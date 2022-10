Bilježnica Robija K.: Mesarska priča

Ona Bezmalinovićka sa trećeg je išla u spizu. Ona je ugibala u barba Pentinu mesarnicu. Bezmalinovićka je rekla: „Doar dan!“ Barba Penta je oštrijo nože i rekao je: „Doar dan! Izvolte!“ Bezmalinovićka je rekla: „Molinvas lipo pet deka govedine!“ Barba Penta je zakočijo sa oštrenjem nožova i dignijo je ombrve. Onda je on promumljao: „Pet deka?“ Bezmalinovićka je rekla: „Govedine!“ Barba Penta je pitao: „A zašta van je pet deka govedine?“ Bezmalinovićka je rekla: „Za juvu!“ Barba Penta je pitao: „Gospođo, jel vi kuvate juvu na bićerine?“ Bezmalinovićka je podviknila: „Šta se vas briga kako ja kuvan juvu?! Jel se ja mišan u vaš privatni život?“ Barba Penta je dignijo ruke uzrak i rekao je: „Okej, okej, evo mučin ka zaliven…“ Bezmalinovićka je rekla: „I bolje van je!“ Onda je barba Penta pitao: „A od koje bi vi pozicije da van otkidan govedinu?“ Bezmalinovićka je rekla: „A ne znan sama… Šta se nudi?“ Barba Penta je rekao: „Nudi se sve! Možete od koljenice, ili od bržole, ili od mulama, ili od buta… Nema šta nema!“ Bezmalinovićka je rekla: „A neam blage… Šta bi mi vi priporučili?“ Barba Penta je rekao: „Ako ćete uzet pet deka, možda van je najbolje od trepavice!“ Bezmalinovićka je koljački pogledala prema barba Penti. Onda je barba Penta izvadijo lamicu iz ladice i otkida je pet deka govedine. Onda je on feticu zamota u papirić i dodao je Bezmalinovićki. Bezmalinovićka je pitala: „Pošto je to?“ Barba Penta je rekao: „Nipošto! Kuća časti!“ Bezmalinovićka je rekla: „Fala lipo i doviđenja!“ Onda je ona izgibala iz mesarnice. Barba Penta je vrtijo sa glavom i promrmorijo je: „Ova zemlja ide u trokurac!“

Onda je za po ure u barba Pentinu mesarnicu ugibala ona Kragićka sa drugog. Kragićka je rekla: „Doar dan!“ Barba Penta je rekao: „Doar dan! Izvolte!“ Kragićka je rekla: „Ja neću ništa! Al poslala me susida Domazetka po kosti i žlundru šta joj ostavite za pasa!“ Barba Penta je rekao: „Za Flopija?“ Kragićka je klimnila sa glavom. Barba Penta je pitao: „A šta je reć da Domazetka nije sama došla, nego je vas poslala? Svake subote navrati!“ Krgićka je rekla: „Ma sašila je korona, jadnicu! Eno je doma, ne može se maknit!“ Barba Penta je rekao: „N bava kua? Pa jel joj puno slabo?“ Kragićka je rekla: „Potaracalo je trista smista! Plus fibra triesdevet koma sedan! Govori mi na telefon, aj ti pliz skoči do Pente uzet kosti i žlundru za mog Flopija! Da bar on preživi!“ Barba Penta je mrštijo se i vrtijo je sa glavom. Onda je on izvadijo iz vitrine žutu najlonsku i dodao je Kragićki. Barba Penta je rekao: „Evo kesica žlundre za Flopija! Je stara pet dana, malo se i usafunjala, al izdržaće to Flopi! Barenko ima više od pet deka!“ Kragićki je uletila zbunjoza: „Zašto spominjete pet deka?“ Barba Penta je rekao: „Ma malopri mi je bila ona vaša susida sa ricaston kosom…“ Kragića je uletila: „Bezmalinovićka?“ Barba Penta je rekao: „E, ona! I uzela pet deka govedine za juvu! Molinvas lipo! Nisan joj tija ni naplatit!“ Kragićka je nagnila se prema naprid i rekla je: „Al baza je u tome šta ste vi Bezmalinovićki već sedmi mesar od jutros!“ Barba Penta je zinijo sa ustima. Kragićka je rekla: „Još da obađe trojicu i nakupiće po kila! Biće to juva za prste lizat!“ Onda je ona mahnila za gudbaj i izgibala je iz mesarnice. Barba Penta je piljio za njom i promrmorijo je: „Ova zemlja ide u trokurac!“

Onda je za po ure u barba Pentinu mesarnicu ugibala ona Domazetka iz prizemlja. Barba Penta je dreknijo: „Domazetka, za gospu blaženu! Pa nemoš mi sa koronom ulazit u radnju!“ Domazetka je zinila: „Sa kojon koronom, jebate led?“ Barba Penta je rekao: „Malopri mi je ona tvoja susida sa velikin sisama rekla da imaš koronu!“ Domazetki je uletilo čudilo: „Kragićka? Zašto bi Kragićka rekla da iman koronu?“ Barba Penta je rekao: „Jerbo je skupila kosti i žlundru šta san ti ostavija za Flopija! Rekla je da te sašila korona, pa da će ti ona odnit!“ Domazetka je stavila šake na kukove i podviknila je: „O jebenlijoj mliko materino, da joj jeben! I saće krava laživa od toga svojima doma skuvat gulaš! Pa znaš šta, skašiću joj kosti kad je uvatin!“ Barba Penta je rekao: „Ma daj, ne može od stare žlundre kuvat gulaš! Već se deboto usafunjala! Nisan siguran da je i pasi mogu provarit!“ Domazetka je odmahnila sa rukom: „Nemaš ti blage, moj Penta! To ti bude prva liga kad se skuva!“ Barba Penta je pitao: „Kako ti to znaš?“ Domazetka je rekla: „A ne misliš valjda da Flopiju dajen sirovo?“ Barba Penti je uletilo lakše čudilo. Domazetka je rekla: „Iden nać kravu, da joj stučen zube!“ Onda je ona izgibala iz mesarnice. Barba Penta je vrtijo sa glavom i promrmorijo je: „Ova zemlja ide u trokurac!“

Onda je za po ure u barba Pentinu mesarnicu ugibala moja mama. Mama je rekla: „Bog, Penta, kako smo danas?“ Barba Penta je rekao: „A evo, malo san se sjeba…“ Mama je pitala: „Šta je bilo?“ Barba Penta je nagnijo se prema mami i rekao je: „Zamisli ovo! Ona Kragićka skupila kosti i žlundru šta san ih ostavija za Domazetkinog pasa! Jerbo da je Domazetku spičila korona i da će joj ona odnit! I sad je Domazetka vata da će joj stuć zube, jerbo da ona nema koronu i jerbo da će Kragićka od stare žlundre sebi skuvat gulaš! Jel ti to moš virovat?“ Mama je rekla: „Naravski da mogu! A znaš di je glavna baza?“ Barba Penta je pitao: „Di?“ Mama je rekla: „Domazetka uopće nema pasa!“ Baba Penta se trznijo unazad: „Nemoj me jebat? Šta? Oš reć da Flopi ne postoji?“ Mama je odmahnila: „Ma koji Flopi, čoviče…“ Barba Penta je pitao: „Pa kome san ja ostavlja kosti i žlundru?“ Mama je rekla: „A šta ti misliš?“ Barba Penta je fljasnijo se sa rukom po čelu i rekao je: „O krvi ti irudove! Ako su ljudi počeli živit ka pasi, kako je tek pasima? Ova zemlja ide u trokurac!“ Mama je rekla: „Potpisujen!“

Onda je barba Penta mami rekao: „Tako mi juče došla jedna žena! Cila ucifrana i skockana, ono, fina gospođa! Ja je pitan da šta bi ona, a ona kaže da je najviše zanima janjetina! Ja je pitan da oćel janjetinu za lešo, za ispeć il za toć! A ona kaže da bi ona janjetinu za razgledat!“ Mama se nakeserila: „Brumaješ me?“ Barba Penta je rekao: „Časna rič! Priča mi žena da tako redovno pari oči! Da ponediljkon ide u muzej, sridon u galeriju, a petkon u mesarnicu! Eto dokle smo došli!“ Mama je vrtila sa glavom: „Teško da može niže!“ Barba Penta je pitao: „Nego, sa čin te ja mogu ponudit?“ Onda je moja mama pokazala sa prstom i pitala je: „Šta ti je ono šta visi na onoj kuki skroz livo? Ono odma do svinjskog buta?“ Barba Penta je okrenijo se prema kukama sa mesom i rekao je: „A, to ti je teleća plećka! Ekstra friško! Juče zaklano!“ Mama je rekla: „Asti mande! A meni se odavde učinilo da je precjednik vlade! Totalno sliči!“ Barba Penta je rekao: „A nije, nije! To ti je teleća plećka! Već mi se par mušterija oko toga zajebalo!“ Mama je rekla: „A onda ništa! Navratiću drugi put!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net