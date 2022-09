Bilježnica Robija K.: Roko i Ćiribela

Mom didi je neko sjeba brojilo za struju na njegovoj kući na Šolti. Onaj barba Roko iz Elektrodalmacije je razgledavao brojilo i vrtijo je sa glavušom. On je rekao: „Ovo je, bogami, maherski napravljeno! Razbucan je brojčanik, al nije prikinut strujni krug! Znači, i dalje imaš struju u kući, al ti ne radi brojilo!“ Dida je rekao: „To su miljon posto neki vandali i drogaši učinili, dok san ja bija u maslinama! To je za bogu plakat šta rade!“ Barba Roko je rekao: „Ko god da je, ovo je odrađeno po zanatu! Picikato!“ Dida je pitao: „I šta sad? Jel to znači da ja mogu gorit letriku koliko me volja, a potrošnja mi se ne broji?“ Barba Roko je slegnijo sa ramenima: „A e!“ Dida je zavrtijo sa glavom: „O jeben li in gospu drogašku! Joj da mi ji je uvatit…“ Barba Roko je rekao: „Štaš ji ti vatat, čoviče! Nek se o tome briga Sarđent Ćiribela! Triba bi doć svaki sekund!“

Onda je uza skale od didine kuće penjao se onaj barba Bruno iz pandurije. Barba Bruna su svi zvali Sarđent Ćiribela. To je zato jer pošto barba Bruno piva u crkvenom zboru. Sarđent Ćiribela je pitao: „Šta je bilo? Neko sjeba brojilo za struju, je li?“ Dida i barba Roko su pokazali sa rukama i rekli su: „A e!“ Sarđent Ćiribela je vrtijo sa glavom: „Čoviče! Gledan one engleske serije, Midsamer, Piksamer, kako se sve zovu, i tamo u svakon selu, u zadnjoj pripizdini, berenko jednon misečno neko nekog pribeki! Onom je sa motornon pilon otkinuta glava, oni je isprobivan sa macon, trećog su priklali sa mesarskim nožen, četvrtog su udavili u ribarskoj mriži… A ja na Šolti izlazin na teren kad se nekom sjebe brojilo za struju! Pa nemoš virovat koliko smo zaostali!“ Barba Roko je rekao: „Okej, al nije ni ovo baš bezveze…“ Sarđent Ćiribela ga je prikinijo: „Nemoj me jebat, Roko! Ovo mi je četvrto brojilo od jutros!“

Moj dida i barba Roko su zapiljili se u barba Bruna. Sarđent Ćiribela je rekao: „Dosadno je, ljudi božji! Evo, ja bi sad zgušton izaša na uviđaj da je tu nađen neki leš!“ Barba Roko je pitao: „Koji leš, jebate irud?“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Pa bilo koji! Štajaznan, more bit precjednik vlade, ili sabora…“ Dida je rekao: „A bogami koliki su računi za struju, baš se i čudin šta ih nema!“ Barba Roko je rekao: „Ta ti je na mistu! Kad platiš struju, moš lipo umrit od gladi! Znači, narod crkava, a njima glave na ramenima!“ Dida je rekao: „Seren se ja na takvi narod di niko nikad ne popizdi!“ Sarđent Ćiribela je rekao: „A zamisli naslov u novinama – Šolta, dvi tačke: Mrtvo tilo ministra energetike isplivalo iz gustirne! A?“ Dida i barba Roko su zableušili se u barba Bruna. On je rekao: „I onda ispod podnaslov – Sarđent Ćiribela eskluzivno za naš list: Na tragu smo okrutnon ubojici!“ Dida je rekao: „Ajmo mi prvo rješit ovo sa brojilon!“

Sarđent Ćiribela je uzdahnijo i rekao je: „A nema druge nego sastavit zapisnik i počet istragu!“ Dida je rekao: „To su stoposto neki drogaši! Jeben li in mliko materino!“ Barba Roko je rekao: „Al je posal maherski napravljen! Drogaš ili nedrogaš, ovo je čovik od zanata radija! Picikato!“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Tošmo utvrdit u istragi!“ Onda je barba Roko rekao: „Ja bi sad ka službeno lice Elektrodalmacije mora skinit ovo sjebano brojilo i zaminit ga sa novin!“ Sarđent Ćiribela je podviknijo: „Zaminićeš ti moj kurac! Ovo je sad misto zločina, miki! Ne smi se ništa taknit, jerbo ću posli zvat foremziku da uzme otiske i ostalo! Kapito?“ Barba Roko je klimnijo sa glavom. Sarđent Ćiribela je pogledao krvoločki: „Nemoj me tirat da razvučen onu žutu traku oko cile kuće!“ Barba Roko je rekao: „Okej, okej! Ne triba vikat!“ Dida je uletijo: „Znači, dok traje istraga ja mogu gorit letriku koliko me volja, a potrošnja mi se ne broji?“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Jebe se mene kolikoš ti letrike gorit! To nije moj sektor!“ Barba Roko je pitao: „A koliko će trajat istraga?“ Sarđent Ćiribela je promrmorijo: „Koliko bude tribalo! Reka san ti da ima masu sjebanih brojila! Viš da tražimo serijskog počimitelja!“ Dida je pitao: „Onda bi sad mogli i nešto marendat, a?“ Barba Roko i Sarđent Ćiribela su rekli: „A e!“

Onda je moj dida u dvoru iznijo na pijatima pancetu i sir i masline. Plus je on iznijo čaše i bocun crnoga. Onda su ekipa kucnili se i navalili su na mumanje. Onda je Sarđent Ćiribela ubacijo u ćunku feticu pancete i pitao je: „I kažeš ti, Roko, da je ti drogaš šta je sjeba brojilo mora bit električar, a?“ Barba Roko je ždrokao fregulu sira i rekao je: „Miljon posto! Previše je to maherski rad za amatera!“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Ha, koliko ja znan, na Šolti sve skupa ima dva ipo električara i svi rade u Elektrodalmaciji! A jedan od njih si ti!“ Barba Roko je zakočijo se sa ždrokanjem. Sarđent Ćiribela je rekao: „Pa ako čovik zbroji dva i dva onda…“ Barba Roko je uletijo: „Onda šta?“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Onda bi ti drogaš moga i meni sjebat brojilo, a?“ Barba Roko i dida su opet se zapiljili u barba Bruna. Onda je barba Roko rekao: „A je, moga bi…“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Možda bi ga čak moga sjebat sutra naveče! Pošto mi je popodnevna smjena, pa neću bit kod kuće!“ Barba Roko je počeškao se po ćiverici: „A je, moga bi…“ Onda je dida uletijo: „Al glavno je da pravna država kroz to vrime radi svoj posal!“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Ovkors! Opalićemo mi tom drogašu takvu istragu da će trajat barenko sedan-osan godina… aj živili svitu!“ Onda su se ekipa kucnili sa čašama.

Samo onda je uza skale od didine kuće penjao se onaj didin frend barba Tonino. Barba Tonino je sa skala zavikao: „Jel gori Ćiribela?!“ Sarđent Ćiribela je pitao: „Šta je bilo? Al je i tebi neko spizdija brojilo za struju?“ Barba Tonino je vikao: „Ma koje brojilo, jarče pasu! Mrtav čovik! Naša san mrca, ljudi!“ Barba Roko je zinijo: „Kakvog mrca? Šta to brbotaš?“ Barba Tonino je rekao: „Leš, jebate irud! Pravi leš! Žut, ladan i ukočen! A već je malo i poplavija! Usra san se ka grlica!“ Sarđent Ćiribela je rekao: „Aj, Tonino, malo smiri ganglije! Evo gucni jednu bevandu da dođeš sebi!“ Barba Tonino je uzeo čašu i rekao je: „Koji je tebi klinac, Ćiribela? Cili život cendraš da na otoku nema leša, a sad kad san ti ga ja naša, ti sereš gelere!“ Sarđent Ćiribela je pitao: „Ama kojeg leša, čoviče?“ Barba Tonino je raširijo ruke: „Onako odoka, isti je precjednik vlade… Jebešmi mater ako nije on!“ Dida je uletijo: „Daj ne pizdi, Tonino! Šta bi Plenković činija na Šolti? Pa još mrtav!“ Barba Tonino je rekao: „Kunen ti se na pokojnu mi ženu! Iša san ga pipnit po vratu da vidin ima li puls! Ništa ne kuca!“ Sarđent Ćiribela je pitao: „Pa di si ga naša?“ Barba Tonino je rekao: „Na televiziji!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net, 26.09.2022.