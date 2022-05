Bajtal: Ove blokade već spadaju u osvetu

Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ), uprkos obećanjima, nije poslao u ponedjeljak (23. maja) Nacrt o budžetu BiH, već Nacrt okvirnog budžeta što predstavlja nastavak opstrukcije institucija u našoj državi, ali i produžava agoniju građanima i građankama BiH kada je u pitanju održavanje Općih izbora koji su planirani za 2. oktobar ove godine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) je na sjednici 4. maja donijela odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora 2022. godine, za 2. oktobar ove godine, ali su naglasili da prvo mora biti osiguran novac. Prema njihovoj procjeni potrebno je otprilike 12.528.000 KM. Nakon što je Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o raspisivanju izbora, odredbe Izbornog zakona predviđaju da se sredstva za njihovo održavanje mora osigurati u roku od 15 dana.

Uprkos zahtjevu Centralne izborne komisije BiH upućenom Vijeću ministara u kojem se tražilo odobravanje novca koji je potreban za finansiranje Općih izbora u oktobru ove godine, isti uopće nije razmatran na sjednici Vijeća ministara 20. aprila. Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslava Bevande je po Poslovniku trebao predložiti da se ta tačka uvrsti u dnevni red. S druge strane, Bevanda je odbacio optužbe da opstruiše održavanje izbora te kaže da “budžet ne donosi Bevanda već Parlamentarna skupština BiH”.

CIK je u svom zahtjevu tražio da Vijeće ministara izdvoji novac iz budžetskih rezervi, odnosno od prenesenih sredstava iz prethodnih godina.

Podsjećamo, cijelu 2021. godinu institucije u našoj državi ‘preživjele’ su na privremenom finansiranju, zahvaljući raznoraznim blokadama koje su dolazile od stranke političih partija u BiH.

Iz HDZ-a je jučer stigla obavijest da je ministar Bevanda u proceduru uputio prijedlog budžeta, ali ne budžeta za 2022. već okvirnog budžeta od 2022.-2024., što cijelu ovu situaciju može odužiti. Postavlja se pitanje, koji su zapravo ciljevi HDZ BiH i njenog lidera Dragana Čovića?

Komentarišući moguće razloge zbog čega HDZ BiH odugovlači donošenja budžeta BiH, te da li je cilj ove stranke i njenog lidera da se izbori ove godine uopće ne održe, profesor, sociolog Esad Bajtal za Tacno.net je kazao da je cilj dobiti izborni zakon po vlastitoj mjeri, koji bi morao biti stopostotna garancija da će Dragan Čović, koji se samo krije iza HDZ-a i HNS-a, dobiti stolicu u Predsjedništvu BiH kad god on to zaželi i da u njoj sjedi koliko god on to želi.

„To je najkraći, prosječni pogled prosječnog čovjeka ove zemlje. To je nešto što je svima jasno. Pritom on misli da je sve uspio oko sebe da zavara. To je ono što on traži. Ako ne može tako, on se sveti. Ove blokade već spadaju u osvetu. ‘Ne date mi da ja provodim i namećem zakone, e nećete ići na izbore. Ja ću sad svim građanima ove zemlje uskratiti izbore, blokirat ću izbore.’ Pokušat će. O tome se radi. Ili će blokirat cijelu državu i sve institucije ili će biti onako kako on hoće. Čovjek koji sebe naziva demokratom, čovjek koji je svoju stranku nazvao demokratskom, koji tamo narodno vijeće ima iza sebe, hoće naprosto da dominira, da nameće i da igra političke igre koje nemaju nikakvog dodira ni sa demokratijom ni sa narodom iza koga se krije“, istakao je Bajtal.

Na pitanje da li će se morati promijeniti izborni zakon kako bi se održali izbori u našoj zemlji Bajtal je naglasio da se u iracionalnim društvima ne može racionalno prognozirati.

„Da je ovo normalno društvo ne bi mu uspjelo nijedno ni drugo. Vjerovatno će mu blokada uspjeti, dokad će trajati to je drugo pitanje. Ali on već uspijeva da blokira donošenje odluka. On je već uspio da nametne neku blokadu. I njemu to odgovara. Odgovara njegovoj sujeti, njegovoj taštini, cinizmu, licemjerju. Ničega tu nema ni političkog ni ljudskog, ima naprosto jedna prefrgana igra koja ima za cilj nametati svoju volju svima i pritome se kriti iza raznih floskula, formulacija, poziva na ovo ili ono“, kazao je Bajtal.

Predstavnici međunarodne zajednice i Visoki predstavnik u BiH su mjesecima pregovarali o promjenama izbornog zakona na različitim sastancima sa liderima različitih političkih stranki. Vijest o eventualnom blokiranju Općih izbora 2022. godine zbog neusvajanja budžeta kod većine predstavnika međunarodne zajednice iznjedrila je jasan stav – Izbora mora biti.

Tako je u svojoj izjavi, u ponedjeljak, američki ambasador u našoj zemlji Michael Murphyem kazao da je zahvalan CIK-u što je omogućio ambasadorici Kavalec i njemu da govore na temu pravovremenih, fer i transparentnih izbora.

„Oni su temelj demokratije, i za narod ove države, oni su također nešto što je predviđeno članom 2. Ustava BiH. Bilo bi neustavno, i antidejtonsko djelovanje, da neko onemogući narodu ove države njihovo pravo na izbore”, stoji u izjavi američkog ambasadora.

Istaknuo je da su SAD posvećene demokratskoj i prosperitetnoj budućnosti za sve konstitutivne narode i građane ove zemlje unutar euroatlantskih institucija.

“Zato radimo sa OSCE-om i CIK-om na jačanju izbornog procesa u BiH i njegovoj odbrani od onih koji ga nastoje korumpirati radi lične ili stranačke koristi. Birači moraju imati povjerenje u integritet izbornog procesa. Moraju imati povjerenja da ishod izbora odražava glasačke listiće. Posao koji OSCE radi sa CIK-om pomoći će u izgradnji tog povjerenja”, istakao je Murphy.

Također, ambasadori Kvinte su na današnjem sastanku u prostorijama Vijeća ministara BiH, kako prenosi portal Klix.ba, kritikovali opstruiranje procesa izdvajanja novca iz budžetske rezerve, a za šta je ključni krivac Bevanda, koji samo kupuje vrijeme.

U međuvremenu je i šef Delegacije Evropske unije u BiH Johann Sattler kazao da će izbori sigurno biti 2. oktobra. Podsjećamo, jučer je portal Istraga.ba objavio vijest u kojem se navodi da je upravo šef delegacije u BiH spriječio visokog predstavnika Christiana Schmidta da nametne odluku o finansiranju Općih izbora.

Nije prvi put da Sattler puše u jedra Čovićevoj destruktivnoj politici, svojevremeno ga je proglasio šampionom evropskih integracija. Nadam se da će obojica zajedno otići u Evropu i po svojoj mjeri uređivati je, a građane BiH ostaviti na miru. Kao i drugi bjelosvjetski hodočasnici koji zarađuju na našoj nesreći s našim kriminalcima.