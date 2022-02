Bilježnica Robija K.: Brojila u boji

Ona odrasla rulja iz portuna su imali sastanak u prizemlju. Barba Mario je rekao: „Sad kad struja kreši za dvista posto, ja i moji doma se tačno možemo obisit!“ Barba Jole je rekao: „I moji isto! Nema šanse da to preživimo!“ Onaj Bezmalinović je rekao: „To bi ona gori govna i tila! Da se svi obisimo, da nan portun pritvore u hotel i da unutra usele strane turiste!“ Onaj Kragić je rekao: „Platiću in klinac, a ne račun za struju!“ Moj tata je rekao: „Jebain Tesla sve po spisku! Biće mi rata za struju veća od misečne plaće!“ Barba Jole je rekao: „Svi ćemo pocrkat od gladi! Potamaniće nas ka gaštrapane!“ Barba Mario je rekao: „Mrak mi pada na oči od ove države, majkemi! To se više ne da gledat od gada!“ Onda je onaj Šegvić dignijo kažimprst uzrak i rekao je: „Tačno tako! I ne triba se gledat!“ Rulja su zapiljili se u Šegvića sa nekužitisom.

Onda je Šegvić odgibao nizbrdo u drvarnicu. Onda je on za tri minute vratijo se uza skale nazad. Šegvić je nosijo pinel i kanticu sa masnom piturom. Šegvić je rekao: „Uljana boja! Zelena! Prva klasa!“ Rulja su njega gledali sa tupajom. Šegvić je rekao: „Sa ovin san doma opitura kužinu da ne moran lipit pločice! Nema šanse da se kroz nju išta vidi!“ Rulja su i dalje blejili sa zbunjozom. Onda je Šegvić rekao: „Bezmalinoviću, aj razvali ormarić od brojila!“ Bezmalinoviću je u roku odma kliknilo u glavuši. Onda je on sa kacavidom odvalijo vrata od ormarića di su brojila za struju. Onda je Šegvić uzeo sa pinelom pituravat stakla na brojilima. Šegvić je govorijo: „Saš mi moj kurac očitat struju!“ Barba Mario je rekao: „Čoviče, pa ti si slikarski genije! Mikelanđelo!“ Rulja su klimali sa tikvušama i keserili su se. Šegvić je rekao: „A nema teorije da se ovo skine sa vodon, brale! Pošto je uljana boja! Prva klasa!“ Onda je on dao Kragiću pinel i kanticu i rekao je: „Aj udri drugu ruku!“ Onda su za kvarat od ure rulja gledali u brojila opiturana u zeleno. Tata je rekao: „Drugovi, sastanak je završen!“

Onda su za sedan dana u portun ugibali dvoje barbi iz Elektrodalmacije. Odrasla rulja iz portuna su isti sekund spustili se u prizemlje. Barbe su sa zinutim ustima piljili u piturana brojila. Prvi barba je rekao: „Šta je ovo, jebate irud?“ Kragić je njega pitao: „Šta je kojo?“ Prvi barba je pitao: „Ko van je izmaza brojila sa piturom? Ne vidi se pročitat potrošnja!“ Bezmalinović je rekao: „A ko će ih izmazat? Vandali, jebain pas mater!“ Barba Jole je rekao: „Cili su nan portun zasrali! I plus išarali zgradu izvanka!“ Drugi barba je zakolutačijo sa očima i rekao je: „E znan, vandali koji ne bi tili platit struju…“ Prvi barba je protrljao sa prstom po staklu od brojila i rekao je: „I to uljana boja, čoviče božji! Ovo se ne da skinit sa vodon!“ Šegvić se nakeserijo: „Baš nezgodno!“ Moj tata je vrtijo sa glavom: „Nemoš virovat šta sve vandalima padne napamet!“ Samo onda je prvi barba okrenijo se prema drugom: „Mate, aj donesi razrjeđivač iz auta!“

Onda je Bezmalinović podviknijo: „Koji će ti kurac razrjeđivač?!“ Prvi barba je zarežao: „Pa da skinen pituru sa stakla od brojila! Moran van očitat potrošnju!“ Drugi barba je rekao: „Ne mislite valjda da ste vi prvi šta su in brojila zafastana sa uljanom bojom!“ Šegvić je dreknijo: „A šta ne brišete ono šta je išarano na zgradi, nego ste se odma uvatili brojila?!“ Prvi barba je pitao: „Šta je išarano na zgradi?“ Šegvić je rekao: „Plenkoviću jebente uglavu! Šta se praviš da nisi vidija! Dva metra ti je velik grafit kraj ulaza u portun!“ Prvi barba je rekao: „Sori, ekipa, ja nisan zadužen za zgradu, nego za brojila od struje! Mate, aj donesi razrjeđivač!“ Samo onda je barba Mario uletijo: „Čekaj malo, prika! Pa nemoš ti po našin brojilima radit šta te volja!“ Moj tata je rekao: „Tako je! Nemoš sa razrjeđivačem nasrtat na tuđe privatno vlasništvo!“

Prvi barba je rekao: „Otkad su brojila vaše privatno vlasništvo?“ Barba Jole je rekao: „Otkad nan je priklani Elektrodalmacija naplatila po dvistapedes kuna za prominit ih! Ako san mora pljunit dvistapedes kuna, onda znači da je brojilo moje! Kapito?“ Drugi barba je podviknijo: „Ali kako ćemo van očitat struju, jebaga jarac?“ Barba Jole je rekao: „Šta to mene kuri bolac! To je tvoj problem! Samo mi neš činit štetu na privatnoj imovini!“ Kragić je rekao: „Tako je! Nisan je proliva krv u ratu zato da mi svaka guba štrca sa razrjeđivačen po brojilu!“ Drugi barba je rekao: „A to šta su van ih navodni vandali namazali sa piturom, to ništa, je li?“ Bezmalinović je rekao: „Tošmo mi sa njima rješit! Ne brigaj se ti za to!“ Kragić je rekao: „Samo me nemoj činit da iden doma po kalašnjikov, to mi je ratna uspomena…“ Onda je prvi barba okrenijo se prema drugom: „Mate, sa ovin se ludašima nema smisla natezat! Aj zovi panduriju!“

Onda je za po ure u portun ugibao onaj barba Evelin iz pandurije. Barba Evelin je rekao: „Da čujen, ekipa! Di je problem?“ Prvi barba je pokazao sa prstom: „Brojila za struju su opiturana sa uljanom bojom! Ovi ovde ludaši kažu da su to učinili vandali, al mi mislimo sa su…“ Barba Evelin je rekao: „A vidin da je cili portun išaran i zasran! Plus i zgrada sa vanjske strane! Drito do ulaza je grafit od dva metra Plenkoviću jebente uglavu!“ Prvi barba je rekao: „Šjor murac, mi vas nismo zvali zbog Plenkoviću jebente uglavu!“ Barba Evelin je podviknijo: „A zašto niste? A? To vas ja pitan!“ Drugi barba je rekao: „Mi smo zaduženi za brojila, a ne za zgradu! Mi samo oćemo očitat struju!“ Barba Evelin je rekao: „E znan! Al meni ka panduru nije toliki problem šta se ne može očitat struja, nego šta se može očitat Plenkoviću jebente uglavu! Bereš?“

Barbe iz Elektrodalmacije su piljili u barba Evelina sa težim ošamutom. Onda je prvi barba pitao: „I šta ćemo sad?“ Barba Evelin je rekao: „A ništa! Saćemo sastavit zapisnik i podnit prijavu protiv nepoznatog počinitelja!“ Drugi barba je pitao: „Šta to znači?“ Barba Evelin je raširijo ruke: „Znači da je istraga u toku!“ Prvi barba je pitao: „A jel možemo mi dok je istraga u toku sa razrjeđivačen skinit pituru sa stakla od brojila?“ Barba Evelin se nasmjehuljijo: „Nou ćens, darling! Ovo je sad misto zločina! Nema pristupa!“ Drugi barba je pitao: „A koliko će dugo istraga bit u toku?“ Barba Evelin je rekao: „A ono, standardno, sedan-osan godina, ne više!“ Prvi barba je podviknijo: „Pa kako ćemo očitat struju, čoviče božji?!“ Barba Evelin je dreknijo: „Šta to mene kuri bolac! To je vaš problem! Samo bi još falilo da pandurija radi posal Elektrodalmacije!“

Onda su barbe iz Elektrodalmacije otpičili iz portuna sa popišanim facama. Rulja su keserili se i tapšali su murca po leđima. Barba Mario je rekao: „Svaka ti čast, Eveline, maher si na kvadrat! Ajmo sad svi do mene drmnit po jednu lozu!“ Barba Evelin je rekao: „Važi, važi! Samo prvo moramo uzet podatke! Posal je posal!“ Bezmalinović je njega pitao: „Šta će ti naši podaci, jebaga ćuk?“ Barba Evelin je rekao: „Ma neću ja od vas uzet podatke, nego vi od mene! Bereš? Aj zapišite mi adresu!“ Rulji je uletila revijska zblentoza. Onda je barba Evelin nagnijo se prema naprid: „Gleajte, ekipa! Ja živin tu malo dalje u Svilajskoj! Šta znači da će ova dva kretenoida sutra doć u moj portun! Jel tako?“ Rulja su klimali sa glavušama. Barba Evelin je dignijo livu ombrvu i rekao je: „Šta takođe znači da ja, ka neko ko van je učinija uslugu, očekujen da već večeras moja zgrada bude i iston stanju ka i vaša! Želin isti slikarski rad!“ Onda je on dignijo i desnu ombrvu i rekao je: „Jesmol se razumili?“

Rulja su najprvo malo dumali sa smrknutim facama. Onda je barba Jole rekao: „Nou frks, razumili smo se!“ Moj tata je rekao: „Poznajemo mi sve te vandale! Ništa nan je lakše sa njima se dogovorit!“ Barba Evelin je rekao: „Okej! Ajmo onda na lozu!“ Samo onda je Šegvić rekao: „Čekaj malo, Eveline! Jel oćeš da se opitura samo tvoje brojilo, il i od svih drugih stanara?“ Barba Evelinu je uletilo čudilo: „Ko je spominja brojila, jebate?“ Bezmalinović je pitao: „Nego o čemu pričaš, čoviče?“ Barba Evelin je rekao: „O grafitu kraj ulaza u portun!“

Robi K. (IIIa)

