Bilježnica Robija K.: Sastanak na Jalti

Na vratima od šjor Bepove konobe na Šolti je pisalo „Zatvoreno zbog korone“. Moj dida i njegov frend barba Tonino su unutra sidili za stolom i drinkali su po travaricu. Plus su i drugi ekipa sa Šolte unutra sidili i drinkali su. Plus su neki igrali na trešetu i briškulu. Onda je onaj barba Franino šjor Bepa pitao: „Dobro Bepo, ako mi svi ovde kod tebe u konobi sidimo i pijemo, zašto si na vrata napisa da je zatvoreno?“ Šjor Bepo je njemu rekao: „A zašto si ti, Franino, uša u konobu ako na vratima piše da je zatvoreno?“ Barba Franino je rekao: „Ha, pa zna san da su svi unutra, iako piše da je zatvoreno!“ Šjor Bepo je rekao: „Ha, pa i ja san zna da će svi uć unutra i ako napišen da je zatvoreno!“ Tu je barba Franino tiltao sa očima. Šjor Bepo je njega pitao: „Aj priznaj, bil ti uša u moju konobu da je na vratima pisalo da je otvoreno?“ Barba Franino je rekao: „Naravski da bi uša!“ Šjor Bepo je rekao: „Eto! Ako ti ulaziš u svakon slučaju, šta te boli kurac šta ja pišen na vratima?“ Tu je barba Franino začepijo labrnju. Moj dida je utiho rekao: „Ovi otok je idealna verzija pravne države!“

Onda je barba Tonino njemu rekao: „Ali vakcimu ćemo dočekat u paklu, moj miki! Nou ćens!“ Barba Tonino je priko stola raširijo kartu svita i mrgudno je gledao. Dida je isto piljio u kartu sa smrknutom facom. Barba Tonino je crtao sa crvenim flomasterom po karti i rekao je: „Jer viš šta se događa! Vakcime imaju Amerikanci i Englezi na zapadu, a Rusi i Kinezi na istoku! I sad su Ameri i Englezi naglo smanjili broj vakcima za evropske zemlje! A evropske zemlje neće da uzmu vakcime od Rusa i Kineza! Znači, zajeb na kvadrat!“ Moj dida je rekao: „Ako ti Ameri ne daju, a od Rusa nećeš, onda si glup ka kurac!“ Barba Tonino je rekao: „Tačno! Onda si Evropska unija!“ Dida je pitao: „A di smo tu mi?“ Barba Tonino je rekao: „Problem sa nama je šta nas nema na karti!“ Dida je namrštijo ombrve. Barba Tonino je rekao: „Nema toliko velike karte svita da bi se na njoj vidila Šolta! Bereš? Postojimo, al nas nema! Ispadaš iz svih planova ako te ne mogu nać na mapi! Čak bi i susjedna Hrvacka mogla dobit vakcime prije nas!“ Dida je rekao: „U pičku mile matere! Jošćemo morat švercat vakcime iz inozemstva!“

Barba Tonino je didu pitao: „Jel imaš ti koga poznatog u Hrvackoj?“ Dida je rekao: „Iman ćer i zeta, al oni su teške tupadžije! Jedino bi se u unuka moga pouzdat!“ Barba Tonino je rekao: „A je, sitija san se… Šta je reć da su izvan domovine?“ Dida je rekao: „A jebiga bože, ćer je pošla u Split u srednju školu, pa se tu prokurvala i onda ostala u inozemstvu!“ Barba Tonino je zavrtijo sa glavom i govorijo je: „C, c, c…“ Dida je rekao: „Al prigorija san ja nju, da ti iskreno rečen, jedino mi je mog Robija žaj! Eeee, da mi je tog malog izvuć iz ustaških ralja…“ Barba Tonino je uzdahnijo i rekao je: „Sa tom omladinom uvik ista priča! Oću vidit svita, oću mrdnit dupetom, oću se maknit od otoka, a kad te zbajbuče u Jasenovac onda plačeš za Šoltom!“

Onda je šjor Bepo dogibao do stola i pitao je: „A šta to vi dva mudrujete iznad karte svita, bogati?“ Dida je njemu rekao: „Nemoj nas sad jebat, Bebo, taman probajemo skužit kakvi će bit ishod rata!“ Šjor Bepo je pitao: „Kakvog rata?“ Barba Tonino je rekao: „Pa viš da je situacija ista ka na kraju drugog svjeckog rata…“ Onda je barba Tonino uzeo crtat sa crvenim flomasterom po karti i govorijo je: „Evo, na zapadu su ti sa svojin vakcimama Ameri i Englezi, a na istoku su sa svojin Rusi i Kinezi! A tu između je cili svit okupiran sa virusom!“ Šjor Bepo je pitao: „To ka šta su ga prije okupirali Švabe?“ Dida je rekao: „Plus domaći izdajnici! Ustaše, četnici i slično!“ Barba Tonino je rekao: „Viš ti kako je to Bepo odma svatija!“ Dida je rekao: „Pametan čovik! Vodi birtiju!“ Onda je barba Tonino nastavijo: „E, i sad ti Ameri i Englezi sa svojin vakcimama, ka šta su nekad sa tenkovima i avijonima, nadiru sa zapada, dok Rusi i Kinezi sa svijin vakcimama jurišaju sa istoka!“ Šjor Bepo je stisnijo usta i piljio je u kartu svita. Dida je njemu rekao: „Kužiš, Bepo? Zapišavaju interesne zone!“ Barba Tonino je rekao: „Ne bi se čudija da su se našli na nekon sastanku na Jalti! Da Ruzvelt i Staljin dogovaraju dokle će čije vakcime prodrit!“

Onda je barba Franino dobacijo: „Pa oće li koja prodrit do Hrvacke, jebenliin mliko materino?“ Šjor Bepo je okrenijo se prema njemu i rekao je: „Šta tebe boli kurac za Hrvacku, ako živiš na Šolti?“ Barba Franino je rekao: „Ma ništa, ništa! Iman tamo neku rodbinu, pa se malo brinen…“ Moj dida i barba Tonino su zakolutačili sa očima. Onda je barba Tonino lupnijo sa flomasterom po karti i rekao je šjor Bepu: „A ima i tako debilnih zemalja…“ Dida je okrenijo se prema barba Franinu i dobacijo je: „…ka šta su naprimjer primjera Hrvacka i Četvrti Rajh…“ Barba Tonino je rekao: „…kojima su Amerikanci i Englezi obustavili vakcime, a one neće da ih uzmu od Rusa i Kineza! Jer pošto in se gadi sve sa istoka!“ Dida je rekao: „I jerbo će rađe ostat okupirana zona!“

Tu je u šjor Bepovoj konobi uletila tišina. Šjor Bepo je grickao donju usnu i dumao je. Onda je on pitao: „A Šolta?“ Barba Tonino je rekao: „Ako se ne bude ponašala ka Hrvacka i Četvrti Rajh, Šolta ima povjesnu šansu da iz ove gadljive međunarodne situacije izvuče pouku!“ Šjor Bepo je pitao: „Koju pouku?“ Moj dida je dignijo kažimprst prema lusteru i rekao je: „Jebeš zemlju koja čeka da je oslobode Amerikanci ili Rusi!“ Tu su se u konobi opet svi ušutili. Onda je barba Tonino rekao: „Ako čekaš da te oslobode Ameri ili Rusi, onda nije virus ono šta te kolje!“ Dida je rekao: „Niti je vakcima ono šta te može spasit!“ Šjor Bepo je pitao: „Nego šta te može spasit?“ Dida je rekao: „Partizani, klipsone, partizani!“

