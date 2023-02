“Crna Goro molim te oprosti…”

Sjednica Vlade Crne Gore, arhivska fotografija. Foto: Vlada Crne Gore

Ako narod ne želi da vidi sve te svakodnevne gluposti, sve te podmetačine, licemjerstva i lažavine, ili ako je spreman da se odrekne sebe, svog identiteta i nacionalnog dostojanstva, već hoće da prihvati da bude ponizni sluga i podrepaš, teško da mu ima spasa i opstanka. Niti ga, pošteno rečeno, zaslužuje.

Piše: Savić Jovanović

Da me nijesu stigle godine bježao bih odavde glavom bez obzira, kao što to želi, prema jednoj anketi, oko 30 odsto mlade populacije ove države. Žele pobjeći od ove anarhije, bezakonja, svakodnevne lažavine, narasle mržnje i podjela, nasilja i (ne)očekivanih sukoba. Četništvo i fašizacija društva, posijano sa dolaskom novih “oslobodilaca”, narastaju kao kvasac svakog dana. Ova pučistička većina ruši sve pred sobom: Ustav zemlje, zakone i institucije, put Crne Gore ka Evropskoj Uniji je zaustavljen, bezbjedonosni sektor uništen i predat ruskim i srpskim špijunima. Zahvaljujući njima došlo je do bujanja ruskog uticaja i velikosrpskog i klerikalnog nacionalizma. Državu su, zarad srpskog i ruskog “sveta” u dobroj mjeri obrukali i uneredili.

Tuđa metla i lopata

Trebalo je da prođe više od dvije godine da naši zapadni partneri shvate o čemu se ovdje radi i kakva nepočinstva prave kabadahije na vlasti. Izaslanici SAD-a, Evropske unije, Velike Britanije, Njemačke i drugih, neki po dva i više puta, boravili su tokom posljednja dva mjeseca u Podgorici, i pokušali da objasne ovim domaćim šarlatanima da se ponašaju u skladu sa Ustavom i zakonima zemlje na čijem su čelu, ali im to još ne polazi za rukom. Jasno su izaslanici saopštili da pregovori o priključenju Crne Gore EU mogu biti stopirani, da zemlja može doći u izolaciju i da, na kraju, svi dignu ruke od nje, što donosioci “demokratskih sloboda” to i priželjkuju. Oni sva ta upozorenja ignorišu i relativizuju. Jednostavno, zajebavaju se sa svima i nastavljaju da proizvode haos u zemlji. Ovakvog stanja gotovo da nema na zemljanom šaru. Potvrdio je to i specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar koji je rekao da je Crna Gora “blizu institucijalnog kolapsa kakvog skoro nijesam vidio u bilo kojoj zemlji”. Siguran sam da i neće vidjeti, ali je dobro što su naši zapadni partneri napokon progledali. Dosta su i žmurili i povlačili se pred svakom alom i vranom što su nasrnule na ovu malu zemlju. Da su, bar, zaustavili te vrane što su dolijetale sa strane, situacija bi bila sasvim drukčija. Jer, upravo su te vrane, zajedno sa domaćim kukavicama i glodarima, uništili sve do čega su mogli doći.

I u pravu je THE Books of Knjige. Ova kultna satirička grupa sa Cetinja nedavno je objavila pjesmu “Zlatno more”, u kojoj oni pjevaju: “Crna Goro molim te oprosti, da je drugi narod bolje bi ti bilo, mila zemljo oglođana do kosti, što te uništava i mrtvo i živo.” Možda bi u drugom narodu bilo manje koritaša, izroda i pogani, koji pristaju da budu tuđa metla i lopata. Ali, ako taj narod ne želi da vidi sve te svakodnevne gluposti, sve te podmetačine, licemjerstva i lažavine, ili ako je spreman da se odrekne sebe, svog identiteta i nacionalnog dostojanstva, već prihvati da bude ponizni sluga i podrepaš, teško da mu ima spasa i opstanka. Niti ga, pošteno rečeno, zaslužuje. Jer, sve im se dešava pred sopstvenim očima i ušima, mada od tolike količine propagande i lažavine, javnost je sluđena i anestezirana, pa ne primjećuje da sve postaje sve gore i ne zna šta je ovo što nam se opasno približava i svom snagom ide na nas. Takvoj javnosti poniznost i sluganstvo predstavlja ponos, koja je drži da se ne raspadne od srama. Od toga se, istina, ne umire, ali može itekako da zaboli. A, bolovi ne prestaju, jer gotovo da ne prođe dan, a da se ne desi neki skandal, sramota ili poniženje, šta nam priređuje marionetska vlast. Navešćemo samo neke.

Popadija i himna

Dva ministra u Vladi Crne Gore, pravde i finansija Kovač i Aleksandar Damjanović prisustvovali su neustavnom danu Republike Srpske, što je državna sramota Crne Gore, a sa druge strane nipodaštavanje bosanskohercegovačkih institucija, pa i same države, kao i ignorisanje genocida u Srebrenici. Uslijedile su brojne i oštre osude domaće i međunarodne javnosti, a dva ministra, zajedno sa premijerom, pokušali su to da pravdaju tako što su rekli da su oni tamo bili mimo znanja vlade. “Oni imaju pravo na svoje stavove, ja to cijenim i poštujem”, rekao je premijer u tehničkom mandatu i pokušao da stane u zaštitu svojih ministara. Ali Dritan Abazović ne bi bio to što jeste – obično brčkalo, koji jedno priča prijepodne, a drugo popodne, da nije samo poslije 24 časa postupak dvojice ministara ocijenio skandaloznim. Pomenuti ministar pravde (ne znam zašto ga zovu masni) po povratku iz Banja Luke napravio je, ovoga puta, domaći skandal, kada je otvoreno zaprijetio sudijama i nosiocima pravosudnih funkcija samo zato što je Upravni sud Crne Gore donio jednu presudu koja se masnom nije svidjela. Još jedan skandal je vezan za ovog eruditu kada je, predstavljajući Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi, stečene kriminalnom djelatnošću, rekao da je on usaglašen sa “pravnom tekovinom Evropske unije”. Sjutradan je iz Brisela stigao demanti od Evropske komisije, u kojem se kaže da je to što govori ministar Kovač netačno. Kakva blamaža. Sljedeći skandal desio se 6. januara ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, kada je izvjesna popadija Danica Crnogorčević otpjevala skandaloznu verziju crnogorske himne u kojoj se veliča srpski rod. “Jedina si za slobodu ti ostala srpskom rodu”.

Tri najveće svetinje

Ipak, najveći skandal desio se polovinom decembra prošle godine kada su predsjednici opština i predsjednici skupština opština Nikšića, Berana, Mojkovca, Danilovgrada, Herceg Novog i Tivta učestvovali na sjednici odbora Skupštine Srbije za dijasporu. Toliko me je stid i sram da me, pri pomisli na njih, hvata neka mučnina i nagon na povraćanje, pa ne želim ni imena da im pomenem. Oni su u srpskom parlamentu podnijeli raport o tome šta su dosad radili, o daljim planovima i zadacima, a kao najveći uspjeh dosad naveli su to što se u njihovim kabinetima zavijorila zastava Srbije. Dodali su još da je Srbija njihova matica. Rečeno je, zatim, da predstavnici srpskog naroda ne mogu da budu dio vlasti na državnom nivou u Crnoj Gori jer “neće da se odrekne tri najveće svetinje: Srbije, Rusije i Srpske pravoslavne crkve”. Još je rečeno da je “država Crna Gora u posljednjih 20 godina nanijela više zla Srbiji nego ijedna druga država u regionu, nego bilo koji drugi narod u regionu”. I na kraju, začuli su se jecaji, praćeni riječima: “Oprosti Srbijo gdje god da si”. Radosni domaćini, što su ugostili ovu grupu izroda, uskliknuli su :”Dok postoji Herceg Novi Srbija ima izlaz na more”. Kakva izdajnička misija sluganstva i poniznosti. Oni nijesu obrukali samo sebe i svoje porodice, već su nanijeli sramotu državi koja ih hrani i brani. A, “čoek bez domovine ili, što je isto, sa osramoćenom domovinom, više i nije čoek”, govorio je Marko Miljanov, i to u Beogradu.

“Leleču Turci, kukaju bule”

Količina prezira i sprdačine na koje je naišla ova grupa zastiđela je sve poštene ljude u Crnoj Gori, a dobrim dijelom i u Srbiji, ali ne i predsjednika opštine Nikšić, takođe učesnika beogradskog skupa. Na oštre kritike ponašanja crnogorskih opštinara, ovaj delija ovako odgovara: “Oni koji to kritikuju imaju istu svijest i namjere kao i oni koji su pokušali da ubiju srpskog dječaka na Kosovu”. Ovome mladome svetosavcu su zasmetale sve te kritike, ali mu ne smeta kad sa podignuta tri prsta zapoje: “Leleču Turci, kukaju bule”, pjesmu koja poziva na ubijanje Turaka i veličanje srpstva. Ima li izlaza iz ovog haotičnog stanja? Ima i nema. Ima ako sve patriotske snage, suverenisti i drugi koji vole svoju državu, budu dio jednog fronta, jednog pokreta, jednog svenarodnog zbora koji bi stali u odbrani države i njene samobitnosti. Nešto slično kao što je bilo 2006. godine, kada je obnovljena nezavisnost Crne Gore. Narodu, odnosno građanima, treba omogućiti da se jasno izjasne o tome da li podržavaju samostalnu i suverenu Crnu Goru ili je vide kao poslušnik i ponizni sluga Srbije i Rusije. Dobro bi bilo da se izjasne i o tome da li Crnu Goru vide kao članicu Evropske unije, ili kao dio “srpskog sveta”. Nema izlaza ukoliko patriote i suverenističke snage budu djelovali kao dosad: bez muda i bez energije, ako budu proradile sujete i sopstveni interesi, pa se ne budu mogli dogovoriti o ključnim i sudbinskim pitanjima za državu, kao što se, izgleda ne mogu sada dogovoriti oko zajedničkog pedsjedničkog kandidata. Izgleda da jedini problem pravi SDP, koja uslovljava sve ostale suvereniste da se prihvati njihov predlog. U suprotnom, soliraće sami sa svojim kandidatom. Ako je ova poluzvanična informacija tačna, onda je jasno šta se iza brda valja i šta se Crnoj Gori sprema. Kada se sve sabere i oduzme, možda smo to i zaslužili.