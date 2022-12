Bilježnica Robija K.: Žena u balunu

Moja mama je sidila u trosjedu isprid televizije i gledala je utakmicu. Tata je kod špahera brisao suđe i posuđe. Mama je držala noge na stoliću i drinkala je malo ožujsko. Tata je mrgudno piljio prema njoj i vrtijo je sa glavom. Mama je potegnila guc iz limenke i bacila je revijsko rutavalo. Tata je zakolutačijo sa očima i rekao je: „Pa pogleaj se našta sličiš, ženska glavo! Otkad je počelo svjecko prvenstvo ne dižeš se isprid televizije! Pari da san te skupa sa kaučom kupija u Ikee!“ Mama je rekla: „Aj briši suđe i ne brbotaj! Ne mogu se usrid tekme ić raspravljat!“ Tata je rekao: „Šta ti je toliko zanimljivo u tom nogometu, majketi božje?“ Mama je rekla: „Pre si ti glup da to skužiš!“ Tata je rekao: „A je, moraš bit teški lumen za upratit kako dvajs ludaša po ledini trču za balunon! Doktor nauka!“ Mama je podviknila: „Namjerno me prcaš kad mi je najnapetije! Jel se ja tebi mišan dok gledaš turske serije?“ Tata je rekao: „Koje turske serije, čoviče? Deset dana se nisan približija televiziji! Totalno san pogubija radnju!“ Mama je rekla: „E pa meni je svjecko prvenstvo samo misec dana, miki, a tebi su turske serije cilu godinu! Kad završi Katar, lipo se useli prid televiziju i guštaj u svojin škovacama! Da moš pratit je li Mehmed kresnija Ajšu ili je bilo obratno!“ Tata je zaškrgućao sa zubima i nafunjijo je nos. On je tuta forca trljao sa kanavačom po suđu i posuđu. Mama je drinknila žešći guc ožujskog. Onda je zazvonijo telefon. Mama je rekla: „Ja se neću javljat! Taman Modrć izvodi korner!“ Onda je tata odgibao do telefona i dignijo je sluju. To je bijo moj dida sa Šolte. Dida je rekao: „Bog, zete! Šta se radi?“ Tata je rekao: „Taman Modrić izvodi korner!“ Dida je pitao: „Koji Modrć?“ Tata je rekao: „Neam blage!“ Dida je rekao: „Oš mi časkon dat ćer! Mora bi je nešto pitat!“ Tata je mami doviknijo: „Triba te ćaća na telefon!“ Mama je iz kauča doviknila: „Reci staron prdilu da mi je utakmica! Javiću mu se na poluvremenu!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže ti da si staro prdilo! I da će ti se javit na poluvremenu!“ Dida je pitao: „Kakvon poluvremenu?“ Tata je rekao: „Na poluvremenu od utakmice!“ Dida je dreknijo: „A šta ako je nešto hitno, a?! Šta ako ja umren do poluvremena?!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da šta ako on umre do poluvremena?“ Mama je doviknila: „Ako umre, onda se neće javit kad ga nazoven u poluvremenu!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže da ako kojon srićon umreš, onda se neš javit na telefon kad te ona nazove!“ Dida je zarežao: „Jel to moja rođena ćer oće reć da joj je glupa utakmica važnija od ćaće?!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da jel to oš reć da ti je glupa utakmica važnija od njega?“ Mama je doviknila: „Oću!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže da oće!“ Dida je pitao: „Šta oće?“ Tata je rekao: „Oće reć da su joj dvajs ludaša šta po ledini trču za balunon važniji od rođenog ćaće!“ Dida je rekao: „Ne mogu virovat, čoviče! Pa ko igra?“ Tata je rekao: „Otkud bi ja zna!“ Dida je rekao: „Pa pitaj je, jebate! Imformiraj se malo!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da ko igra?“ Mama je doviknila: „Hrvacka protiv Belgije!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže da igra Hrvacka protiv Belgije!“ Dida je rekao: „Nemoj me jebat? Kako je to moguće?“ Tata je pitao: „Šta kako je moguće?“ Dida je rekao: „Zašto Hrvacka igra protiv Belgije ako je Brisel glavni grad Hrvacke?“ Tata je rekao: „Neam blage! Ja se ne kužin u nogomet!“ Dida je rekao: „Pa pitaj tuku, klipsone! Imformiraj se malo!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da kako može Hrvacka igrat protiv Belgije ako je Brisel glavni grad Hrvacke?“ Mama je doviknila: „Reci staroj karampani da bolje da je Brisel nego da je Beograd!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže ti da bolje da je Brisel nego da je Beograd!“ Dida je pitao: „Kakve veze ima Beograd sa Belgijon?“ Tata je rekao: „Neam blage! Ja se ne kužin u nogomet!“ Dida je rekao: „Ma vidi ti rospije, jebate irud! Bogami, zete, nije ni tebi lako!“ Tata je rekao: „Malo si reka, ne znaš ti po mise…“ Dida je pitao: „Biće te satrala dok traje svjecko prvenstvo, a?“ Tata je rekao: „Trista smista! Zalipila se za kauč i ne miče se od televizije već deset dana! Izašli su joj žulji na dupetu! I plus se gospoja naliva sa bačvama ožujskog! Sinoć je pijana ka letva falila sobu i išla spavat u špajzu!“ Dida je rekao: „A da znaš da je takva ista bila i pokojna joj mater!“ Tata je rekao: „N bava kua?“ Dida je rekao: „Časna rič! Moga san je na kolinima molit da pogledan koju epizodu Dinastije! Al ako bi bija balun na televiziji samo bi me mršnila sa prston i rekla da odjeben u skokovima!“ Tata je rekao: „Ista stvar…“ Dida je rekao: „Sićan se da san jednon ka ozeba sunce čeka epizodu da vidin oće li Kerington privarit Kristl i umočit ga Aleksis! Lansirala me iz primaće ka zadnju gubu! Jerbo je bija prenos nekog polufinala!“ Tata je rekao: „Glupe ženske! Ja san dosad u tri turske serije skroz pogubija radnju…“ Dida je rekao: „A moja ti je bila posebno žestoka kad bi joj igrala Jugoslavija! Onda bi sa puškon branila položaje isprid televizije… Eeeee, da joj je sad Jugoslaviju gledat na svjeckom prvenstvu!“ Tata je rekao: „To je malo teži slučaj! Jer pošto nje više nema!“ Dida je rekao: „A znan da je nema, jadnice! Napustila nas je u najboljin godinama! Ostavila je mene i ćer same na svitu!“ Tata je rekao: „Ne govorin o pokojnoj ti ženi, fosilac! Nego o Jugoslaviji!“ Dida je rekao: „Pa i ja govorin o Jugoslaviji, zete! Šta ti nije jasno?“ Tata je zakolutačijo sa očima i otpuhnijo je. Dida je rekao: „Nikad neću skužit zašto ženske tako otkidaju na nogomet! Tu se nešto zbrčkalo sa genima i blesiralo in mozak!“ Onda je mama iz trosjeda doviknila: „Jel to stari kenjac još na liniji?“ Tata je njoj doviknijo: „Ovkors! A kad on nije bija na liniji?“ Mama je doviknila: „Pa šta više meljete, za gospu blaženu? Aj reci mu da ti se skine, jerbo se to suđe neće samo obrisat! Nazvaću ga u poluvremenu!“ Tata je njoj doviknijo: „Evo baš mi priča kako ti je pokojna mater brijala na reprezentaciju Jugoslavije isto ka i ti na Hrvacku!“ Mama je doviknila: „I šta bi van ta spika tribala značit, majketi?“ Tata je rekao u sluju: „Pita te ćer da šta ti znači ta spika o njoj i materi joj?“ Dida je rekao: „Znači da debilitet prelazi sa kolina na kolino, a država sa konja na magarca!“

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net