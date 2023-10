Bilježnica Robija K.: Električki romobil

From: mojamama@gmail.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Postovana Smiljo,

ostala san paf i u soku kad san cula da je moj Robi popija asa iz zadace iz hrvackog. Nije da mene cudi sta je debilko zaradija jos jednog asa, jer posto ionako ima ase iz skoro svih predmeta, nego je ovi put bija dosa cili hepi iz skole. Reka je da su pisali zadacu na temu „Moja domovina“ i da je on to napisa, citiran, FENOMENALNO. Da ce dobit barenko tricu ili cetvu. A da je on uciteljica da bi sebi da cistu peju. I onda cujen da si mu spicila asa. Pa sta se desilo, za gospu blazenu?

Pozdrav,

Robijeva mama

From: ucasmilja@yahoo.com

To: mojamama@gmail.com

Cuj, draga, tvoj Robi je napisa u zadaci, sa zadanon temom „Moja domovina“, da bi on volija svoju domovinu malo sire obac i razgledat, al da mu zato triba elektricki romobil, jerbo da ne moze pjeske. Onda pise da je pita cacu i mater da mu kupe elektricki romobil, al da su mu oni rekli da odjebe u skokovima. Da su ionako pod teskin kreditima, da jedva imaju za spizu do kraja miseca, i to na bazi rizi i kumpira, da ne mogu mu kupit njanci nove patikice nego da mora obilazit domovinu u starin i poderanin. Onda pise da mu je tata reka, citiran, „da zivimo u nekoj normalnoj zemlji ima bi i elektricki romobil i bicikletu, al posto zivimo u Hrvackoj mos imat kurac“. Onda ide zakljucak zadace, citiran, „Moja domovina je poznata po tome sta dica ne mogu imat elekricke romobile, nego umisto toga mogu dobit nesto sta je sporka ric“. Sta cu, morala san mu zavidat asa.

Smilja

From: mojamama@gmail.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Uz duzno postovanje, Smiljo, moj mali je u zadaci napisa zivu istinu. Dica su mi deboto gladna, ne moremo platit racune za struju, jedva vezijemo kraj sa krajom, a obadva radimo. To mozemo zafalit ovakvoj Hrvackoj i lupeskoj bandi na vlasti. To je jedna septicka jama a ne „Moja domovina“! I onda uz cili ti jad i muku mi jos i dite dobije asa iz zadace iz hrvackog. A zasto? Zato jerbo iznosi istinu na vidilo. Sramota!

From: ucasmilja@yahoo.com

To: mojamama@gmail.com

Ja te skroz razumin, draga, viruj mi. Al vi se u familji morate dogovorit jel vas zanima istina il vas zanima pozitivna ocjena. Posto se sa istinom ne dolazi do pozitivne ocjene. Ne kuzin sta Robi nije moga pod naslovon „Moja domovina“ pisat o lipotama Jadranskog mora, o prekrasnin otocima, sumovitin planinama, zitnin poljima i uspjesnoj turistickoj sezoni. To su u svojin zadacama drobile one streberice iz razreda i ja san in svima dala cetve i peje.

From: mojamama@gmail.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Ako si njima dilila cetve i peje za cistu ligadinu i propagamdu, mogla si i mom Robiju dat barenko duju. Jeben ja drzavu, odnosnotojest „Moju domovinu“, ako se za iznosenje golih cinjenica fasuje negativna ocjena!

From: ucasmilja@yahoo.com

To: mojamama@gmail.com

Gole cinjenice su ti dobre za matematiku i prirodu, al nisu za hrvacki. U zadaci iz hrvackog se od ucenika trazi masta, fantazija i umjetnicka vizija… Da se razumimo, ja bi Robiju glatko dala duju, al problem je sta te zadace posli cita ona glupanderica od direktorice. To je jedna hadezeovska kravetina koja me cilo vrime drzi na nisanu. Dvista posto bi mi uvalila otkaz kad bi ja dala pozitivnu ocjenu za takvu zadacu. I plus bi me optuzila da san losa Hrvatica, pa me nijedna druga skola ne bi tila zaposlit. Zenska je cisti mrak, kunen ti. Ide okolo i govori da jebace mi mater jer posto da ja okolo govorin da je ona jedna hadezeovska kravetina. Sta je totalna izmisljotina.

From: mojamama@gmail.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Covice bozji, pa ti hadezeovci su ka kuga i kolera. Unistavaju i truju sve prid sobon. Pogleaj onog mamlaza na celu Vlade. Pogleaj onu koruptiranu bandu oko njega. Pritvorili su „Moju domovinu“ u zadnju skovacu. Neman rici!

From: ucasmilja@yahoo.com

To: mojamama@gmail.com

Sta da recen, draga, svaka ti je na mistu… Al ja bi najradje da Robi ponovo napise zadacu i da mu ja dan duju, jerbo moran imat neko pokrice radi one krave hadezeovske. Moze to sad doma napisat, pa da mi ti sibnes na ovi imejl. Samo par rici o „Mojoj domovini“, ono, zadnja ligadina, plavo more, zelene visoravni, uspjesna turisticka sezona, kurac-palac… To ce on u dvi minute.

From: mojamama@gmail.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Sad smo ja i caca mu pricali sa malin majmunon, al nece ni da cuje. Govori da ne dolazi u obzir da on laze za pozitivnu ocjenu, da nije on novinar HRT-a. Caca mu je isa tumacit da nije u nasoj domovini sve goli kurac, nego da ima i lipih stvari. Onda mu je, molinte lipo, Robi reka da postoje dvi Hrvacke. Da je jedna Hrvacka ona na Mejama, di zive lupezi, mafijasi i hadezeovci, a da je skroz druga Hrvacka na Kmanu i na Ravnin Njivama di zivi sirotinja ka njegovi roditelji. Muzu mi je to bilo malo sumljivo, pinku pripametno za njega, pa ga je pita da di je to cuja. Debilko mu je reka da je to cita kod nekog Krmeze i da mu je dosla imspiracija. Neznan ti sama sta da radin.

From: ucasmilja@yahoo.com

To: mojamama@gmail.com

Nikako nije dobro da dite u trecen razredu cita Krlezu (ne Krmezu)! Sazna li to ona hadezeovska kravetina stoposto ce ga izbacit iz skole! Krleza (ne Krmeza) je iz lektire za osnovnu sutnut u lektiru za srednju skolu, da ne truje malu dicu, a u srednjoj ionako niko nista ne cita. Ja bi na tvon mistu Robija malo zesce stisla da caskom napise par pizdarija o „Mojoj domovini“, sta ga to kosta, pa mi ti to sibni na ovi imejl. Ja cu mu isti sekund izbrisat asa i upisat duju. Ono, samo par rici, zadnji shit, masline pune plodova, miris lavande, kamen i draca, uspjesna turisticka sezona… Ako triba, razvali mu dvi iza usiju. Jebemu jarca, jel nije bolje popit trisku, nego asa iz hrvackog?

From: robik@earthlink.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Uvazena i velepostovana uciteljice Smiljo!

Obavjestavan vas da san nakon teskih i iscrpljivajucih pregovora sa roditeljima ipak prista da ponovo napisen zadacu iz hrvackog i ispravin nezasluzenog asa. Napominjen da san to ucinija iako mi se zbog stravicnih pregovora sa mamom i tatom naglo pogorsalo zdrastveno stanje, skocila mi je fibra, zabolija me drob, a dobija san i teski proliv.

Srdacan pozdrav!

From: ucasmilja@yahoo.com

To: robik@earthlink.com

Robi, duso, okej je sta si mi izlozija cili svoj zdrastveni bilten, al nisi mi posla zadacu, jebemu misa potopira. Jesil je je zaboravija prikacit na atacment? Jel znas ti ko ti glavu nosi? Ajde mi lipo to sta si napisa sibni na ovi imejl da ti mogu zatefterit zasluzenu duju.

From: robik@earthlink.com

To: ucasmilja@yahoo.com

Pa reka san da san ima teski proliv. Znaci, prvo san stavija zadani naslov, „Moja domovina“, onda san napisa zadacu i onda je izlija u zahod.

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net