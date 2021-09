A Schmidt ni bunde!

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

20.9.2021. poslala sam pismo visokom predstavniku u BiH, Christianu Schmidtu, na adresu OHR-a u Sarajevu. Osim automatske potvrde prijema pošte pri OHR-u, do danas nije stigao nikakav odgovor. Dan poslije objavila sam pismo i na svom FB profilu. Mnogi portali su ga prenijeli, ljudi su mi pisali, zaustavljali me na ulici i zahvaljivali. Desnilo dosljedno sebi – popljuvalo. Samo V.P. ni bunde!

Poštovani gosp. Schmidt,

pozdravljam Vas ispred Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i portala Tacno.net kojeg uređujem.

Tacno.net promovira demokratske vrijednosti, slobodu govora, ideje pravednosti, zaštite ljudskih prava a bori se protiv etničkih i religijskih netrpeljivosti, konflikta i kontrole medija. Vjerujemo da je prva potreba demokracije dobro informirano građanstvo, što je i misija portala Tacno.net.

Ne podilazimo ni nacionalističkim strankama, ni vlasti, kritički pišemo i govorimo o svemu što kritiku zaslužuje, ne zato što volimo kritikovati već zato da nam bude bolje. Tragamo za istinom i glasno je govorimo u interesu javnosti.

Dočekali smo Vas s nadama, ali poslije Vaših prvih istupa, moram to posve otvoreno reći, počinjemo osjećati sve veće razočarenje. Ne možemo se oteti dojmu da ste postali žrtva određenih lobija iz nama susjedne države. Razočaranje je to veće, jer smo se svi nadali da će Njemačka biti ključna za rješavanje problema BiH, a ne za njegovo produbljivanje. Lider Republike Srpske, Dodik, grubo Vas je napao i prije no što ste preuzeli dužnost, no njemu se niste ni jednom riječju do sada obratili. Podržali ste, međutim, Dragana Čovića.

Uopće ne sumnjam da ste do u detalje upoznati sa sadržajem Dejtonskog mirovnog sporazuma, napokon Vaša je dužnost tumačiti ga ispravno. Mi u Bosni i Hercegovini nikada ga nismo ni vidjeli (možda to ne znate?), ovdje nikada nije bio dostupan u originalu, a njegove interpretacije stižu iz tri ‘etno-kartela’ onako kako njihovim interesnim politikama odgovara u tom trenutku. Najčešće su to srpsko-hrvatske težnje rasturanja BiH, odcjepljenja i pripajanja pojedinih dijelova naše zajedničke zemlje Hrvatskoj i Srbiji – bivšim agresorima na BiH. Ne želim uopće govoriti o tome kako je i zašto poslije genocida nad Bošnjacima, međunarodna zajednica dodijelila pola naše zemlje protagonistima politike genocida i etničkog čišćenja. Jedva prikriveno fašistička tvorevina Herceg-Bosna je ukinuta i svi njeni simboli su zabranjeni, ali nažalost, ona živi i danas kroz hadezeovsko-tuđmanovsku politiku koju provodi upravo Dragan Čović.

Ne vjerujem da ne znate ništa o Čoviću: o sudskim tužbama protiv njega i o sporovima koje je dobivao ne dokumentima i dokazima svoje nevinosti, već nestankom dokumenata i zastarama, Ne vjerujem da pojma nemate o njegovoj hacijendi i skretanju rijeke Radobolje kroz nju, kao ni o zloupotrebi Crkve i klera u predizbornim kampanjama. O svemu tome neću, jer – ponavljam – ne vjerujem da o tome ništa ne znate. Neću ni o tome kako je tokom rata i etničkog čišćenja što su ga provodile hrvatske snage, upravo taj isti Dragan Čović iskorištavao zarobljene Bošnjake kao radnu snagu. Jer i to sigurno znate; kao i to tko je srušio Stari most u Mostaru.

Ali, molim Vas, nemojte mi govoriti o ugroženosti Hrvata, niti o Čoviću kao njihovom ‘legitimnom predstavniku’. Nikada Dragan Čović nije bio predstavnik bh. Hrvata; niti će to ikada biti.

On je predstavnik svoje stranke i njenih članova, kao i kriminalnog miljea iz Hercegovine i Hrvatske koji rade za njega. I medija koji su instrument u njihovim rukama. Kao što vidite, ne bojim se stvari nazvati pravim imenom. Za Čovića na izborima glasaju samo oni koje je kupio nekom uslugom, radnim mjestom, oni koje je – budimo do kraja otvoreni – korumpirao. Svi Hrvati – nikako i nikada. Jer, upravo su Hrvati oni koji su ugroženi njegovom politikom.

Ja osobno ugrožena sam od Čovićeve ulične desnice, njegovih plaćenika u sistemu, fizički i verbalno napadana godinama i upravo zbog toga danas sam pod zaštitom Bundestaga.

Dođite u Mostar, pozivam Vas. Znam da Vam to možda nije u opisu radnog mjesta ali prošetajte malo među mostarskim građanima, čut ćete šta će Vam reći. Ili dalje po hercegovačkim mjestima. Ili srednjom Bosnom. Ili Posavinom. Ili u Republiku Srpsku, i tamo je bilo Hrvata ali danas ih nema. Sve ih je manje i bit će ih sve manje. Jer ne bori se ni Čović ni njegova klika za interes hrvatskog naroda već za vlastiti. Prošetajte, ali bez pratnje funkcionera ovdašnjeg HDZ-a.

Ili otiđite u hacijendu Čovićevu (ako još niste), a potom u puste gradove hercegovačke, odakle posljednji mladi ljudi odlaze jer im je nepodnošljivo živjeti više u ovakvoj državi. I moja djeca su otišla jer ovdje nema života zbog politike kriminalaca koji sebi tepaju da su političari. A kako i ne bi, kada međunarodna zajednica s njima razgovara kao s potpuno prihvatljivim i ravnopravnim partnerima? Zašto razgovarate s kriminalcima? Jesu li to te evropske vrijednosti o kojima Čović govori, a i ostali? Govore – da. Ali, što rade?

Svi građani naše zemlje samo žele normalno živjeti. Ali ne mogu zbog umreženih nitkova koji vladaju već 30 godina. Iste stranke koje su nas uvele u rat, vladaju i danas. Zar vi zaista mislite da će one graditi mir i bolje društvo? Čović je ‘uglađeno lice hrvatskog nacionalizma’. Svi Hrvati u BiH a i drugi građani su ugroženi zbog iste nacionalističke politike svojih samozvanih predstavnika. Gosp. Sattler je hvalio Čovića da je ‘šampion na evropskom putu’ a ja Vam tvrdim da je on šampion kočenja svake normalnosti u BiH.

Možda da o svemu tome jednom porazgovarate s bivšim predsjednikom Republike Hrvatske, g. Stjepanom Mesićem, čovjekom koji razumije Bosnu i Hercegovinu i koji zna što se ovdje događalo i što se događa danas? On je ne jednom jasno rekao što misli i o Čoviću i o Dodiku.

Okrenite se malo oko sebe i pogledajte dobro. Nemojte slušati šta Vam govore razni lobiji, poslušajte narod.

Pa kada dobijete pravu i potpunu sliku sredine u koju ste došli, uradite nešto korisno za ovu zemlju i njene napaćene ljude. Priliku za to još imate, još nije kasno, ali vremena nema mnogo. A štetu je lakše počiniti, nego ispraviti.

Još Vas molim da pročitate tekst za koji Vam šaljem link. On je istinit.