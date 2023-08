Dani ponosa i slave

Sudari Dinama i AEK-a neodoljivo nas podsjećaju na utakmice koje su Modri 1997. godine igrali protiv Partizana, prvaka države koja nas je bombama i granatama zavijala u crno. Ti srazovi bili su više od nogometa, igrani su pod neviđenim pritiskom, igralo se ne samo za pobjedu, već i za nacionalni ponos, pritisak je bio ogroman. Slična je situacija i ovoga puta, piše novinar Davorin Olivari

“Navijač atenskog nogometnog kluba AEK izboden je nožem u noći na utorak tijekom tučnjave s navijačima zagrebačkog Dinama, doznaje se u grčkoj policiji. U sukobima navijača najmanje je šestero ozlijeđeno prije prve utakmice Lige prvaka koja bi se trebala održati u utorak navečer u predgrađu Atene. Stotinjak huligana iz hrvatskog kluba bilo je u glavnom gradu Grčke, navela je grčka novinska agencija Ana.”

HINA, 8. kolovoza

“GNK Dinamo snažno osuđuje nerede koji su se sinoć dogodili u Ateni. Takvi događaji nisu u skladu s vrijednostima i etikom koje promičemo kao klub i zajednica. Ostajemo predani stvaranju okruženja u kojem se ljubav prema sportu izražava na pozitivan način, kroz zajedništvo, respekt i suradnju.”

priopćenje GNK Dinama, 8. kolovoza

“Što se tamo točno dogodilo ne znam, ali znam da sigurno nije bilo onako kako govore mediji, jer oni svašta pričaju. Možda su navijači došli tamo ritualno se pokazati. Možda je s grčke strane nešto krenulo. Bad Blue Boys je skupina koja ne bode, oni samo nokautiraju.”

odvjetnik Davorin Karačić, 8. kolovoza

“Apsolutni prvi krivac je grčka policija. Ja sam skoro siguran po svojem profiliranju da Boysi nisu za ovakav tip napada, da bi nekog ubili. To nije njihov stil. Ovo je u svijetu navijača najveće poniženje, da protivnička grupa dođe u zonu njihovog stadiona i očigledno ih istuče, i oni će sigurno pokušati nešto takvo napraviti u Zagrebu.”

Krešimir Antolić, 8. kolovoza

“Navijači AEK-a su najveći ljudski šljam, narkomansko-ljevičarsko-anarhistički otpad. Žaliti za takvima je kao žaliti za Isilovskim glavosjecima. Moja je procjena da je anarhist prvi potegao nož, u šori mu je ispao i krenulo je po zlu. Ispadne li ovako, pljujem u facu svim domaćim konjušarima koji su unaprijed prihvatili medijske laži!”

Davorin Karačić, 8. kolovoza

“AEK-ov pritisak na UEFA-u kako bi lakšim putem dobio ono što tek treba zaraditi na terenu, kombiniran s divljačkim izvještavanjem grčkih medija od kojih dobar dio podsjeća na Vučićeve propagandne tabloide, čisto je iživljavanje na žrtvi čija se smrt koristi u odvratne svrhe, i licitiranje ubijenim navijačem.”

Vice Karin, Index, 9. kolovoza

“Nevjerojatna je lakoća kojom hrvatski mediji prihvaćaju odgovornost naših pripadnika za tragediju, a da ne postoje nikakvi dokazi za to. Postoji samo takozvana ‘istraga’ kompromitirane grčke policije čiji je jedini cilj da se sramotna gesta upotrebe noža u navijačkom sukobu prišije Hrvatima kako bi se zadovoljila krvožedna javnost.”

priopćenje BBB-a, 10. kolovoza

“Navijači su svima dobri kada je potrebna njihova pomoć – prvi su na liniji kada treba pomoći nakon potresa i poplava, kada se trebaju skupljati humanitarna sredstva i kada treba gasiti požare, a sada kada njima treba pomoć, svi su im okrenuli leđa!”

obitelj jednog od uhapšenih navijača, 11. kolovoza

“Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, stotinu ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, to je naprosto čudno ponašanje. Okolnosti tog gubitka života nisu razjašnjene, ne zna se. Sad, da ih Grčka vlast može držati kroz nekakav frizirani pritvor, to bi imalo elemente krvne osvete.”

predsjednik RH Zoran Milanović, 12. kolovoza

“Kako će sve to izgledati u Ateni? Za pretpostaviti je da će Modri tu utakmicu igrati u pravoj atmosferi linča. Možete si samo zamisliti taj put od aerodroma do hotela, pod paskom grčke policije koja baš i ne ulijeva sigurnost.”

Davorin Olivari, Sportske novosti, 12. kolovoza

“Nisu svi BBB-ovci sveci, ali nisu ni propalice i huligani kakvim ih mediji ocrnjuju. Dapače, većina njih su plemeniti dečki koji vole svoju domovinu, svoj grad i svoj klub.”

don Damir Stojić, 13. kolovoza

“Što čeka uhićene Boyse, najbolje zna Olivera Ćirković, koja je u grčkim zatvorima provela osam godina. ‘Neka se ne nadaju da je to EU, jer istraga ide jako sporo i aljkavo. A i to što nema dokaza da se ne nadaju pretjerano, jer na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen i bez dokaza’, poručuje književnica i pripadnica kriminalne skupine Pink Panther.”

Danas.hr, 13. kolovoza

“Plenković, Grlić-Radman, znate li zašto su oni izdali Hrvate u Ateni? Zato što to nije njihova ekipica. To je ekipica koja bi sutra, da dođe do rata, stali na branik domovine. A Plenković, Grlić-Radman i ta ekipa koja se pravdala da su anemični, bježali bi po podrumima Bruxellesa.”

saborski zastupnik Marin Miletić, 13. kolovoza

“Grčka država vlastitu organizacijsku i moralnu kaljužu očito prikriva terorom protiv hrvatskih državljana. Ovo je napad na našu državu i vlast se prema takvom postupanju mora postaviti upravo tako, kao prema napadu na hrvatsku državu!”

odvjetnik Davorin Karačić, 13. kolovoza

“Imamo ljude koji su spremni putovati tri tisuće kilometara da bi se potukli i to je nešto grozno, ali zato što su huligani ne znači da su izgubili ljudska prava. To je strašno. Skandalozno je kako se ponaša grčka država.”

Žarko Puhovski, 14. kolovoza

“Roditelji ne znaju kako djeci poslati kozmetiku i odjeću, danima su u istome. U panici su i navijači. Najgore im je što su razdijeljeni u grupe, što znači da su okarakterizirani kao teroristička organizacija. To je strašno!”

“osoba bliska uhićenim navijačima”, Index, 14. kolovoza

“Ja sam subjektivan kad se radi o sto hrvatskih zarobljenika. Zašto je to napravljeno sada, što Grčka treba dobiti od UEFA-e? E, to nije pravna država! Ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Ovo je na granici ratnog prava. Tretiraju se kao zarobljena postrojba. Imaš pet dana da izdvojiš kukolj, a ti ih sve strpaš u pritvor i razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju i siluju. Sjajno! Ako je to EU, bolje da je nema. Ovo je najobičniji zulum!

predsjednik RH Zoran Milanović, 14. kolovoza

“Mislim da još samo nedostaje da Grci otvore jedan logor i da ih sve pobacaju unutra. Ja sam bio blizak s Boysima, nož i letve s čavlima apsolutno nisu u njihovom kodeksu ponašanja. Gotovo svako kolo u Grčkoj je neki incident, i ovo im je došlo kao kec na desetku, da se sad tu pojave neki divljaci, balkansko pleme koje je došlo u grčku kolijevku civilizacije.”

Ivan Brleković, odvjetnik i bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, 15. kolovoza

“Sudari Dinama i AEK-a neodoljivo nas podsjećaju na utakmice koje su Modri 1997. godine igrali protiv Partizana, prvaka države koja nas je bombama i granatama zavijala u crno. Ti srazovi bili su više od nogometa, igrani su pod neviđenim pritiskom, igralo se ne samo za pobjedu, već i za nacionalni ponos, pritisak je bio ogroman. Slična je situacija i ovoga puta.”

Davorin Olivari, Sportske novosti, 15. kolovoza

“U Zakonu o odlikovanjima i priznanjima stoji kako se ovo odličje dodjeljuje ‘kao izraz najvišeg priznanja Republike Hrvatske za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u inozemstvu, te promicanje nacionalnog zajedništva i duhovnih vrednota hrvatskog naroda’. A ja ne znam tko je za promicanje tih vrednota u inozemstvu učinio više od vas. Domovina vas nikad nije zaboravila, i nikad vas neće zaboraviti. Bog vas blagoslovio.”

predsjednik Republike Zoran Milanović na dodjeli Velereda Franje Tuđmana s lentom i Danicom prvoj grupi navijača Dinama po povratku iz grčkih zatvora, 10. kolovoza 2027.

