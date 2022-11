Esad Bajtal: Građani nemaju povjerenja u pravosuđe, ali imaju želju i nadu da se jednog dana nešto promijeni

Foto: šg

Profesor i sociolog Esad Bajtal za Tacno.net komentarisao je današnju oslobađajuću presudu Suda Bosne i Hercegovine za petero optuženih osoba u predmetu „Zijad Mutap i drugi“ u vezi sa slučajem smrti Dženana Memića.

On je istakao da je od početka ovo bio jedan porodični pokušaj i uzbuna da se konačno dođe do istine o jednom, kako se navodi, brutalnom ubistvu.

„Sve je podneseno sudu uz vrlo izričite nade advokata i porodice da se konačno rasvijetli nešto što bi po logici stvari trebalo biti ubistvo koje se pokušava zataškati sa svih strana. Nakon svega toga, nakon građanskih protesta, pobune roditelja, uvjerenja struke kroz riječi advokata imali smo danas čuti i pročitati oslobađajuću presudu, što je najveći broj građana šokiralo i, koji naprosto ne vjeruju da se tako nešto događa. To je prvi utisak, a tek ćemo vremenom vidjeti o čemu se tačno radi“

Kako dalje ističe Bajtal, tokom svih ovih godina osjete se tragovi i prsti politike u cijeloj stvari.

„Ono što je iskustveno u posljednje tri decenije u ovoj zemlji jeste da pravosuđe nije nimalo samostalno, da su to instalirani ljudi i da je manje u pitanju sposobnost, a više podobnost pojedinaca i struktura koje čine sastavni dio te sudske vlasti i sudskih institucija u ovoj državi. Nažalost, mi kao građani nakon svega toga što čujemo i vidimo, pojedinačno doživljavamo i čitamo o sudbinama nekih od nas i nemamo puno povjerenja u pravosuđe, a možda ga u ovakvoj konstelaciji odnosa nemamo nikako. Posljednje stvari, kao što je slučaj Memić, samo nas učvršćuju u uvjerenju da je to tako. Na kraju krajeva, paralelno sa ovim tragičnim slučajem, ide i slučaj u Banja Luci sa Davidom Dragičevićem i borba te porodice da se dođe konačno do istine ko i kako je izvršio to ubistvo njihovog sina. To su samo dva drastična primjera koja jasno oslikavaju tragično stanje u pravosuđu Bosne i Hercegovine“, kazao je Bajtal.

Građani nemaju povjerenja, građani jedino imaju želju i nadu da se jednog dana nešto promijeni, navodi Bajtal dodajući da je to nešto zapravo pravna država, u kojoj će način upravljanja ovim društvom uvažavati pravne uslove, metode i načine istraživanja, suđenja i donošenja odluka, koji će, kao u svakom uređenom dijelu svijeta, dovoditi do onih rezultata koji pripadaju nečemu što se zove pravda i istina. Današnja presuda je, po svemu sudeći, smrtni udarac pravdi i istini.

„Građani se nadaju, građani to žele i oni bi htjeli da imaju pravosuđe u koje se mogu pouzdati. U ovo, ovakvo kakvo je, oni nemaju ni pouzdanja ni vjere. Iz dana u dan imamo afere koje se uporno ne rješavaju: od ovih u zdravstvu, obrazovanju (sa lažnim diplomama), pa dalje i dalje, sve do tih notornih zločina i ubistava bez poštenih i pravednih ishoda. Nemamo nikakvih rješenja koja imaju smisla sa stanovišta pravde i istine. Imate stalno nešto što građane šokira, zbunjuje, što njihovu nevjericu enormno povećava i čini jedinom mogućom reakcijom na sve to što se dešava u državi i društvu“, zaključuje Bajtal.

Podsjećamo, Dženan Memić je 8. februara 2016. godine u ilidžanskoj Velikoj aleji zadobio povrede opasne po život od kojih je preminuo sedam dana kasnije u bolnici. Porodica već skoro sedam godina tvrdi da je Dženan ubijen i navodi brojne nelogičnosti u ranijim sudskim postupcima i uviđajnim radnjama. Alisa Ramić (djevojački Mutap) tvrdi da se ne sjeća onoga što se dešavalo kobne noći. Zbog svega su organizovani i brojni protesti koje su građani podržali u značajnoj mjeri.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ranije u slučaju “Memić” pokrenulo i istragu protiv nekoliko osoba za krivično djelo ubistvo i pomaganje počinitelju nakon krivičnog djela. Istraga se vodi protiv bivše glavne kantonalne tužiteljice u Sarajevu Dalide Burzić, Merisa Ćate koji je bio postupajući kantonalni tužioc u predmetu “Memić”, bivšeg komesara sarajevske policije Vahida Ćosića, saobraćajnog vještaka Ševala Kovačevića te više NN osoba.

Memići i njihov pravni zastupnik Ifet Feraget tvrde da Alisa Ramić i visokopozicionirani pojedinci u institucijama prikrivaju stvarne uzroke smrti. Među najodgovornijima za to ističu upravo Burzić koja je suspendovana s pozicije sutkinje Suda Bosne i Hercegovine nakon što je protiv nje pokrenuta istraga. Oštro kritikuju i rad aktuelne glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlije. Nezadovoljstvo radom institucija na ovom slučaju je iskazivano protestima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Uvjereni da je Dženan ubijen, insistirali su da pravosuđe stradanje istražuje upravo kao ubistvo. Međutim, kantonalno tužilaštvo je to tretiralo kao saobraćajnu nesreću, za koju su optužili Ljubu i Bekriju Seferovića. Bili su optuženi da su kombijem usmrtili Dženana, a onda je uslijedila pravna trakavica.

Prije presuda Kantonalnog suda u Sarajevu i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, ad hoc tijelo Skupštine Kantona Sarajevo je 2017. utvrdilo da su se desili, kako je navedeno, brojni propusti u istrazi ovog slučaja. Tadašnji predsjednik skupštinske Komisije za sigurnost i u to vrijeme zastupnik vladajuće SDA Elvedin Okerić je naglašavao da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo vršilo pritisak na rad ovog tijela. Njegovo formiranje je inicirala zastupnica tada opozicionog SDP-a Segmedina Srna.

Kantonalni sud je dva puta izrekao oslobađajuću presudu Seferovićima. Obje presude je ukinuo Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, a da bi onda i on 27. jula prošle godine donio oslobađajuću presudu.