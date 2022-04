Hellou Johnson! Vučić calling

Detalji presretnutog izmišljenog razgovora na liniji Dauning str – Andrićev venac

Ko smeće? ljutio se, onako naški, Boris Johnson, britanski premijer, dohvativši se telefona, dok se otimao iz zagrljaja supruge Keri, sa kojom se mazio u bračnoj ložnici iznad rezidencije u Dauning streetu 10. A onda te londonske mračne noći čuo je: Alex calling! Who? Who? vikao je kroz slušalicu Boris, dok mu je Keri mrsila one duge kose, što slikaju njegov fizički i politički portret. Whats going on? upitao je Čupavi, vidno nervozan, prekinut u ljubavnoj akciji. Sve se to dešavalo nekoliko sati kasnije, pošto su u nedelju 17. aprila Vučićevi novinski deklamatori javili naciji da im je svevišnji predsednik poručio da će “u narednih 48 sati da j..e kevu Johnsonu”, jer je poslao oružje Kurtiju, premijeru Kosova- lažne šiptarske države. Jesi li čitao beogradske novine? Jesi li čitao da su javile o vašim opasnim igrama. Da ste nama iza leđa poslali Prištini 50 komada NLAW raketa i da ćete poslati još 20 raketa “džavelin”. Naravno, o tom vašem novom kurvarluku ne možeš da pročitaš u vašim lažljivim kupusarama od novina- grmeo je Vučić. But, what are you talking? Branio se Boris, onako u donjem vešu, otimajući se od Keri, koja je mljackala njegovo uvo, pozivajući ga na nastavak netom prekinute ljubavne akcije.

More, ne pravi se blesav! Dogovorio si se sa onim “Šipcem”, ne mogu ni ime da mu spomenem, urlao je Aca Nacionale. Poslali ste mu brdo lakih protivtenkovskih raketa. E, neće moći više tako. Napušićete nam se. Zabadate nam nož u leđa. Vi ste gori lažovi od onih Jenkija i onih seronja u Briselu… O my serbian brother. It must be mistake. Beleive me… Nismo poslali ni šaku metaka za lov na jarebice… Šta? Koga vi folirate belosvetski hohštapleri- plamteo je patriotskim žarom Aca Srbin. Nismo zaboravili ni onaj 27. mart 41. kad ste podbunili narod sa onim komunjama da viče “Bolje rat, nego pakt”, a mi taman zašiljili olovku da potpišemo Trojni pakt.