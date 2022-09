Bilježnica Robija K.: Kratka povijest baluna

Ja sam lupnijo sa obe ruke po stolu i viknijo sam: „Ali obeća si daš mi kupit balun, tata! Pa nemoš sad tako krvoločki zajebat rođeno dite!“ Tata je rekao: „Znan da jesan, sinak, al viš kakva je ispala situacija! Nisan ja kriv! Moramo ti mater i ja kupit debelu jaketu za početak škole, možda čak i kapot! A ne možemo kupit i jaketu i balun! Jel ti znaš pošto je mantel buvel?“ Ja sam rekao: „Ali obeća si, tata! Zakleja si se na pokojnu ti mater! Riga mi se od roditelja koji tako lupeški varaju svoju dicu!“ Tata je rekao: „Ama nisan te iša varat, klipsone, nego je ispala takva situacija! Viša sila! Moraš imat jaketu za početak škole! Aj reci, jesan li ti ja ikad pri nešto obeća, a da nisan ispunija?“ Ja sam rekao: „Jesi, miljon puta!“ Tata je zinijo: „Miljon puta?“ Ja sam rekao: „Je, miljon puta!“ Tata je rekao: „Okej, al ovo nije takvi slučaj! Ovo je specijalni slučaj! Nemamo ti mater i ja dosta šoldi za kupit i balun i jaketu, a bez jakete nemoš u školu! I basta! Gotova priča!“ Ja sam pitao: „Zašto ne mogu bez jakete u školu?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto ove zime neće bit grijanja u školi! Šta znači daš se ako sidiš u razredu bez debele jakete smrznit ka pička i krepucnit! Pa neš moć ni igrat na balun, čak i da ga imaš!“ Ja sam pitao: „Zašto neće bit grijanja u školi?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto dolazi teška kriza, jebaga led! Gledaš li ti ikoji kurac na televiziji? Viš da se cila Evropa sprema za ledeno doba!“ Ja sam pitao: „Zašto dolazi teška kriza?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto vlada stravična nestašica goriva i emergenata! I onda je tržište prolupalo! Šta znači dašmo ove zime u jaketama i kapotima sidit i doma, a ne samo u školi!“ Ja sam pitao: „Zašto vlada nestašica goriva i emergenata?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto je oni degenerik u Moskvi zavrnija špinu! Pa je lipo ciloj Evropi uskratija isporuku plina! A kad nema plina, nema ni struje ni grijanja!“ Ja sam pitao: „Zašto je degenerik u Moskvi Evropi uskratija isporuku plina?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto su Evropa i Amerika Rusiji udrile samkcije! Pa je onda degenerik bekendom opalija ritern!“ Ja sam pitao: „Zašto su Evropa i Amerika Rusiji udrile samkcije?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto je Rusija napala Ukrajinu!“ Ja sam pitao: „Zašto je Rusija napala Ukrajinu?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto je Ukrajina tila uć u Nato!“ Ja sam pitao: „Zašto je Ukrajina tila uć u Nato?“ Tata je rekao: „Zato da je ne napadne Rusija!“ Ja sam pitao: „Zašto je onda Rusija ipak napala Ukrajinu, iako je Ukrajina išla uć u Nato da je ne bi napala Rusija?“ Tata je rekao: „Kakvo ti je to pitanje? Nemoj mi sad počet srat da ispadne ka da ne znamo ko je agresor, a ko žrtva! Rusija je napala Ukrajinu prije nego šta je ona uspila uć u Nato! Bolesnik iz Moskve je reka da oni okupacijon Ukrajine oće zaustavit Ameriku, jerbo da se Amerika priko Natoa širi na istok!“ Ja sam pitao: „Zašto se Amerika priko Natoa širi na istok?“ Tata je rekao: „Zato da se Rusija ne bi širila na zapad, normalna stvar!“ Ja sam pitao: „Zašto se Rusija širi na zapad?“ Tata je rekao: „A jebiga, sinak, velike sile se uvik negdi šire! Da se ne šire, ne bi ni postale velike! Njemačka se, naprimjer primjera, pri osandes godina širila na sve četri strane svita!“ Ja sam pitao: „Zašto se Njemačka širila na sve četri strane svita?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto je tila postat velika sila! I plus je imala degenerika na vlasti! Tad su Njemci nemilo trošili plin da mogu pobit miljone Židova, a sad ga nemaju ni za grijanje! Sad je štednja, miki!“ Ja sam pitao: „Zašto su Njemci pobili miljone Židova?“ Tata je rekao: „Zato šta su bili ukurcu!“ Ja sam pitao: „Zašto su bili ukurcu?“ Tata je rekao: „Sve države koje zaglume velike sile su ukurcu, sinak! Svaka ima nekog neprijatelja šta ga mora potaracat! I plus nekog manijaka za velikog vođu! Samo šta Njemci više nisu velika sila!“ Ja sam pitao: „Zašto nisu?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto su Amerikanci postali veća sila od njih! Pa in sad Njemci ližu dupe i luštravaju postole!“ Ja sam pitao: „Zašto Amerikanci nisu pobili miljone Židova, ako su velika sila?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto su pri toga pobili miljone Indijanaca!“ Ja sam pitao „Zašto su Amerikanci pobili miljone Indijanaca?“ Tata je rekao: „Zato da in otmu cilu Ameriku pri nego šta se ova i zvala Amerika! Jel ti znaš, sinak, da Amerike ne bi ni bilo da se unazad parsto godina Evropa nije išla širit na zapad?“ Ja sam pitao: „Zašto se Evropa išla širit na zapad?“ Tata je rekao: „Pa sad san ti objasnija, tupsone! Gorivo i emergenti! Tribalo je uzet tuđa materijalna, a donit svoja duhovna dobra! Znači, maznit teritorij i proširit viru Isusovu!“ Ja sam pitao: „Zašto je tribalo proširit viru Isusovu?“ Tata je rekao: „Eee, pa nema ti vojne invazije bez božjeg blagoslova, moj miki! Niks paradajz! Zapanti dobro sinak, iza svakog genocida stoji neka vira i neka crkva!“ Ja sam pitao: „Zašto iza genocida stoji vira i crkva?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto svaka vira i svaka crkva misli da svi ljudi na svitu moraju pripadat baš toj viri i baš toj crkvi! I onda, logično, pičvajz ne prestaje!“ Ja sam pitao: „Zašto pičvajz ne prestaje?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto crkava i vira ima prepun kurac, a čovječanstvo je samo jedno! Znači, nonstop traje grupno silovanje! Krizi nikad kraja!“ Ja sam pitao: „Zašto nonstop traje grupno silovanje?“ Tata je dignijo kažimprst: „Gorivo i emergenti, malopri san ti reka! Jesu li još u srednjen viku križari išli u pohode sa zapada na istok? Jesu! A jesu li osmanlije pičile sa istoka na zapad? Jesu! Samo šta su jedni klali pod znakon križa, a drugi pod znakon polumiseca!“ Ja sam pitao: „Zašto su klali pod znakon križa i polumiseca?“ Tata je rekao: „Nije baza u križu i polumisecu, jebaga patak! Mogli su klat i pod Miki Mausom! Ili, štajaznan, pod ušatin U, ka u staron Rimu! Baza je da se osin teritorija mora okupirat i čovikov mozak!“ Ja sam pitao: „Zašto se mora okupirat čovikov mozak?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto su velike crkve i velike sile skužile da će ljudi masu lakše ginit, gladovat i smrzavat se ako in je okupiran mozak! Onda sve ide duplo brže! Kriza bude duplo jača!“ Ja sam pitao: „Zašto kriza bude duplo jača?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto okupatori mozga uvode strogi zakon – ko misli svojon glavon, najeba je!“ Ja sam pitao: „Zašto je najeba?“ Tata je rekao: „Nemojmo se pravit naivni, sinak! Svi mi znamo zašto je banda iz Vatikana spaljivala na lomači Đordana Bruna i ekipu!“ Ja sam pitao: „Zašto je spaljivala Đordana Bruna i ekipu?“ Tata je rekao: „Zato jer pošto su naglas govorili isto ono šta su govorili još stari Grci!“ Ja sam pitao: „Šta su govorili stari Grci?“ Tata je rekao: „Da zemlja nije ravna ploča, nego da je kugla!“ Ja sam lupnijo sa obe ruke po stolu i rekao sam: „Pa nemoš virovat, čoviče! Da ja zbog jedne pišljive kugle ostanen bez baluna!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net, 12.09.2022.