Gradinarka našeg bola

Staši Zajović, ženi u crnom[1]

Da je veliki Tagore naš savremenik

Ili bar da može poslati poruku s onog svijeta

Kojoj bi kraljici namijenio svevremenske stihove – Ti si moja

Ti koja obitavaš u mojim besmrtnim snovima?

Poezija spaja vremena, prostore i ljude

Sve je dozvoljeno u pjesmi ako imaš šta kazati

Indijski nobelovac nema praznih stihova

Slutim, u obrnutoj strijeli vremena

ko je kraljica njegovog srca

Posvećujem joj ovu Pesmu.

Ona dolazi iz prostora goleme tuge

Od nas gdje je brat ubijao brata, gdje je cvjetalo klanje

U Titovom budućem dobu, koje nije ličilo na njega.

Majke, sestre i kćerke,

U vremenu izvan vremena, u prostoru izvan prostora, plaču.

Trajno plaču za nestalim melecima svoje krvi

Moja krv, moja krv, moja krv –

odzvanja lelek bola

Od Vukovara do Srebrenice,

od Višegrada do Prijedora,

od Zvornika do Sarajeva…

A vlast i dalje suzama njihovim ne vjeruje.

Evo malo gasa i vakcina od dajdže Aleksandra,

dobra je to zamjena za negiranje genocida – Srbija nikada nije nikoga napala!

Eno nakrivila se zgrada na East Riveru, cvili međunarodna asambleja

Ne može doći sebi od Vučićevog statementa za govornicom UN-a

Avaj, nos mu nije narastao

Trideset godina poslije zvanični Beograd i dalje skriva tragove zločina

Čak u New Yorku, čak u New Yorku

I da je nije bilo, da je nema svih ovih godina

Laž bi nesmetano pjevala okrutnu pjesmu kolektivnog trijumfa

Bez otpora njenih dama u crnom, šta bi bila Srbija

Šta bi bilo sa Srbijom na putu prema dolje

Koga bih zvao Dolores

Koga bih zvao Ibaruri da Je nema

Ponosna k’o Bosna Srebrena iz Nikšića.

U kome bih vidio Majku građanskog otpora

Koga bi Gandhi želio na čelu svoje mirovne vojske

Na čelu marša soli u bosanskom gradu soli

dok stoti, hiljaditi, milioniti put

Razapinje longitudinalno platno srpskog srama

Sa imenima ubijenih u onom Pokolju zabranjenog imena.

Neće predsjednik republike laži

to ime u svom butiku

Pa Srebrenica ostaje samo To, To, To

Ali Ona – mogu li da Vas zovem Ti

Ti je nivo nulte bliskosti, Ti je moja zahvalnost

Za hiljade gesti otpora koje traju, traju, traju

Kao drugi oblik Tvog imena.

Spašava S. bolesnu zemlju, bolesnu od kulture poricanja

Sama, samlja od sviju, pažljivo hodi zemljom nepriznatih kostiju

Kraljica mrtvog bosanskog kraljevstva

To veliko srce koje voli

A ne traži da bude voljeno (kriterij velikih ljudi)

Ništa ne traži zauzvrat

Ovaj cvijet dotaknut dušom mira

Ova prkosna delta našeg umirućeg svijeta

Rukavci njenog srca nađu način, izbjegnu kuršume režima

I ona nastavlja teći prema Vječnosti (iako je ne zanima)

U kojoj već sjaji kao blago lice Hatidže Mehmedović.

Mnogo još otpora, ljubavi i mira

U svom čistom srcu ima heroina

Hrani nas nadom da je moguć, bolji svijet da je moguć

Ova žena u crnom,

Ova ljubav u mračnoj šumi, ova svjetlost.

Ako ima svjetlosti i ako svjetlost ima ime

Ime svjetlosti je njeno ime

——————————–

[1] Povodom nagrade „Osvajanje slobode“, povodom svega.