Uri Weltmann: Budimo na strani Izraelaca i Palestinaca koji žele mir

Zbog trenutnog rata u Gazi kojem se još uvijek ne nazire kraj, zbog nemilosrdnog ubijanja palestinskih civila čiji se broj popeo na više od 10 hiljada ubijenih, zbog talaca koji još uvijek nisu pušteni na slobodu i zbog toga što politika ne uspijeva da riješi konflikt, portal “Tačno.net” obavio je razgovor sa Uri Weltmannom, jednim od lidera pokreta građana “Standing Together”.

Pokret građana “Standing Together” jedan je od najvećih pokreta građana koji okuplja jevrejske i palestinske građane u borbi za mir, jednakost, društvenu i ekološku pravdu u Izraelu. Ovaj pokret nastoji temeljito promijeniti postojeću društveno-političku stvarnost. “Budućnost koju želimo — mir i neovisnost za Izraelce i Palestince, potpuna jednakost za sve građane te prava društvena, ekonomska i ekološka pravda — moguća je. Jer gdje postoji borba, tu postoji nada”, moto je ove organizacije.

Razgovarala: Elmedina Šabanović

Koliko treba biti hrabar pa se zalagati za mir u doba dok bijesni rat?

“U vremenima rata javni diskurs obično postaje jednodimenzionalan, i samo se čuju glasovi koji podržavaju status quo koji vlada gura na prvoj liniji. I mainstream političari i mediji čini se da pjevaju istu pjesmu, dok moj pokret ‘Standing Together’, koji je politički pokret građana Izraela, kako Jevreja tako i Palestinaca, nastoji pjevati drugačiju melodiju. Vlada razmišlja o tome kako očuvati okupaciju. Mi tvrdimo da treba okončati okupaciju i postići izraelsko-palestinski mir. Oni prikazuju arapsku manjinu unutar Izraela kao takozvanog neprijatelja iznutra. Mi se zalažemo za potpunu jednakost, kako građansku tako i nacionalnu. Dakle plivamo protiv struje. Moramo se suočiti s neprijateljskim stavovima u medijima i ponekad neprijateljskim stavom same države. Ipak istrajavamo. U protekloj sedmici organizirali smo masovne jevrejsko-arapske prosvjede u gradovima diljem Izraela, koje je posjetilo stotine ljudi, i ponekad je bilo pokušaja da nas se izbaci iz javnosti, naprimjer pritiskom na centar zajednice koji je domaćin našim prosvjedima, kako ne bi dozvolio da se taj događaj održi. No na kraju su se svi ti događaji ipak odvili. Dakle unatoč pokušajima utišavanja glasova jevrejsko-arapske solidarnosti, mi istrajavamo.”

Kako vlada Izraela reaguje na vaše aktivnosti?

“Susrećemo se s protivnicima koji su ekstremni desničari i ultranacionalisti koji zovu centre koji su domaćini naših događaja i govore kako nam ne bi trebali dozvoliti ili koji šalju prijeteće poruke našim aktivistima. To je jedan problem. Drugi je problem sama represija države. Naprimjer, prije malo više od tri sedmice jevrejski i arapski palestinski članovi pokreta ‚Standing Together‘ bili su zadržani od policije u Jeruzalemu jer su objesili dvojezične plakate na hebrejskom i arapskom s porukom ‘Židovi i Arapi, zajedno ćemo proći kroz ovo‘. Ova poruka čak nije otvoreno antiratna ili antiokupacijska poruka, već osnovna poruka ljudskosti i toga da mi, jevrejski i arapski građani Izraela, svi zajedno prolazimo kroz ovo. Ali to je bilo dovoljno da jeruzalemska policija zadrži naše aktiviste te oduzme plakate i majice ‘Standing Together’. Dakle postoji atmosfera u kojoj kritički stavovi prema vladi ponekad teško pronalaze uporište u javnoj sferi.“

Kakva je trenutačna situacija u Izraelu i kako Izraelci gledaju na dešavanja u Gazi?

“Ljudi u Izraelu bili su u dubokom šoku zbog 7. oktobra. To je bio najveći pojedinačni napad unutar izraelskih teritorija od osnivanja države, a više od 1200 Izraelaca izgubilo je živote. Nisu bili pogođeni samo vojnici stacionirani duž granice na vojnim bazama, već i obični civili, jer su militanti Hamasa ciljali gradove i sela blizu granice, ulazili u kuće ljudi i palili ih. Među ubijenima bila su djeca, dojenčad, stariji građani, civilno stanovništvo, ne samo borci i vojnici. Još jedan je šok za izraelsko društvo činjenica da je 240 Izraelaca oteto u Gazi, držano kao taoci, a među njima bila su i djeca od samo deset mjeseci. Drugi su stariji građani u dobi od 70 i 80 godina. Ovo je došlo kao strašan šok za izraelsko društvo koje je obuzeto tugom, uključujući i mene kao izraelskog aktivista za mir. Ova je tuga također pojačana činjenicom da je naša vlada odgovorila na napad 7. oktobra napadom na civilno stanovništvo u Gazi, raketirajući gradove i već odnoseći živote više od 10.000 Palestinaca. Hiljade među njima djeca su mlađa od 18 godina, a Pojas Gaze stavljen je pod strogu opsadu, s prekidom opskrbe električnom energijom i vodom, što je čin kolektivne kazne suprotno međunarodnom humanitarnom pravu. Dakle postoji tuga, postoji osjećaj nacionalnog traumatičnog iskustva. A vlada, koja je vrlo desničarska, ratoborna i nacionalistička, udara u bubnjeve rata i pokušava ujediniti izraelsko javno mnijenje oko rata i oko sebe, prikazujući Palestince općenito i posebno Palestince u Pojasu Gaze na vrlo dehumanizirajući način. Naš ministar obrane, primjerice, Yoav Galant, javno je izjavio: ‘Imamo posla s ljudskim životinjama i tako ćemo ih i tretirati’. Ovo je jezik koji dehumanizira i priprema teren, priprema javno mnijenje za strašne zločine počinjene protiv civila. Dakle duboko sam zabrinut zbog ovog razvoja događaja.“

Da li vlada Izraela govori o pregovorima u svrhu oslobađanja talaca?

“Nažalost, izraelska vlada i Benjamin Netanyahu tvrde da je oslobađanje talaca preduvjet za postizanje primirja. Mislim da će svako ko ima razuma shvatiti da je upravo suprotno. Postizanje primirja preduvjet je za oslobađanje talaca. Administracija Sjedinjenih Američkih Država poslala je svog državnog službenika Antonyja Blinkena u regiju, koji se susreo s izraelskim i egipatskim dužnosnicima kako bi pokušao pregovarati o humanitarnom zastoju i primirju koje bi omogućilo i pružanje potrebne humanitarne pomoći stanovništvu Gaze i oslobađanje talaca. Nažalost, naša vlada – izraelska vlada – odbila je ove ponude. Wall Street Journal objavio je da je postojala ponuda za humanitarno primirje od pet dana u zamjenu za sve civilne taoce, sve taoce koji nisu vojni borci, nisu vojnici. No izraelska je vlada to također odbila. Stoga se bojim da su naša vlada – Benjamin Netanyahu i drugi u izraelskom vodstvu – već otpisali živote tih 240 Izraelaca kao žrtve rata i nastavljaju s otpuštanjem strašnog artiljerijskog oružja i raketa na civilno stanovništvo u Gazi, s potpunim nepoštivanjem života Izraelaca koji su tamo držani kao taoci. Postoji pokret unutar Izraela koji poziva da vlada pregovara o oslobađanju talaca. Održavaju sedmično proteste. No naša je vlada vrlo ratoborna, vrlo nacionalistička. I kada zanemarite živote nevinih ljudi i počnete s Palestincima, preći ćete na zanemarivanje života nevinih ljudi kada se radi i o Izraelcima također.“

Da li je rat u Gazi dodatno podijelio Izraelce u kontekstu podrške Benjamina Natanyhua?

“Prema anketama koje je objavio izraelski dnevni list ‘Maariv‘, došlo je do opadanja popularnosti premijera Netanyahua i podrške njegovoj stranci Likud. Ako bi se izbori održali danas, Likud, koja je vodeća partija danas, izgubio bi značajan dio svoje parlamentarne moći, a trenutna opozicija mogla bi osvojiti većinu. Ovo pokazuje da je 7. oktobar zaista uzdrmao temelje na kojima počiva popularnost Netanyahua. On se godinama predstavljao izraelskim biračima kao čvrst lider koji može štititi našu sigurnost. No 7. oktobar to je uzdrmao, on je pokazao da je njegova koncepcija da se izraelsko-palestinski sukob na neki način može upravljati, a ne rješavati, jednostavno neodrživa. Nakon 7. oktobra ponovno su postale poznate stvari koje je Netanyahu izjavio 2019. godine razgovarajući s članovima svoje stranke Likud. Rekao je da ako želite spriječiti palestinsku državu, trebate podržati Hamas. Tu je izjavu dao kako bi opravdao zašto ignoriše Palestinsku vlast na Zapadnoj obali, dok istovremeno dopušta unos finansijskih resursa iz Katara i drugih zemalja vodstvu Hamasa u Gazi. Tako da je stvarno 7. oktobar srušio koncept koji je simbolizirao Netanyahuovu vanjsku politiku prema Palestincima – da sukob može biti upravljan, a to se odrazilo na pad popularnosti. Što se tiče novih izbora, ne znamo. Ali da su bili sazvani danas, sigurno bi Netanyahu izgubio.“

„Standing Together“ zalaže se za obustavu vatre i prestanak okupacije Palestine. Koji je način na koji vam ostatak svijeta može pomoći u toj misiji?

“’Standing Together’ politički je pokret s više od 4000 članova unutar Izraela, uključujući i jevrejske i palestinske građane. Okupljamo ljude za mir, jednakost i društvenu pravdu. Od početka rata, zagovaramo izraelsko-palestinski mir. Postavljamo veliki upitnik oko toga ima li ova vlada plan ili se samo probija kroz situaciju dok političari pokušavaju smisliti sljedeći korak. Žalimo gubitak nevinih života kako na okupiranim palestinskim teritorijama, tako i unutar same države Izrael. Želimo da se naš glas čuje, koji ponekad nije uvijek prepoznat u međunarodnim medijima, tvrdeći da se situacija u Izraelu i Palestini ne bi smjela promatrati kao igra nulte sume. Ponekad ljudi imaju takav dojam. Ljudi misle da ako podržavaju Palestince jer su žrtve rata, onda se moraju suprotstaviti Izraelcima. Ne samo izraelskoj državi ili izraelskoj vladi, već i izraelskim građanima, i ponekad obratno. Ljudi govore: ako osjećam suosjećanje prema teškoćama Izraelaca u vezi sa sigurnošću, onda moram pristati na činjenicu da njihova vlada bombardira Gazu. Mislim da bi ove dvije perspektive trebalo isključiti. Kako bismo zaista podržavali Palestince i Izraelce, moramo prepoznati da mirno rješenje sukoba mora uzeti u obzir interese oba naroda za neovisnost i interese oba naroda za sigurnost, umjesto da se vidi kao igra nulte sume. Jesi li s Izraelcima protiv Palestinaca, ili si s Palestincima protiv Izraelaca? Polje bi trebalo biti podijeljeno na drugačiji način. Trebali bismo odabrati da budemo na strani onih koji podržavaju Izraelce i Palestince, onih koji su protiv okupacije i za mir, a ne na strani onih koji žele nastaviti i održavati stanje rata i agresije.”