Bilježnica Robija K.: Delirij uskrsa

Moj dida je lovija ribu sa onim svojim frendovima barba Toninom i don Josom. Oni tri su sidili na muliću ispod didove kuće na Šolti i bacili su tunje u more. Plus su pušili španjulete i drinkali su po travaricu iz bićerina. Don Joso je uzdahnijo: „Koja divota, čoviče! Fala ti bože da je oni cirkus doša kraju!“ Barba Tonino je njemu rekao: „Satra te uskrs, a?“ Don Joso je rekao: „Do daske! Čin dođe uskrs, meni se diže kosa na glavi! Blagosiljaj sirnice, škropi piturana jaja, krizmaj, krsti, misa ujutro, misa u podne, misa naveče, veliki četvrtak, veliki petak, veliki kurac palac… Nemoš dignit glavu od posla, čoviče!“ Moj dida je rekao: „A e!“ Barba Tonino je rekao: „A e!“ Don Joso je rekao: „Da bar virujen u boga, bilo bi mi mrvu lakše!“

Onda su njih tri mučali i piljili su u tunje. Samo nije se njima riba vatala na eške. Onda je moj dida pitao: „Kako se to desilo, Joso, da si ti ka ljuti ateista posta pop?“ Don Joso je rekao: „A čuj, desija se život! Ćaća mi je partija kad san bija skroz malešan, pa me mater posli poslala u sjemenište! Rekla je – biće doma jedna usta manje! A tiš lipo imat pun pjat i čistu postelju! Neš morat rmbačit za priživit! A to šta ne viruješ u boga, sine, ne znači da bog ne viruje u tebe!“ Dida i barba Tonino su vrtili sa glavama i smjehuckali su se. Don Joso je rekao: „I bila je skroz u pravu, svetica! Jerbo kad zaboravin prikovremene sate za uskrs i božić, meni je ka bog! Svakog prvog legne plaćica, švore kuvaju i peru, nediljon malo drobin pizdarije na misi, a ostatak vrimena sa frendovima lovin ribu i pijen travaricu!“ Moj dida je rekao: „A e!“ Barba Tonino je rekao: „A e!“

Onda je don Joso rekao: „Doduše, malo me jebe šta radin za zločimačku organizaciju! Al tješi me šta i papi Franji crkva ide na ganglije!“ Barba Tonino je rekao: „Meni to ne ide u glavu, ljudi! Kako je takva očajna i kriminalna crkva mogla dat tako dobrog papu?“ Moj dida je odmahnijo sa rukom: „Ma to je čista kamiflaža…“ Barba Tonino je rekao: „Al Franjo je nom plus ultra, čoviče! To mi je isto ka Hrvacka u vrime Mesića! Ono, kurac od države, a presjednik prva liga!“ Dida je rekao: „To je isto bila kamiflaža! Jedino se u slučaju druga Tita poklopilo da i vođa i organizacija budu na svon mistu!“ Don Joso je drmao tunju i rekao je: „Al zašto neće da grizu, jebain pas ćunku? Tri ure sidimo za ništa! Cidimo već drugu bocu!“ Barba Tonino je dignijo livu ombrvu: „A da ti, Joso, ipak izmoliš koji očenaš? Možda bi se neka komarča uvatila na ešku?“ Don Joso je naperijo sa kažimprstom: „Nemoj hulit, Tonino! Ne postoji bog zato da bi tebi ispunjava želje! Kapito? Nego ne postoji i tačka!“ Onda su svi troje rikavela od smijade i sipnili su po bićerin.

Samo onda je jedan barba doprdecao sa sa kajićom do isprid mulića. Barba je imao dugu sidu kosu i bradu. Dida je njemu dreknijo: „Miči se odatle, papane glupi! Pokidaćeš nan tunje!“ Barba Tonino je viknijo: „Gasi tu pentu, debilčino! Svu ćeš nan ribu rastirat!“ Barba je rekao: „Koju ribu, jebate? Od jutros tu sidite za ništa!“ Don Joso je dreknijo: „Pa šta je to tebe briga? Aj briši na drugi kraj vale! Nemoj me silit da ti itnen bovan u kajić!“ Onda je barba ugasijo pentu i pitao je: „Jesil ti možda oni pop šta ne viruje u boga?“ Don Joso je rekao: „Šta te kuri bolac!“ Barba je rekao: „Pa ne znan… Pop koji ne viruje u boga, to je ka brujet bez ugora! Il ka ćevapi bez kapule!“ Don Joso je rekao: „Vidi ga šta je divlji, čoviče! Ne samo da nan tira ribu, nego još dili ricete za brujet i ćevape!“ Barba je rekao: „Al grišiš, pope, teško grišiš…“ Don Joso je okrenijo se prema ekipi: „Ljudi, oću puntat ovog kretineta sa bovanom?“ Samo barba je ustao na noge u kajiću i rekao je: „Evo, sad kad se počešen iza livog uva, svakon će van na tunju uletit po komarča!“

Dida i njegovi frendovi su barbu gledali sa čudilom. Onda je barba počeškao se iza livog uva. Onda su ekipi počele se trzat tunje. Onda je moj dida izvuka na mulić komarču od po kila. Barba Tonino je izvuka komarču od tri kvarta. Don Joso je izvuka komarču od kila. Onda je barba iz kajića viknijo: „Šta sad kažeš, pope? A?“ Don Joso i ekipa su gledali u komarče na muliću sa raskobečenim očima. Plus su zinili sa ustima na kvadrat. Barba je rekao: „Aj sad nadijte eške i itnite tunje nazad u more!“ Onda su ekipa nabrzihen nadili eške i bacili su tunje u more. Barba je rekao: „Sad kad se počešen iza desnog uva, svakon će van na tunju uletit po lubin!“ Onda je barba počeškao se iza desnog uva. Onda su ekipi počele se trzat tunje. Samo don Joso je dreknijo: „Stanite, ekipa! Stoj! Nemojte vadit tunje iz mora!“

Tu je barbi u kajiću uletila zbunjoza. U moru su koprckali se lubini od po dva kila šta su se uvatili na tunje. Samo moj dida i ekipa ih nisu vadili na mulić. Don Joso je stavijo ruke na kukove i rekao je barbi u kajiću: „Doša si nas pravocirat, je li klipsone? Oš nas poljuljat u našoj nevjeri, a?“ Barba Tonino je rekao: „Doša si nan ogadit ribolov! E pa jeben tebe i tvoje lubine!“ Moj dida je rekao: „Misliš da smo ti mi ka oni krelci iz biblije šta si in zavrtija mozak sa par kili oborite ribe! Malo kurac!“ Don Joso je rekao: „Samo nan još fali da nas cila Šolta zajebaje! Da govore – vidi one ludaše, išli bacat tunje na mulić, a vratili se doma ka vjerski fanatici!“ Dida je rekao: „Malo kurac!“ Barba Tonino je rekao: „Ka da nama nije kjaro da smo nalili ćuture sa travaricon, pa smo pali u takvi delirij da nan se ukaza bog u kajiću!“ Don Joso je rekao: „A e! Popili smo kišu isusovu!“ Dida je rekao: „A e! Oćemo još po jednu?“

Barba u kajiću je dreknijo: „Ali niste u deliriju, jebaga irud! Ovo je sve stvarno!“ Dida je odmahnijo sa rukom: „Je, je, kako ne! Daj odjebenzi, čoviče! Idi brumavat nekog drugog!“ Don Joso je rekao: „A baš, dosadan si ka proliv! Aj lipo produži sa kajićom do Brača, tamo su ti malo žešći katolici! A i manje loču!“ Barba Tonino je rekao: „Oni ti briju na mađijoničare! Plus bi dali dupe za tri komarče! A mi ćemo sutra kad se otriznimo ovo prepričavat ka dobru bazu!“ Barba u kajiću je zakolutačijo sa očima i zlamenovao se: „Ujme oca, isina, iduha… Ja još nisan sreja ovako bandoglav svit! Daš in dokaze iz prve ruke, a oni opet pivaju po svoju!“ Dida je njemu rekao: „Koje dokaze, čoviče? Pa lako ti se češat iza uva i prodavat nan liše trikove! Nego, kad si mrga, i kad je već uskrs, aj se ti počeši po jajcu! Pašmo onda vidit šta će nan se uvatit na tunje!“ Barba je živnijo u roku odma: „Niks problemos! Oćul po livon ili po desnon jajcu?“ Barba Tonino je rekao: „Po onon sa velikim J!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net