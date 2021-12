Partner Plenkovića i Milanovića u obrani negatora genocida

Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Bosna i Hercegovina svih ovih godina i ne uspijeva funkcionirati uvelike zato što srpski političari odbijaju priznati istinsku ulogu svojih prethodnika u tragediji vlastite zemlje. I dok se to u manjoj mjeri moglo tvrditi i za hrvatsku, pa čak donekle i za bošnjačku stranu, postupak Dragana Čovića i njegove dvije zastupnice u ponedjeljak u Sarajevu kao da označuje početak novoga poglavlja hrvatskog političkog beščašća u BiH: otvorenu, neskrivenu podršku onome najgorem iz besprizornoga antipovijesnog laboratorija Dodika i Vučića. Ako se sadašnji Zagreb tome ne suprotstavi, politički smo opet u 1993. godini. Zar to hoće Milanović i Plenković?

Andrej Plenković i Zoran Milanović moraju se o tome izjasniti: odobravaju li to što je njihov politički partner i štićenik u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak pokušao poništiti zakon o zabrani negiranja genocida u BiH, koji je nametnuo bivši Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Inzko? Ne izjasne li se, ostat će sumnja kako i Hrvatska podržava taj nečuveni čin zastupnika HDZ-a BiH u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: da su njih troje – Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara – na sjednici u ponedjeljak podržali prijedlog zaključka Kluba srpskog naroda, kojim Dodikov SNSD i SDS traže poništavanje Zakona o dopuni Kaznenog zakona BiH; tako, naime, glasi službeni naziv zakona kojim je Inzko, pod prijetnjom zatvorske kazne, zabranio negiranje genocida te poticanje mržnje u Bosni i Hercegovini – dopune, uostalom, posve srodne onima iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Takvu civilizacijsku sramotu i političku pogrešku jegulja Čović dugo nije počinio. Ako civilizacijski nedopustivom ne smatramo već i njegovu neformalnu, ali čvrstu koaliciju s Dodikom – a i o tome bi se dalo diskutirati – Čoviću se mora priznati stanovito umijeće političkog maskiranja. On je, naime, uspio ono što je malo tko smatrao mogućim: vlastitu političku sklonost blokiranju funkcioniranja BiH predstaviti – a uz pomoć Zagreba u Bruxellesu i nametnuti – kao europsku politiku par excellance, a sebe sama kao najdosljednijeg političkog Europejca u BiH.

No sada, s ovim svojim osobnim glasom, i glasom svoje stranke u korist onih koji bi da zaštite negatore genocida u Srebrenici, Dragan Čović svoju je političku maglu rastjerao jednom za svagda, pa je utoliko – ako u tome može biti ikakvoga dobra – HDZ-ov glas za poništavanje Zakona o zabrani negiranju genocida, ako ništa drugo, bar jasan signal s kim se ima posla kada se politički posluje s Draganom Čovićem.

Na tri je razine Čović tim glasom počinio nepopravljivu pogrešku: kompromitirao je svoja dva moćna zaštitnika u Zagrebu, Plenkovića i Milanovića; strateški je onemogućio obnovu političkog povjerenja sa SDA Bakira Izetbegovića, ali i taktički osudio na propast svoj vlastiti neposredni politički cilj, o kojemu pregovori upravo traju, legitimnog predstavljanja u Predsjedništvu i Domu naroda Federacije BiH.

Zašto je to učinio? Možda čak i namjerno. Tko zna, možda je procijenio da je politička snaga Europe degradirala do mjere da će mu tolerirati čak i to; da Milorada Dodika, tog slona u bosanskohercegovačkog staklarnici, može nekažnjeno podržavati u rušenju čak i onoga što je s onu stranu političke pragmatike, i što je sama srž poslijeratnoga zapadnjačkog koncepta europske BiH: osude zločina, s genocidom u Srebrenici kao ultimativnim simbolom zločinačkog rušenja države i razaranja društva, koje ima biti osuđeno, ako želimo da BiH krene putem iscjeljenja i političke funkcionalnosti.

Tko će, dakle, Čovića nakon ovoga priupitati za europsko zdravlje? Da je u Hrvatskoj zainteresirane javnosti, pitala bi ga ona. Ali, vijest do hrvatskih medija jedva da se probila: neki je nisu objavili uopće, a neki tek dan kasnije. To dakako znači da ni Plenković ni Milanović ne moraju očekivati novinarsko pitanje o tome podržavaju li i sami ono što podržava njihov štićenik Dragan Čović: zaštitu za negatore genocida u Srebrenici. A taj podatak – da javnost prve zapadne susjede BiH i jedine članice EU u kojoj je velikosrpski ratni stroj ostavio tragične i duboke ožiljke – jedva reagira kada “sestrinska stranka” vladajuće u Hrvatskoj želi ukinuti zakon o zabrani negiranja genocida, možda uistinu signalizira da su mračne Čovićeve kalkulacije i točne: da u Europi nema više ni trunke civilizacijskog dostojanstva i političke moći koje bi takve skandale onemogućile u samome korijenu.

Pa ipak, od političke odgovornosti ne treba odustajati. I hrvatski premijer, i hrvatski predsjednik dužni su izjasniti se o Čovićevu potezu. Podržavaju li ga? Misle li i oni da je Dodik u pravu kada želi poništiti zakon o zabrani negiranja genocida; on, koji i sam negira genocid? Misle li da su Dragan Čović i HDZ BiH ispravno postupili kada su u parlamentu podržali Dodikov prijedlog da se zakon ukine? Smatraju li i sami da negiranje genocida treba dopuštati, tolerirati? Ta bi se pitanja mogla zaoštravati do paroksizma: misle li, možda, da i iz hrvatskog Kaznenog zakona treba izbaciti odredbe o kažnjavanju negiranja genocida? Što uopće misle – da otjeramo cara do duvara – o genocidu u Srebrenici? Je li počinjen? Ili nije počinjen? Ovdje ćemo s nedostojnim pitanjima stati, jer smo valjda dovoljno jasno predočili koliko su apsurdna, relativizirajuća, revizionistička i negacionistička bila ta tri glasa Čovićeve stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak.

Ali, što sad? Premda bi politički bilo nužno da Plenković i Milanović, ali i cijela hrvatska politička scena, kažu svoj sud o Čovićevu potezu, neće to glasanje imati posljedice u Hrvatskoj, nego u BiH. Kakve će biti? Spirala nepovjerenja u Federaciji može se samo produbljavati, i nije jasno kako Čović takvom politikom kani postići kompromis za svoje zahtjeve o Izbornom zakonu, bez kojega neće postići baš ništa. Je li odlučio pretvoriti se u hrvatskog Dodika, pa politiku voditi i protucivilizacijskim uvredama, što dosad ipak nije činio?

Nije nemoguće. Ovdje, naime, imamo posla s dvjema razinama: jedna je pokušaj da se u BiH postigne politički kompromis kako bi zemlja mogla funkcionirati bez da se raspadne. Ma koliko bio težak, takav je kompromis nužan, jer jedini jamči mir i perspektivu boljeg života za milijune ljudi na području bivše Jugoslavije. Nasilni raspad zemlje, ovakav kakav zagovara Dodik, recept je za pakao.

