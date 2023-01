Bilježnica Robija K.: Mir u svitu

Dida Mraz je rekao: „Bravo, mladiću! Svaka čast! Ispalija san od sriće kad san čuja da si za novu godinu poželija da ti Dida Mraz donese mir u svitu!“ Ja sam rekao: „Nisan! Poželija san da mi donese novu bicikletu!“ Dida Mraz je rekao: „Kako, jebate? A bija san miljon posto siguran… Jel to znači da ti ne želiš mir u svitu?“ Ja sam rekao: „Pa želin, šta ga ne bi želija…“ Dida Mraz je pljesnijo sa rukama: „Eto viš, znači da nisan krivo čuja! Bravisimo, mladiću! Moš bit ponosan na sebe šta si poželija mir u svitu! Dida Mraz će se potrudit da ti u dviiljadedvajstrećoj tu želju ispuni!“ Ja sam pitao: „A bicikleta?“ Dida Mrazu je uletilo čudilo: „Kakva bicikleta?“ Ja sam pitao: „Pa oćul ja ti mir u svitu razgledat dok se vozin na novoj bicikleti?“ Dida Mraz je rekao: „Ne kužin zašto bi ga razgledava na bicikleti? Zašto ga ne bi razgleda, šta ja znan, iz autobusa? Ili pješke?“ Ja sam rekao: „Zato jer pošto san poželija da mi Dida Mraz za novu godinu donese novu bicikletu!“ Dida Mraz je rekao: „Čekaj malo, mladiću, pa ne može ti Dida Mraz ispunit dvi želje! Dokle bi tako došli? Ako si već poželija mir u svitu, nemoš još dobit i bicikletu!“ Ja sam zableušijo se u Dida Mraza sa težom tupajom. Dida Mraz je rekao: „Jel ti znaš kolko miljardi dice ima na zemljanskoj kugli? Kad bi svakon od njih umisto jedne ispunjava dvi želje Dida Mraz bi se živ satra! Puka bi ka cvrčak!“ Ja sam rekao: „Ali ja san poželija samo jednu želju!“ Dida Mraz je rekao: „E znan! I Dida Mraz je obeća da će ti tu želju ispunit! Evo, dajen ti rič da će tokon dviiljadedvajstreće zavladat mir u svitu!“ Ja sam stisnijo oči i rekao sam: „To mi se više pari ka posal za Boga, nego za Dida Mraza…“ Dida Mraz je dreknijo: „Kojeg Boga, jebate irud?! Nemoj mi tog pizduna spominjat! Jel Bog ikad ikome išta poklonija? Je kurac! A Dida Mraz i ne radi ništa drugo nego šta ide okolo i dili poklone! Jel tako?“ Ja sam utiho klimnijo sa glavušom. Dida Mraz je rekao: „Znači, Boga su izmislili oni šta bi tili da čovičanstvo uvik bude na gubitku, a nikad na dobitku! Oni šta bi Dida Mraza strmeknili u gulag!“ Ja sam pitao: „Šta je to gulag?“ Dida Mraz je odmahnijo sa rukom: „Pre si ti mali da sa tin razbijaš glavu! Lipo se skuliraj i čekaj svoj novogodišnji poklon!“ Onda sam ja lupnijo sa rukom po stolu i podviknijo sam: „Ali ja san za poklon tija novu bicikletu!“ Dida Mraz je zapiljio se u mene sa ošamutom. Ja sam isto piljio u njega. Dida Mraz je pitao: „Jel to oš reć da više želiš novu bicikletu nego mir u svitu?“ Ja sam mrgaški dignijo bradu: „Oću!“ Dida Mraz je raširijo ruke: „Pa kako moš, čoviče… Pa jel ti znaš da miljoni ljudi teško pate? Jel znaš da krvavi ruski agresor granatira gradove, da ruši rulji kuće i sije smrt? Jel znaš da ginu čak i mala dičica?“ Ja sam rekao: „Pa znan, vidija san na dnevniku…“ Dida Mraz je nagnijo se prema meni: „I?“ Ja sam pitao: „Šta i?“ Dida Mraz je rekao: „I šta bi onda tija da ti donese Dida Mraz?“ Ja sam rekao: „Novu bicikletu!“ Dida Mraz je fljasnijo se sa rukama po crvenim gaćama i rekao je: „Ispaliću na ganglije, časna rič… Pa dobro, klipsone, jel tebi jasno da za novu godinu Dida Mraz donosi poklone samo dobroj dici?“ Ja sam rekao: „Jasno mi je!“ Dida Mraz je rekao: „A jel misliš da je dobro dite neko koga kuri bolac šta ljudi ginu u ratu? A? Šta in krvavi agresor ruši kuće, šta in sa gelerima buža ruke i noge, šta in siluje sestre i matere, šta ih tira da biže u izbjeglištvo…“ Ja sam sa stravom gledao u Dida Mraza. Dida Mraz je podviknijo: „Gukni, golube! Zašto bi Dida Mraz donosija poklon nekome ko ne želi mir u svitu?!“ Ja sam rekao: „Pa ja želin mir u svitu!“ Dida Mraz je dignijo ombrve i uskliknijo je: „Eto ga! Bravo! I Dida Mraz će ti tu želju ispunit! Fala kurcu da smo se konačno skužili!“ Ja sam pitao: „Šta smo se skužili?“ Dida Mraz je rekao: „Skužili smo da Dida Mraz ne može nagrađivat sa poklonima one šta misle samo na sebe, a ne i na druge!“ Ja sam rekao: „Ja san mislija da će to bit Dida Mrazov poklon za mene, a ne za druge!“ Dida Mraz je rekao: „Pa o tome ti i govorin!“ Ja sam gledao u Dida Mraza sa nekuženjem na kvadrat. Dida Mraz je isto gledao u mene i smjehuckao se. Onda sam ja počeškao se iza uva i bacio sam kraću dumaonu. Onda sam ja rekao: „Znači, ako ne poželin mir u svitu, ne mogu dobit bicikletu, jel tako?“ Dida Mraz je klimnijo sa glavom: „Tako je!“ Ja sam rekao: „A ako poželin mir u svitu, isto je ne mogu dobit, jel tako?“ Dida Mraz je klimnijo sa glavom: „Tako je!“ Ja sam dignijo bradu i rekao sam: „Okej, onda ništa!“ Dida Mraz je pitao: „Šta ništa?“ Ja sam rekao: „Onda ne želin ništa od Dida Mraza! Nek se ta karampana goni u tri mačke piterine!“ Onda je moj tata skinijo bilu bradu sa ćunke i okrenijo se prema kameri. On je rekao: „Eto, dragi gledaoci, ni zadnja runda pregovora nije urodila plodon! Zbog jednog razmaženog derišta, zbog jedne gube od diteta, ratu u Ukrajini ne vidi se kraja!“

Robi K. (IIIa)

