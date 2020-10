Budala, ili vjerojatno čovjek i nije bio na Mjesecu…

(AP Photo / NASA / Neil A. Armstrong)

Vjerojatno je svjetska prevara da je čovjek bio na Mjesecu

Svaka budala ima pristup informacijama.

Svaka budala ima pravo odabira kojoj informaciji vjerovati.

Svaka budala ima pravo na svoje mišljenje.

Svaka budala može se kandidirati na izborima.

Svaka budala može donositi zaključke.

Svaka budala može tumačiti povijest.

Vidite li razliku kad usporedite dvije budale?

Što ako se budale udruže i organiziraju?

Kako uopće razlikovati budalu i budalu?

Vjerujte, puno je više budala nego svih drugih.

Kome je najlakše prodati proizvod ako ne budali.

Koga je najlakše uvjeriti u glupost ako ne budalu.

Najveću glupost gotovo uvijek napravi neka budala.

A kako nastaju budale i tko su oni uopće?

Zar nije svaki čovjek ponekad budala?

Zapravo čini mi se da nitko nije posvetio ovoliko pažnje budalama.

Hajde analizirajte budalu i objasnite zašto je netko budala, možete li?

Slušam, gledam, pratim, analiziram i pokušavam shvatiti budale, ali ne ide.

Postoji li nekakvo razgraničenje kojim izdvajamo budale od ostalih?

Tko su uopće budale?

Jesu li to neki moćni ljudi, jesu li to nemoćni ljudi ili su to neuki ljudi?

Ima li prostora gdje budala nema?

Je li moralno, je li opravdano na bilo koji način razmišljati o budalama?

Može li se uopće raspravljati o budalama?

Kako locirati budalu, kako o nekome pomisliti da je budala, kojim pravom?

Ukucaš u pametni telefon bilo koje pitanje, dobiješ stotinu odgovora i, i, biraš koji ti se najviše sviđa i, i, uvjeren si da imaš mišljenje od relevantnog izvora.

„Fake news“ je ciljana manipulacija.

„Fake knowledge“ je operacija nadošla s pametnijim telefonima od korisnika.

Koliko ljudi danas ima pametne telefone koje koriste da bi pronašli potvrdu nekog navodno svojeg mišljenja o različitim pojavama i/ili procesima?

Eto, cijepljenje djece protiv infekcije od običnih vodenih kozica postalo je problem zato jer su manipulativni opsesivno kompulzivni budalaši pronašli alat kojim će postati važni i primijećeni od svijeta uz pomoć pametnih mobilnih računala. A oni znaju da ima mnoštvo budala koji će popušiti teoriju.

Eto, koliko ljudi vjeruje da je zemlja ravna ploča?

Koliko ljudi je uvjereno da je COVID 19 nepostojeća svjetska prevara?

Ako pitate te stručnjake za viruse kako je moguće negirati pojavu globalne pandemije potencijalno smrtonosnog virusa za kojeg (još) nema niti lijeka niti cjepiva – oni odgovaraju da ljudi umiru od različitih bolesti a svjetska zavjera je u tome da se sva ta smrtnost proglašava posljedicom COVID 19.

Dakle ono za što smo mislili da je znanje o medicini i specifično virusima takvi pametnjakovići s pametnijim telefonima od liječnika i stručnjaka poništavaju u zbornoj masovnoj pojavi – eto, nemam drugog izraza – budala.

Upravo zato je potrebno naglasiti da pojavom pametnijih telefona od njihovih vlasnika cijeli je svijet ušao u jedno novo razdoblje u kojem je svim budalama ovoga svijeta zajamčeno pravo da javno i demokratski plastično demonstriraju svoju opredijeljenost prema najvećoj svjetskoj grupaciji koju se narodskim rječnikom može nazvati budalama.

I sam zatečen i prestravljen ovom globalnom pojavom grupacije totalnih budala kojom se narušava postojanje znanja kroz do sada poznatu povijest i njegovanja znanja kao civilizacijskog dostignuća molim sve one koji razumiju problematiku o čijoj pojavi pišem da nadopune, poprave i/ili isprave ovu teoriju o pojavi „nove svjetske pošasti“ – pojavi glasnosti i ujedinjavanja kategorije ljudi budala. Ljudi zombiji su prošlost. Budale će nam skrojiti budućnost i to je problem koji se mora početi tretirati ozbiljno.