Bilježnica Robija K.: Lito sa Tamarom

Tamara je sidila do mene na muliću i šljapkala je sa nogama u moru. Ja sam šljapkao do nje i brojao sam u žutoj kantici lupare i nanare. Onda je Tamara meni rekla: „Robi, jel ti umeš da se ljubiš u usta?“ Ja sam nju pitao: „Šta znači umeš?“ Tamara je rekla: „Pa ono, kao, da si u nečemu vešt, da nešto znaš… Znaš li šta znači znaš?“ Ja sam rekao: „Znan!“ Tamara je rekla: „Eto! Znači, htela sam da pitam – jel ti znaš da se ljubiš u usta?“ Ja sam porumenkijo po faci i pitao sam: „Sa jezikom?“ Tamara je rekla: „Sa jezikom, dabome! Kao u filmovima!“ Ja sam počeškao se po ćiverici i rekao sam: „Neam blage, možda bi i zna… Samo kod nas je zbog korone stožer strogo zabranija da se ljudi ljube usta!“ Tamara je pitala: „Šta znači stožer?“

Dan prije je meni moj dida rekao: „Nemoj me zezat, unukiću, da se još nikad nisi ljubija usta?!“ Ja sam rekao: „Pa kad nisan, dida!“ Dida je rekao: „Ne mogu to virovat, majkemi! Ja san u tvojin godinama već bija seksualski aktivan!“ Ja sam pitao: „Kako si to bija seksualski aktivan?“ Dida je rekao: „Ha, ono, jeba san mater Njemcima i ustašama! Još ka kurir!“ Ja sam se snuždijo: „Ali ja nisan, dida…“ Dida je mene pomilkijo po kosici: „I sad ti je vuna da se neš znat ljubit sa onon svojon Beograđankom, je li?“ Ja sam piljio u pod i klimnijo sam sa glavušom. Dida je rekao: „Normalna stvar! Ne možete se nonstop trkat na štramcima, itat u more i lovit lupare i nanare! To bi svakom dopizdilo!“ Ja sam ušutijo se i složijo sam tunjavu facu. Dida je nagnijo se prema meni i rekao je: „Aj, aj, gori glavu, unukiću, to ti je ništa lakše… Znači, prvo zatvoriš oči, onda otvoriš usta, onda si lagano naslonite usta na usta, onda ti isplaziš jezik, onda ona isplazi jezik, i onda malo mišate sa jezicima, ono, livo desno, naprid-nazad…“ Ja sam rekao: „Bljak!“

Dida je rekao: „Šta odma bljak, jebate? Moraš prvo probat, cukunu, možda ti se svidi! A ako ti se ne svidi, onda možete ostat frendovi!“ Ja sam rekao: „I ne smi saznat učiteljica!“ Didi je uletila tupaja: „Koja učiteljica, čoviče? Šta ona ima sa tin?“ Ja sam rekao: „Učiteljica nas je u školi učila da mi imamo hrvacki jezik, a rulja iz Beograda srpski! I da se ta dva jezika ne smiju mišat!“ Moj dida je namrgodijo ombrve. Onda je on rekao: „Prvo i prvo, učiteljica ti je jedna tuka! Drugo i drugo, ona nije mislila na jezik ka organ za okus, nego na jezik ka žicu od logora! Kapito?“ Ja sam klimnijo sa glavom. Dida je rekao: „A treće i treće, nema bolje stvari nego kad se izmišaju hrvacki i srpski jezik! Tu nastane čisti seks!“ Ja sam pitao: „Koji seks, dida?“ Dida je rekao: „Srpskohrvacki! Tojest hrvackosrpski, zavisi sa koje strane svita gledaš! Dva jezika, isti kurac!“

Ja sam Tamari rekao: „Stožer ti je, ono, ka, di su glavne face šta naređivaju šta se sve ne smi zbog korone i epidemije! Bereš?“ Tamara je rekla: „Misliš krizni štab?“ Ja sam rekao: „E to!“ Tamara je rekla: „Moj ćale kaže da njih ne treba da zarezujemo! Da su to sve agenti svetske zavere!“ Ja sam rekao: „Moj isto!“ Tamara je pitala: „Pa jel bi onda hteo da probamo?“ Ja sam zaškarpunijo se po ušima: „Šta da probamo?“ Tamara je rekla: „Pa da se ljubimo u usta!“ Ja sam rekao: „A ajmo…“ Onda je Tamara zažmirila i otvorila je usta. Onda sam ja zažmirijo i otvorijo sam usta. Onda smo mi nagnili se i naslonili smo usta na usta. Onda sam ja isplazijo jezik. Onda je Tamara isplazila jezik. Onda smo mi muljali i mišali i balavili jezik o jezik.

Onda je na drugoj strani vale Tamarin tata barba Božo skočijo sa šugamana. On je dreknijo: „Jelena! Jel se ono naša Tamara tamo ljubaka sa nekim malim bilmezom?!“ Onda je i Tamarina mama skočila se sa šugamana i skinila je crne cvike. Ona je rekla: „Joj, izgleda da jeste!“ Barba Božo je viknijo: „O sunce mu žarko jebem! Idem sad tamo da dripcu odalamim jednu šamarčinu!“ Teta Jelena je rekla: „Čekaj, bre, Božo! Ne možeš ovde domaću decu da šamaraš! Oćeš da nas svet linčuje? Šta znaš koliko tu ima ustaša!“ Barba Božo je rekao: „Dobro, onda ću Tamari da zalopatim šljagu!“ Teta Jelena je rekla: „Šta? Znači ti ćeš da se ponašaš ko ustaša?“ Barba Božo je rekao: „Baš me briga! Gde si, takav si!“

Onda je teta Jelena stavila ruku na čelo u rekla je: „To sam ja kriva! Rekla sam Tamarici da se šta više služi hrvatskim jezikom dok smo na letovanju!“ Barba Boži je uletila zbunjoza: „Zašto, ženska glavo?“ Teta Jelena je rekla: „Pa, ono, mislila sam kad naprimer kupuje sladoled, ili kad je u samousluzi! Da je domaći svet ne gleda popreko!“ Barba Božo je viknijo: „Kakva bre samousluga, crna Jelena?! Ona ti se tamo žvali sa malom vucibatinom! Lepo se služi hrvatskim jezikom, nema šta!“ Teta Jelena je zacvilila: „Dete je izgleda krivo razumelo!“ Barba Božo je rekao: „Jelena, Jelena, ti ćeš leba mi u grob da me oteraš! Ja te povedem na letovanje, a ti onda na letovanju prokurvaš rođenu ćerku!“

Onda smo ja i Tamara odvojili usta. Tamara je još malo žmirila. Onda je ona otvorila oči. Ja sam nju pitao: „I? Kako je bilo?“ Tamara je rekla: „Bljak! A tebi?“ Ja sam rekao: „Bljak!“ Tamara je rekla: „Možda smo negde pogrešili?“ Ja sam rekao: „Stoposto smo negdi falili!“ Tamara je pitala: „Jel bi hteo da probamo još jednom?“ Ja sam rekao: „Ajmo!“ Onda smo mi dva zatvorili oči i zažvalili smo se.

Onda je na drugoj strani vale moj dida sa zelenom bocom dogibao do barba Bože i tete Jelene. Dida je rekao: „Oćetel kupit litru maslinova ulja? Samo sto kuna! Prima kvaliteta!“ Barba Božo je rekao: „Nećemo!“ Dida je rekao: „Zašto, jebate? Pa prva liga van je! Ekstradjevičansko!“ Teta Jelena je rekla: „Hvala lepo, nismo zainteresovani!“ Dida je rekao: „A to je živa šteta! Ovakvog ulja nećete na Šolti nać! A samo sto kuna!“ Barba Božo je podviknijo: „Šta si bre navalio, čoveče! Pa rekosmo ti da nećemo! Imam sad važnijih briga nego da mislim na zejtin!“ Moj dida je pogledao na drugu stranu vale i rekao je: „Aaaa, vi znači gledate ono dvoje šta se tamo cmaču… E, to ti je moj unuk!“

Barba Božo i teta Jelena su zapiljili se u dida. Barba Božo je zinijo: „Ona mala baraba?“ Dida je rekao: „E taj! Svako malo nađe neku strankinju i zažvali je! Nemoš mu stat u kraj!“ Teta Jelena je rekla: „Pa kako sme tako neotesano da se ponaša? Balavac još nema ni deset godina!“ Dida je rekao: „A jebiga bože, dite voli izučavat strane jezike! Sto puti san mu reka, idi malo igraj balun il košarku, tupsone, pukniće ti glava od toliko stranih jezika! Ja mislin da će bit neki teški poliglotičar kad odraste! I da znaš, sa svakin učas ovlada!“ Barba Božo je zarežao: „O čemu ti pričaš, bre? Šta ovlada?“ Dida je rekao: „Evo, prošli vikend se žvalija sa nekon malom Čehinjom! I odma krene šprehat češki ka da mu je materinji! Nonstop po kući sere panjenka, manjenka, arženka…“ Teta Jelena je arlauknila: „Ali morate to da sprečite, čoveče! Ako treba i sa šamarčinom! Sramota je da se to radi nasred plaže!“ Dida je rekao: „Ma bez brige, saću ga ja za uši odvest doma… Samo da prodan ovo ulje! Valjda ću uskoro nać nekog kupca!“ Barba Božo je stisnijo oči i prosikćao je: „Pošto ti je?“ Dida je rekao: „A reka san ti, stodvajs kuna!“ Barba Božo je rekao: „Ajde daj tu litru!“ Teta Jelena je rekla: „Samo brzo!“

Onda smo ja i Tamara odvojili usta. Ja sam još malo žmirijo. Onda je Tamara mene pitala: „I? Kako je bilo?“ Ja sam rekao: „Bljak! A tebi?“ Tamara je rekla: „Bljak!“ Ja sam rekao: „Ne umem da objasnim šta odrasli vide u ovome! U čemu je fol?“ Tamara je rekla: „Ni ja ne kužim di je baza!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net