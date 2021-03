Bilježnica Robija K.: Dupla ambulanta

Moj dida sa Šolte je sa drugom ruljom čekao isprid ambulanti za dobit vakcimu. Sa njim je bijo onaj njegov frend barba Tonino. Barba Tonino je didi rekao: „Ako ovi tupamarosi misle da ja neman drugog posla nego ćukit isprid ambulanti i čekat cjepivo, skroz su u pravu!“ Dida je rekao: „Buden li mora čekat još uru vrimena, toliko ću popizdit da ću čekat još uru vrimena!“ Samo onda je izgibala neka teta sa spiskom i prozvala ih je. Moj dida je ušao u livu ambulantu. Barba Tonino je ugibao u desnu.

Doktorica u livoj ambulanti je didi pokazala rukom na katrigu i rekla je: „Sidite tu! Samo ćemo časkon uzet podatke, pa će van sestra žbeknit vakcimu!“ Moj dida je sijo na katrigu. Sestra je za jednim stolićom punila inekciju sa vodicom iz bočice. Dida je nagnijo se prema doktorici i rekao je: „Molinvas lipo, ja bi tija da mi žbeknete rusku vakcimu!“ Doktorica je rekla: „Nemamo ruske vakcime, šjor!“ Didi je uletilo čudilo: „Kako nemate?“ Doktorica je rekla: „Lipo, nemamo! Imamo samo američko cjepivo!“ Dida je rekao: „Ja bi onda rađe sačeka da dođe rusko!“ Doktorica je rekla: „Možete vi čekat, moj šjor, al ko zna oćetel ga ikad dočekat!“ Dida je pitao: „Šta, al ga nema na tržištu?“ Doktorica je rekla: „Ima ga na tržištu, al se neko usra ka grlica, pa ga se ne smi kupit!“ Dida je pitao: „Zašto, jebate?“ Doktorica je rekla: „Zato šta samostalna i suverena Hrvacka mora čekat njemačku dozvolu da kupi ruske vakcime! A ovih američkih smo dobili samo za prvu pomoć! Vidite da cjepimo samo najstarije i najbolesnije!“ Dida je namrštijo ombrve. Onda je on pitao: „Šta sa tin oš reć? Da san ja najstariji i najbolesniji?“ Doktorica je rekla: „Pa niste samo vi! Ima vas još… nekoliko!“ Dida je raširijo ruke i rekao je: „Jebate dragi irud, dođeš u likara, a onda te uzmu vriđat…“ Onda je on unijo se doktorici u facu i rekao je: „Pa jel ti znaš, ženska glavo, da se meni svako jutro, čin se probudin, digne njonjo?“ Doktorica je pitala: „Koji njonjo?“ Dida je zamavao sa kažimprstom i rekao je: „Znaš ti dobro koji njonjo!“ Doktorica je spustila cvike navr nosa i zapiljila se u dida. Onda je ona pitala: „I?“ Dida je rekao: „Šta i? Pa ne bi mi se diza njonjo da san star i bolestan!“ Doktorica je rekla: „Okej, ako ste tako zdravi i vitalni, kako ste onda došli na red za cjepljenje?“ Dida je opalijo lakši kes i rekao je: „A znaš i sama kako to ide… Uletija san priko veze, pošto mi je zet poznata ličnost!“ Doktorica je rekla: „Je li? A po čemu van je to zet poznat?“ Dida je rekao: „Zet mi je poznat ka najveći kretenoid u ovoj zemlji!“ Doktorica je cijuknila: „N bava kua? Vi ste, znači, punac od Plenkovića?“ Dida je pitao: „Kojeg Plenkovića?“ Doktorica je nagnila se prema njemu i rekla je: „Onog zbog kojeg nema ruske vakcime!“

Doktorica u desnoj ambulanti je barba Toninu pokazala rukom na katrigu i rekla je: „Sidite tu! Možete skinit košulju i zavrnit rukav od majice, pa će van sestra začas žbeknit vakcimu!“ Onda je barba Tonino skinijo košulju i zavrnijo je rukav od majice. Onda je sestra dogibala do njega da namaže mu rame sa vatom i kresne mu vakcimu. Onda je sestra rekla: „Vidi, vidi, imate na ramenu istetoviranog nekog lika! Ajme šta mi je to smišno!“ Barba Tonino je rekao: „Nije to neki lik, glupsonice, nego drug Tito!“ Sestra je rekla: „Dobro, otkud ja znan…“ Barba Tonino je podviknijo: „Ako ne znaš ko je drug Tito, kako si mogla postat medicinska sestra!“ Sestra je rekla: „Pa nisu mi poznati svi ti pivači i glumci…“ Barba Tonino je dreknijo: „Koji pivači i glumci, jebenliti krvavu nedilju!? Jel ti to, mala, mene namjerno pravociraš?“ Samo onda je doktorica uletila: „Ama smirite se, šjor, vidite da je još mlada i zelena! Jedva je punoljetna, ne zna ko joj glavu nosi… Morate bit kul kad primate vakcimu, da van ne ulete nuspojave!“ Barba Tonino je rekao: „Okej, okej, evo smirija san se…“ Sestra je njega pitala: „Oćete da vas onda žbeknem u drugo rame?“ Barba Toninu je uletilo nekuženje: „Zašto bi me žbeknila u drugo rame?“ Sestra je rekla: „Pa ono, mislin, da van ne oštetin druga Tita!“ Barba Tonino je rekao: „O čemu ti pričaš, jebate? Pa ja san ovde i doša zato da drug Tito dobije vakcimu!“ Sestra je zinila sa ustima. Barba Tonino je rekao: „Ne moraš ga baš ubost u oko, al u čelo ili obraz obavezno!“ Tu je u ambulanti uletila tišinčuga. Barba Tonino je okrenijo se prema doktorici i pitao je: „Jel to okej, doktorice? Da ja ka korisnik zdrastvenog osiguranja poslužin samo ka veza priko koje će drug Tito primit cjepivo?“ Doktorica je klimnila sa glavom i rekla je: „Naravski da je okej! Naša je obaveza da procjepimo šta više stanovništva!“ Barba Tonino je rekao: „Mislin, svi mi znamo da drug Tito živi vječno, al isto je bolje da dobije vakcimu protiv korone! Šta je sigurno, sigurno je! Jel se slažete?“ Doktorica je klimnila sa glavom i rekla je: „Naravski da se slažen! Pogotovo šta je juče ovde doša neki vaš sa Šolte, kako se ono zva… jel Franino?“ Barba Tonino je rekao: „N bava? I Franino je znači bija?“ Doktorica je rekla: „Je, je, samo šta je on ima tetoviranog Isusa!“ Barba Tonino je rekao: „E, a moga san i mislit!“ Doktorica je rekla: „I isto je tija da on posluži samo ka veza priko koje će Isus dobit vakcimu!“ Barba Tonino je vrtijo sa glavom i govorijo je: „C, c, c…“ Doktorica je rekla: „Kaže on meni, znan ja da je Isus uskrsa i da je besmrtan, al isto ga je bolje dodatno zaštitit! Vrag je korona!“ Barba Tonino je pitao: „I? Jel se onda Isus cjepija?“ Doktorica je rekla: „Naravska stvar! Spičili smo mu vakcimu drito u čelo! Doduše, Franino je posli toga pa u šok, pa smo morali zvat hitnu i zdekovat ga u bolnicu!“ Barba Tonino je zinijo: „Nemoj me jebat?! Ali ima nuspojava od vakcime?“ Doktorica je rekla: „A čujte, nije da ih nema, određeni rizik uvik postoji…“ Barba Tonino je raskobečijo oči od strave i zastenjao je: „Čoviče…“ Doktorica je rekla: „Šta možemo, čovik mora malo rizikovat za zdravlje najdražeg vođe! Al ja san sigurna da se vi ne morate bojat!“ Barba Tonino je cijuknijo: „Zašto si tako sigurna, jebate?“ Doktorica je rekla: „Zato šta ste vi tetovirali druga Tita na ramenu, a Franino je Isusa na prsima!“

Poslje su doktorica iz live ambulante i doktorica iz desne ambulante sidile u kužnici na pauzi. One su pile kavicu i pušile su po španjulet. Liva je rekla: „Ja mislin da nema luđih pacijenata od ovih sa Šolte…“ Desna je rekla: „Nemoj mi ništa govorit, koma na kvadrat…“ Liva je rekla: „Satrali su me, čoviče…“ Onda su njih dvi šutile i piljile su u zid. Onda je desna ugasila španjulet u čikopelnicu i rekla je: „Ajmo dalje radit, ljudi čekaju…“ Liva je rekla: „Ma nek čekaju, boli me njonjo…“ Desna je pitala: „Koji njonjo?“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net