo Zla, ako to razumijemo. Jedino što možemo učiniti jest onemogućiti ta zla (…). Kaj, nacizam vam je manje zlo? Ili: naš nacizam je moje zlo? Ili: nije ovdje riječ (…). Ovdje je riječ o ustaštvu, i to treba zadrti tako da i naši unuci prepričavaju što je uslijedilo u crnim odorama sjemena ustaškog i nacističkog zla. Ako tako ne mislite, onda ne budite licemjeri pa iskreno sljedeći puta na uzvrat u Maksimiru svi dođite u crno, dignite desnicu, da Europa i svijet vide s kim imaju posla. Iskreno, pa sam se ka Hrvat zaprepastio. Ja sam često ciničan, sarkastičan i ironičan prema ovdašnjima, ali nisam vjerovao da Zagreb 2022. ima i ovakvo lice, tu grimasu Zla. Užas.”

Najprije da se kolegi Bolkoviću ispričam što sam mu skratio tekst sa značajnim činjenicama, a što se, pak, tiče da nije vjerovao da je to moguće u Zagrebu u 2022. itd.., jednostavno ne znam što da kažem.

Na kraju pitanje: Zbog čega hrvatski političari, diplomati, Hrvatski nogometni savez, Olimpijski odbor, GNK Dinamo i športske organizacije ni poslije pet dana nisu osudili tzv. navijače Dinama koji su 14. rujna 2022. na jednoj od glavnih ulica Milana, pjevajući pjesmu o svom klubu, salutirali nacističkim pozdravom???

SABH.hr