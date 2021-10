Bilježnica Robija K.: Aritmetika izbjeglica

Učiteljica Smilja je šetkala se isprid ploče sa dignutom bradom. Ona je rekla: „Poštošmo danas vježbat malo žešće zadatke iz matematike, savjetujen van da se za odgovore javljaju malo bolji učenici! Kapito?“ Tu je nas masu rulje u razredu spustilo glavuše i zapiljilo se u klupe. Pogotovo smo ih spustili ja i moj drug Dino jer pošto nemamo blage iz matuše. Onda je učiteljica Smilja rekla: „Evo prvog zadatka… Ako u Hrvacku ilegalno uđe stodvajs izbi, a hrvacka pandurija uvati njih devedes i vrati ih nazad priko granice, i ako od tih devedes šta ih je uvatila i vratila nazad priko granice njih šezdes prije toga krvnički isprepička, koliko izbi je uspilo uć u Hrvacku bez da ih je pandurija uvatila?“ Tu je u razredu uletila revijska tišinčuga. Uča Smilja je rekla: „Okej, znan da je malo žešći zadatak, al mućnite malo tikvama… Jel iko zna rješenje?“ Onda je ona Nela Svinjogojstvo dignila ruku u slou moušnu. Uča je rekla: „Ajmo Nela, da čujen…“ Nela Svinjogojstvo je rekla: „Ha, po mojoj računici ispada da ih pandurija nije uvatila tries komada…“ Učiteljica Smilja je pljesnila sa rukama: „Bravisimo! Tačan odgovor! Zdimila si ga isprve!“ Nela je rekla: „Al isto ne kužin…“ Uča je pitala: „Šta ne kužiš, Nela?“ Nela je rekla: „Ne kužin zašto je za ovi zadatak važno da je od devedes izbi šta ih je uvatila, pandurija isprepičkala baš njih šezdes?“ Ona pederica Sandra je uletila: „A šta bi ti tila, Nela? Da ih je isprepičkala svih devedes?“ Nela Svinjogojstvo je rekla: „Ne bi ja ništa tila! Nego kažen da za ovi zadatak to nije bitno!“ Onaj Rino Sajla je dobacijo: „Kako ti može ne bit bitno jel hrvacka pandurija mlati izbe?“ Nela je zarežala: „Nisan ja rekla da to inače nije bitno, nego da nije bitno za ovi zadatak!“ Moj drug Dino je uletijo: „Pa valjda i pandurija ima neki zadatak, jebaga led! Nisu svi zadaci matematički!“ Nela je podviknila: „Ali ja rješavan zadatak iz matuše! A ne zadatak od murije!“ Ona tuljanica Niveska je dobacila: „Ako si rješavala zadatak iz matuše, zašto uopće govoriš da nije važno koliko je izbi pandurija isprepičkala? Šta se ne držiš čiste aritmetike?“ Nela je dreknila: „Govorin da to nije važno za rješenje, glupsonice! Ali ti si tu mač munjena u glavu da to skužiš!“ Samo onda je učiteljica Smilja dignila ruke uzrak i rekla je: „Ajmo, ajmo, dico, malo smirite temzije… Nela, izgleda da te ekipa u razredu nije baš najbolje razumila! Bil nan ti to malo obliže pojasnila?“ Onda je Nela Svinjogojstvo nakašljala se i rekla je: „Znači ovako… Ako je u Hrvacku ilegalno ušlo stodvajs izbi, a pandurija je njih devedes uvatila i vratila priko granice, znači da je tries izbi uteklo panduriji! A ako je od ovih devedes šta ih je ćopila murija isprepičkala njih baš šezdes, to ništa ne utiče na rezultat! Da je naprimjer primjera isprepičkala njih pedes, ili njih sedamdes, svejedno bi bilo tries izbi koje su brisnile! Okej?“ Onaj Kane Šteta je pitao: „Zašto je okej da tries izbi brisne panduriji?“ Ona balibanica Lidija je dodala: „I moš li to malo precimizirat, Nela? Jel ti okej šta je brisnilo samo tries izbi, il šta ih je brisnilo čak tries?“ Nela je arlauknila: „Nisan ja govorila da je to okej! Nemojte mi podvaljivat brume!“ Kane je pitao: „Nego šta si govorila?“ Onda sam ja uletijo: „Nela je tila reć da se ovi zadatak može rješit i ako nas nije briga koliko je izbi hrvacka pandurija krvnički isprepičkala! Jel tako, Nela?“ Nela Svinjogojstvo je zapiljila se prema meni i žmirkala je sa očima. Onda je ona rekla: „Tako je!“ Ja sam rekao: „Eto! Znači, čim nas nije briga koliko je izbi isprepičkala hrvacka pandurija, dolazimo do rješenja!“ Nela je zakolutačila sa očima: „Ama nisan to tila reć, nego…“ Samo moj drug Dino je uletijo: „Okej, Nela, skužili smo! Tila si reć da je učiteljica Smilja krivo zadala zadatak!“ Tu je u razredu opet uletila turbo tišinčina. Učiteljica je prikrstila ruke priko limuna i piljila je u Nelu. Nela je zarumenkila se po faci. Onda je uča njoj rekla: „Molin lipo, Nela! Ako misliš da san ja krivo zadala zadatak, onda to jasno i glasno kaži!“ Nela je zamuckala: „Ama nisan ja…“ Uča je rekla: „Slobodno, bez trunke straja! Ovo je toleramtan i demokraski razred! Ja san otvorena za kritiku!“ Nela Svinjogojstvo je najprvo počeškala se po ćiverici. Onda je ona uči rekla: „Da bi se izračunalo koliko je izbi uteklo hrvackoj panduriji, ne mora se znat koliko je od uvaćenih izbi pandurija isprepičkala! To je višak! Znači, niste krivo zadali zadatak, nego ste ga mogli zadat i drukčije!“ Svi u razredu su šutili. Onda sam ja rekao: „Eeee, al da je učiteljica drukčije zadala zadatak mi uopće ne bi znali da je hrvacka pandurija isprepičkala izbe! Jel tako, Nela?“ Rulja u razredu su klimali sa glavušama. Mala Teica je dobacila: „Ako nema slobodnih medija, barenko ima slobodnih učiteljica!“ Nela je rekla: „Sad ja ispadan neka krkanica jerbo san jaka iz matuše…“ Ja sam pokazao sa prstom u plafonjeru: „Onin gori guzonjama je najdraže da smo jaki matematičari! Da se bavimo sa zbrajanjem i oduzimanjem, umisto da pričamo o cipanju, tamburanju i mučenju nevinog svita!“ Samo onda je uča Smilja dignila kemijsku uzrak i podviknila je: „Okej, Nela, prihvaćan tvoju kritiku! Pošto san krivo zadala zadatak, molinte lipo uzmi ovu penkalu i upiši mi asa u dnevnik!“ Tu je Nela Svinjogojstvo zinila od iznereda. Nama je isto uletila zbunjoza. Uča je zamavala sa kemijskom i rekla je: „Ajmo, Nela! Pošto si tačno rješila zadatak koji san ja krivo zadala, pošteno je da mi zbičiš asa! Moj ti je list zadnji u dnevniku! Brže, šta čekaš!?“ Nela je u roku odma dogegala se do uče i uzela je kemijsku. Uča je nju gledala sa strogoćom i klimnila je prema dnevniku. Nela je otvorila dnevnik da upiše uči jedinicu. Uča Smilja je okrenila se prema razredu i rekla je: „Eto, dico, tako smo na satu matuše naučili našta sliči ova zemlja!“ Nela je pitala: „Našta sliči?“ Uča je rekla: „Prije će se desit da učenica učiteljici daje asa, nego da ministar pandurije daje ostavku!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net