LANA JE ZVIJEZDA IZ PARALELNOG UNIVERZUMA

Foto: Fotografo01 / ipa-agency.net/IPA

Onako skočiti u vodu, izroniti i isplivati evropsko zlato u vremenu 2:06:81 (najbolje u Evropi i šesto u svijetu ove godine) i pri tome ne ispuštajući vodstvo od prvog do dvijestotog metra može samo – LANA PUDAR! Šesnaestogodišnjakinja, još uvijek juniorka, to je učinila u kompleksu Foro Italico u Rimu i to u kategoriji seniorki. Kada sam 2016. godine radio Lanin prvi intervju pomagala nam je u nastanku istog njena trenerica Alena Ćemalović. Tada 10-godišnja Lana imala je zaokruženih 150 medalja s raznih mitinga i prvenstava u mlađim uzrastima. Alena je tada predvidjela ovo:

“Djevojčice sa 16 godina već mogu u seniorskoj konkurenciji biti vrhunske. Nema sumnje da će to Lana biti u toj dobi”, kazala mi je tada Alena Ćemalović. I nije pogriješila. Pogodila je u dan, bukvalno, sat, minut, sekund, a ne u godinu. A Lana je bljesnula i prije. S 15 godina počela je skupljati medalje na velikim takmičenjima i u svojoj juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. U decembru 2021. uzela je broncu na Svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju također na 200 metara delfin. U proteklih godinu dana uz svjetske došlo je još sedam medalja takmičeći se u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji na Svjetskim i Evropskim prvenstvima te Mediteranskim igrama.

Još malo iz istorije tako bliske i tog Laninog intervjua prije šest godina. Izvukao sam suma sumarum cijele priče i zaključio u naslovu “da će Lana Pudar biti buduća evropska, svjetska i olimpijska šampionka”. I, evo, ispostavit će se, nisam promašio. Važno je napomenuti i činjenicu da je tada 15-godišnja Lana bila druga najmlađa učesnica Olimpijskih igara u Tokiju. Normu za Olimpijadu isplivala je u Beogradu. Dalo bi se nadugo i naširoko pisati o tome kako ova mlada djevojčica nema olimpijski bazen u svom Mostaru. I to je fenomen sam po sebi. Ali, uz ogromnu podršku matičnog kluba KVS Orka Mostar i njegovog predsjednika Damira Đedovića, već spomenute Alene Ćemalović, te Gorana Grahovca koji je također Lanin trener i Mikija Ranđelovića, fizioterapeuta koji Lanu prati na velikim takmičenjima, ova se zvijezda iz nekog paralelnog univerzuma vinula visoko i neuhvatljivo, miljama daleko seniorskoj konkurenciji na 200 metara delfin u Evropi.

Legendarni američki plivač Kyle Sockwell sinoć je svoj twit status posvetio Lani.

“16-godišnja Lana Pudar upravo je otplivala 2:06:81 i to na način koji je bio DIVLJAČKI! Dodajte još jedno ime na listu nevjerovatnih mladih plivača na svijetu u ovom trenutku”, napisao je Sockwell.

Britanski tv-komentator jučer je bio totalno zbunjen i u šoku šta gleda u bazenu u Laninoj zlatnoj utrci. U nevjerici i sumnji je prvo govorio da Lana Pudar napada i da će tako ići do kraja nazvavši njeno plivanje ubilačkim i ludačkim izrazivši sumnju da neće izdržati do kraja i da će biti nevjerovatno ako to uradi. Kada je u posljednjih dvadesetak metara postao svjestan da će zlato zasjati oko Laninog vrata samo je zaključio:

“Znate šta, ona će izdržati do kraja. Ovo je nevjerovatan način plivanja na 200 metara. Kakvo plivanje. Nevjerovatno… Mislio sam da je promašeno, ali očito ona zna bolje od mene”, nije se mogao iščuditi britanski komentator.

Lana je zaslužila od države za ove dvije medalje 120.000 maraka (koliko dobijaju vrhunski sportaši u državama u našem okruženju). Već sada sa 16 godina zaslužila je sportsku penziju ili da bude kao u Sloveniji i Norveškoj gdje se vrhunskim sportašima daje formalni posao u policiji ili graničnoj službi.

Kod nas to, kao i mnogošta drugo nije uređeno i regulisano. Za sada su novčane nagrade Lani najavili član Predsjedništva BiH Komšić i gradonačelnica Sarajeva Karić-Londrc (50.000 maraka ukupno). Ok. Hvala im. Ali, nije to to. Ovo se pitanje pod hitno mora zakonski riješiti i uokviriti. Lana Pudar ih je jednostavno primorala na to. Ova prelijepa djevojčica iz Mostara zaslužuje mnogo više jer je za državu BiH učinila ono što nije niko u posljednjih 30 godina.

Samo su dvije suze potekle iz dva predivna oka dok se intonirala himna BiH na ceremoniji dodjele medalja. I poteklo je more suza širom BiH i van BiH, svugdje gdje je i koga je oduševila ova čarobna djevojčica. Pustimo je, neka nastavi. Samo joj je nebo granica i ne dozvolimo da se sada s njom fotografišu i kite se tuđim perjem oni koji su najmanje to zaslužili, a oni su već u predizbornim busijama i rovovima. Lana nas je nadvisila, uzvisila i učinila preponosnim. Zato, uživaj u svakom trenutku sa svojim najdražim: mamom Nadom, tatom Veliborom i bratom Nemanjom koji su tu bili i bit će uvijek za tebe, prelijepa sireno naša!